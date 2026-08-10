Intact Corporation financière annonce des placements privés de billets avec remboursement de capital à recours limité d'une valeur de 250 millions $, ainsi que son intention de racheter des actions de catégorie A à dividendes non cumulatifs à taux révisable, série 3.

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TORONTO, le 10 août 2026 /CNW/ -- Intact Corporation financière (TSX : IFC) (« Intact » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui qu'elle a convenu d'émettre des billets avec remboursement de capital à recours limité de série 3 (les titres de deuxième rang) d'un montant de 250 millions $ en capital total à un taux de 6,133 % arrivant à échéance le 30 septembre 2086 (les « billets RCRL ») au moyen d'un placement privé auprès d'investisseurs qualifiés au Canada (le « placement privé »).

Intact a également annoncé avoir envoyé aujourd'hui au seul détenteur inscrit de ses 10 000 000 actions de catégorie A à dividendes non cumulatifs à taux révisable, série 3 (les « actions privilégiées de série 3 ») un avis formel et des directives pour le rachat des actions privilégiées de série 3. Intact rachètera les actions privilégiées de série 3 en date du 30 septembre 2026, dès le paiement d'un prix de rachat correspondant à 25,00 $ par action, majoré des dividendes courus et impayés jusqu'à la date de rachat, exclusivement. Les détenteurs non inscrits d'actions privilégiées de série 3 sont invités à contacter leur courtier ou tout autre intermédiaire pour obtenir des informations concernant la procédure de rachat des actions privilégiées de série 3 dont ils détiennent un intérêt bénéficiaire. L'agent des transferts d'Intact pour les actions privilégiées de série 3 est Computershare Investor Services Inc. (« Computershare »). Pour toute question concernant la procédure de rachat, veuillez vous adresser à Computershare : 1-800-564-6253 [email protected].

À l'issue du rachat prévu le 30 septembre 2026, les actions privilégiées de série 3 seront retirées de la cote de la Bourse de Toronto (« TSX ») et ne seront plus négociées sur celle-ci.

Les billets RCRL constitueront des obligations non garanties directes d'Intact et ils seront subordonnés à tous les autres titres d'emprunt de rang supérieur d'Intact et seront subordonnés dans les faits à l'ensemble des dettes et des obligations des filiales d'Intact. Les billets RCRL porteront intérêt au taux annuel fixe de 6,133 % jusqu'au 30 septembre 2031 et le taux d'intérêt sera rajusté à cette date et à chaque cinquième anniversaire de cette date jusqu'à la date d'échéance, à un taux d'intérêt fixe annuel correspondant au rendement des obligations du gouvernement du Canada le jour ouvrable précédant la date de rajustement de l'intérêt, majoré de 2,75 %. Dans le cadre de l'émission des billets RCRL, Intact émettra 250 000 actions de catégorie A à dividendes non cumulatifs à taux révisable, série 15 (les « actions privilégiées de série 15 ») qui seront détenues par la Société de fiducie Computershare du Canada, à titre de fiduciaire de la fiducie RCRL d'Intact (la « fiducie à recours limité »). En cas de non-remboursement des intérêts ou du capital des billets RCRL ou de leur prix de rachat lorsque ces sommes deviennent exigibles, le recours de chaque porteur de billets RCRL se limitera à la quote-part qui lui revient des actifs de la fiducie à recours limité, qui seront constitués d'actions privilégiées de série 15, sauf dans des circonstances restreintes.

Intact peut racheter les billets RCRL, en totalité ou en partie, à son gré, au cours de la période allant du 31 août au 30 septembre, inclusivement, commençant en 2031 et tous les cinq ans par la suite, moyennant le paiement d'un prix de rachat égal à la valeur nominale, majoré de l'intérêt couru et impayé jusqu'à la date de rachat exclusivement.

Intact compte affecter le produit net tiré du placement privé aux besoins généraux de l'entreprise, afin de souscrire à des actions d'une ou de plusieurs filiales d'Intact, afin de rembourser la totalité ou une partie des montants précédemment empruntés par Intact et/ou afin de racheter la totalité ou une partie des actions privilégiées précédemment émises par Intact.

