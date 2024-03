Le château Zoé-Turgeon est classé en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel

Classement d'un immeuble patrimonial dans la région de la Capitale-Nationale



QUÉBEC, le 29 mars 2024 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, annonce le classement comme immeuble patrimonial du château Zoé-Turgeon situé à L'Ange-Gardien, en raison de ses valeurs historique, architecturale et ethnologique. Ce bien est désormais inscrit au Registre du patrimoine culturel du Québec.

Le château Zoé-Turgeon est une résidence bourgeoise érigée en 1906 et 1907. Il est construit selon les plans de l'architecte Eugène-Michel Talbot à la demande de Zoé Turgeon, une personnalité d'affaires qui a, entre autres, fait sa marque dans le domaine manufacturier de la région de Québec au tournant du XXe siècle. Par son raffinement architectural, le château illustre la réussite financière et sociale de sa propriétaire, mais il évoque plus largement encore un pan méconnu de l'histoire du Québec, à savoir le dynamisme et la détermination de certaines femmes à une époque où il s'avérait difficile pour celles-ci de se tailler une place dans le monde de l'entrepreneuriat.

Le château Zoé-Turgeon se démarque également par son aspect imposant et son mode de construction combinant des composantes traditionnelles et modernes qui, dans cette période, témoignent des meilleures pratiques de l'architecture résidentielle. Aujourd'hui, l'immeuble est considéré comme l'une des principales réalisations d'Eugène-Michel Talbot.

« L'inscription du château Zoé-Turgeon à L'Ange-Gardien au registre du patrimoine culturel du Québec était importante pour moi. C'est un château qui se distingue par ses qualités architecturales remarquables et, de plus, qui porte le nom d'une pionnière de l'entrepreneuriat féminin québécois. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse

« Je suis ravie de cette annonce. Elle illustre bien le dévouement de notre gouvernement à préserver et à valoriser notre précieux patrimoine régional. Le château Zoé-Turgeon, témoignage exceptionnel du rôle des femmes dans le monde des affaires, est un trésor historique de notre région. Sa protection garantit la pérennité de notre héritage culturel pour les générations futures. »

Kariane Bourassa, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré

