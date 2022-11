LE CHEF DE L'OPPOSITION OFFICIELLE, MARC TANGUAY, FAIT L'ANNONCE DE SES OFFICIERS PARLEMENTAIRES

QUÉBEC, le 14 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Le chef de l'opposition officielle et député de LaFontaine, Marc Tanguay, procède aujourd'hui à la nomination de ses officiers parlementaires :

Monsef Derraji, député de Nelligan, leader parlementaire;

Virginie Dufour , députée des Mille-Îles, leader parlementaire adjointe;

, députée des Mille-Îles, leader parlementaire adjointe; Filomena Rotiroti , députée de Jeanne-Mance-Viger, whip en cheffe de l'opposition officielle;

, députée de Jeanne-Mance-Viger, whip en cheffe de l'opposition officielle; Enrico Ciccone , député de Marquette , président du caucus.

« Nos officiers sont déjà au travail afin de préparer la session parlementaire. L'équipe libérale jouera son rôle d'opposition officielle avec rigueur et dynamisme afin de porter la voix de celles et ceux qui font notamment face à la hausse du coût de la vie. Nous défendrons les intérêts de toutes les Québécoises et de tous les Québécois de partout au Québec. »

- Marc Tanguay, chef de l'opposition officielle

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