Les billets RCRL ont été émis dans le cadre d'un placement pour compte mené conjointement par Marchés des capitaux CIBC et la Banque Scotia. Les billets RCRL devraient être émis vers le 24 août 2026. La clôture du placement privé est subordonnée à certaines conditions d'usage.

Les billets RCRL et les actions privilégiées de série 15 n'ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, telle que modifiée de temps à autre (la « Loi de 1933 »), des lois sur les valeurs mobilières d'un État, et ils ne peuvent être offerts ni vendus aux États-Unis ou à des personnes des États-Unis (au sens de l'expression U.S. persons) ou pour le compte ou au bénéfice de personnes des États-Unis à moins d'être inscrits ou de faire l'objet d'une dispense applicable des exigences d'inscription aux termes de la Loi de 1933 et des lois sur les valeurs mobilières applicables d'un État. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat des billets RCRL ou des actions privilégiées de série 15 aux États-Unis ou dans tout autre territoire où une telle offre, une telle sollicitation ou une telle vente est illégale.

À propos d'Intact Corporation financière

Intact Corporation Financière (TSX : IFC) est un fournisseur d'assurance de dommages actif à l'échelle mondiale, guidé par des valeurs fondamentales et la conviction que l'assurance doit d'abord s'intéresser aux personnes, et non aux choses. Le succès d'Intact repose sur ses 32 000 employés partout dans le monde qui incarnent sa raison d'être : aider les gens, les entreprises et la société à aller de l'avant dans les bons moments et à être résilients dans les moments difficiles. Pour réaliser ses ambitions, Intact œuvre pour s'assurer que les clients sont ses porte-paroles, que ses employés sont engagés et qu'elle est l'une des sociétés les plus respectées.

Intact est le plus important fournisseur d'assurance de dommages au Canada et a su exporter ses forces en Amérique du Nord, au Royaume-Uni et en Europe. Son réseau croissant de solutions d'assurance des entreprises et d'assurance spécialisée s'étend aujourd'hui à plus de 150 pays. Toujours à l'écoute du client, la Société a élargi ses activités pour inclure la distribution d'assurance, la restauration après-sinistre et la prévention.

Intact consolide sa surperformance en tirant parti de ses avantages concurrentiels : sa position de chef de file mondial de l'utilisation des données et de l'IA en tarification et en sélection des risques; sa vaste expérience en gestion des sinistres et un réseau intégré de chaînes d'approvisionnement; et sa solide gestion du capital et des placements. Les primes directes souscrites opérationnelles annuelles d'Intact ont triplé au cours des 10 dernières années et totalisent aujourd'hui 25 milliards de dollars.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Certains des énoncés figurant dans le présent communiqué concernant le placement privé et le rachat des actions privilégiées de série 3, y compris la clôture du placement privé, la date d'échéance prévue des billets RCRL, l'emploi prévu du produit net tiré du placement privé et le moment du rachat des actions privilégiées de série 3 et leur retrait ultérieur de la Bourse de Toronto, ou tout autre événement ou fait futur, sont des énoncés prospectifs. Les mots « peut », « devrait », « pourrait », « prévoit », « s'attend », « planifie », « a l'intention de », « indique », « anticipe », « croit », « estime », « prédit », « susceptible de » ou « éventuel », ou la forme négative ou d'autres variations de ces mots ou autres mots ou phrases similaires ou comparables indiquent des énoncés prospectifs. Sauf indication contraire, tous les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué sont valables en date des présentes et sont susceptibles de changer.

Les énoncés prospectifs sont fondés sur les estimations et les hypothèses de la direction à la lumière de son expérience et de sa perception à l'égard des tendances historiques, de la conjoncture et des événements futurs prévus, ainsi que sur d'autres facteurs que la direction estime appropriés dans les circonstances. De nombreux facteurs pourraient faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels de la Société ou les événements à venir ou les faits nouveaux diffèrent de façon importante de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs. En plus des autres estimations et hypothèses qui peuvent être mentionnées dans les présentes, des estimations et des hypothèses ont été formulées à l'égard notamment de la clôture prévue du placement privé, de la date d'échéance prévue des billets RCRL, de l'emploi prévu du produit net tiré du placement privé et du moment du rachat des actions privilégiées de série 3 et leur retrait ultérieur de la Bourse de Toronto. Toutefois, la réalisation du placement privé est assujettie aux conditions de clôture usuelles, à des droits de résiliation et à d'autres risques et incertitudes, et rien ne garantit que le placement privé sera réalisé selon les échéanciers prévus, si tant est qu'il soit réalisé.

