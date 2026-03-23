TORONTO, le 23 mars 2026 /CNW/ - Patrick Barbeau, chef de l'exploitation d'Intact Corporation financière (TSX: IFC), participera à une causerie lors de la 24e conférence annuelle sur les services financiers de la Banque Nationale du Canada - Marchés des capitaux le mercredi 25 mars 2026 à 10 h 30 (HE).

Le lien pour accéder à la webdiffusion en direct sera accessible dans la section Événements et présentations du site Web d'Intact Corporation financière. L'enregistrement sera archivé pendant 90 jours.

À propos d'Intact Corporation financière

Intact Corporation financière (TSX : IFC) est un fournisseur d'assurance de dommages actif à l'échelle mondiale, guidé par des valeurs fondamentales et la conviction que l'assurance doit d'abord s'intéresser aux personnes, et non aux choses. Le succès d'Intact repose sur ses 32 000 employés partout dans le monde, qui incarnent sa raison d'être : aider les gens, les entreprises et la société à aller de l'avant dans les bons moments et à être résilients dans les moments difficiles. Pour réaliser ses ambitions, Intact œuvre pour s'assurer que les clients sont ses porte-paroles, que ses employés sont engagés et qu'elle est l'une des sociétés les plus respectées.

Intact est le plus important fournisseur d'assurance de dommages au Canada et a su exporter ses forces en Amérique du Nord, au Royaume-Uni et en Europe. Son réseau croissant de solutions d'assurance des entreprises et d'assurance spécialisée s'étend aujourd'hui à plus de 150 pays. Toujours à l'écoute du client, la Société a élargi ses activités pour inclure la distribution d'assurance, la restauration après-sinistre et la prévention.

Intact consolide sa surperformance en tirant parti de ses avantages concurrentiels : sa position de chef de file mondial de l'utilisation des données et de l'IA en tarification et en sélection des risques ; sa vaste expérience en gestion des sinistres et un réseau intégré de chaîne d'approvisionnement ; et sa solide gestion du capital et des placements. Les primes directes souscrites opérationnelles annuelles d'Intact ont triplé au cours des 10 dernières années et totalisent aujourd'hui 25 milliards de dollars. Pour explorer l'offre d'Intact, visitez intactfc.com.

SOURCE Intact Corporation financière

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