Tous les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué sont présentés sous réserve de ces mises en garde et des mises en garde figurant à la section « Gestion des risques » du rapport de gestion de la Société pour le trimestre clos le 30 juin 2026 (section 15), aux sections « Gestion des risques » du rapport de gestion de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2025 (sections 24 à 27) et aux notes 8 et 10 de ses états financiers consolidés pour l'exercice clos le 31 décembre 2025, ainsi que dans sa notice annuelle datée du 10 février 2026, documents qui peuvent tous être consultés sur le site Web de la Société au www.intactfc.com et sur SEDAR+ au www.sedarplus.ca. Ces facteurs ne constituent pas une liste exhaustive des facteurs qui pourraient avoir une incidence sur la Société. Ces facteurs devraient, toutefois, être examinés avec soin. Bien que les énoncés prospectifs soient fondés sur des hypothèses que la direction juge raisonnables, la Société ne peut garantir aux investisseurs que les résultats réels seront conformes à ces énoncés prospectifs. Les investisseurs ne devraient pas se fier aux énoncés prospectifs pour prendre des décisions et ils doivent s'assurer de bien tenir compte de l'information qui précède lorsqu'ils examinent les énoncés prospectifs formulés dans le présent communiqué. La Société n'a pas l'intention de mettre à jour ni de réviser les énoncés prospectifs, et ne s'engage pas à le faire, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement, sauf dans la mesure exigée par la loi.

Mise en garde

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat ou de souscription de titres et ne fait pas partie d'une telle offre ou sollicitation; il ne doit pas, en totalité ou en partie, constituer le fondement d'un contrat ou d'un engagement, ni être invoqué dans le contexte d'un contrat ou d'un engagement, ni servir d'incitatif à la conclusion d'un contrat ou d'un engagement, quelle qu'en soit la nature.

Les renseignements figurant dans le présent communiqué au sujet de la Société ne se veulent pas exhaustifs et ne comprennent pas tous les renseignements dont un investisseur pourrait avoir besoin pour évaluer l'occasion d'effectuer un placement dans la Société. Les renseignements sont fournis entièrement sous réserve des renseignements communiqués publiquement par la Société et de la mise en garde concernant les énoncés prospectifs incluse dans le présent communiqué.

Aucune déclaration ou garantie, expresse ou implicite, n'est faite ou donnée par la Société ou en son nom ou par ses administrateurs, dirigeants ou employés quant à l'exactitude, à l'exhaustivité ou au caractère adéquat des renseignements ou des opinions contenus dans le présent communiqué, et aucune personne n'accepte de responsabilité à l'égard de ces renseignements ou opinions. En fournissant le présent communiqué, la Société ne s'engage pas à donner aux investisseurs l'accès à des renseignements supplémentaires, à mettre à jour le présent communiqué ou à corriger les inexactitudes ou les omissions que pourrait contenir le présent communiqué et qui pourraient devenir évidentes, et rejette toute obligation de le faire. Les renseignements et les opinions figurant dans le présent communiqué ne sont valables qu'à la date de celui-ci. Le présent communiqué ne saurait être interprété comme un avis juridique, financier ou fiscal. Chaque investisseur devrait consulter un conseiller juridique, un conseiller financier indépendant ou un fiscaliste pour obtenir un avis d'ordre juridique, financier ou fiscal.

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SOURCE Intact Corporation financière

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : Demandes des médias à Intact : Caroline Audet, Directrice, Relations médias et affaires publiques, 416-227-7905 / 514-985-7165, [email protected] ; Demandes des investisseurs à Intact : Geoff Kwan, Premier vice-président associé des finances et chef des relations avec les investisseurs, 1-866-440-8300, poste 20022, [email protected]