La campagne ludique lancée sur les réseaux met l'accent sur la santé de la peau du corps, en mettant l'accent sur les solutions de CeraVe aux problèmes cutanés du quotidien

NEW YORK, 10 février 2026 /CNW/ - CeraVe, le numéro 1 de l'hydratation recommandé par les dermatologues du monde entier, annonce aujourd'hui le lancement de sa nouvelle campagne mondiale, « S'hydrater comme un dermato », avec l'étoile du basket Kevin Durant (KD). Reconnaissant que la peau du corps est souvent négligée même si elle est jusqu'à deux fois plus sèche celle du visage, CeraVe s'associe à l'icône du basketball pour souligner l'importance de l'hydratation totale du corps grâce à sa crème hydratante CeraVe. Alors que 87 % des dermatologues conviennent que l'hydratation du corps est aussi essentielle que les soins du visage1, CeraVe met à profit l'expérience de Durant avec les questions de peau sèche pour démontrer comment les formules développées par les dermatologues de la marque offrent des solutions supérieures pour tous les types de peau.

CeraVe fait équipe avec Durant pour démystifier les « bobos cutanés », à la suite de moments viraux et improbables durant lesquels sa peau sèche a été révélée au monde entier. En tant que superstar qui a déjà attiré l'attention pour son manque de routine hydratante, Durant a vu ses problèmes de peau sèche devenir viraux sur les réseaux, faisant de lui une voix authentique pour cette initiative mondiale. Cette campagne innovante axée sur les réseaux sociaux adopte une approche « ludique » grâce à des collaborations avec des influenceurs et des dermatologues certifiés, tirant parti de l'autorité de CeraVe en matière de barrière cutanée pour transformer un mème viral en une leçon sur l'hydratation clinique et la santé dermatologique.

Le double-pas

Pour susciter un véritable moment culturel, la campagne débute par une série d'instants « taquins » viraux conçus pour susciter la participation et la spéculation du public. La campagne commence avec Kevin Durant qui revient sur les « tweets taquins » sur sa peau sèche. Ensuite, des photos style paparazzi de Durant dans le gymnase avec la crème hydratante CeraVe suscitent un vif engouement en ligne, auprès des commentateurs sportifs et des fans qui font état de son nouvel engouement pour les soins de la peau. Fidèles à la marque CeraVe, des dermatologues certifiés et des influenceurs se joignent également à la conversation pour transformer ce débat viral en précieuses leçons sur l'approche scientifique qui sous-tend la supériorité de la crème CeraVe, offrant plus de 48 heures d'hydratation grâce aux trois céramides identiques ceux de la peau et à la technologie MVE.

Le smash

La campagne atteint son apogée aujourd'hui alors que Durant s'est officiellement annoncé comme le nouveau « visage des jambes » de CeraVe dans une vidéo diffusée sur les réseaux. La vidéo montre un voyage « sans fin » des jambes hydratées de Durant, qui sert de réplique ultime à des années de commentaires sur les réseaux concernant ses chevilles sèches. La campagne se poursuivra avec du contenu supplémentaire avec le Dr Wallace Nozile, dermatologue certifié, qui aide Durant à rester hydraté pendant une séance photo de la campagne. En mettant en lumière cette transformation, CeraVe tire parti de sa crème hydratante pour sensibiliser le public à l'hydratation totale à travers un prisme « ludique ».

« Nous sommes ravis de donner vie à notre plateforme 'S'hydrater comme un dermato' avec l'expérience authentique de Kevin Durant, afin de changer les comportements et de souligner l'importance de l'hydratation totale du corps », déclare Melanie Vidal, directrice générale mondiale de CeraVe. « Avec 87 % des dermatologues qui s'accordent à dire que les soins du corps sont aussi essentiels que les soins du visage, nous mettons à profit notre expertise et notre perspicacité pour transmettre ce message d'une manière qui rejoint de nouveaux publics dans la culture dynamique d'aujourd'hui. »

Crème hydratante CeraVe Élaborée avec des dermatologues, la crème hydratante quotidienne CeraVe est une crème riche, non grasse et à absorption rapide pour les peaux normales à sèches du visage et du corps. Formulée avec trois céramides identiques à ceux de la peau, elle maintient l'hydratation et aide à préserver la barrière protectrice de la peau. Cette crème hydrate 48 heures, renforce la barrière cutanée en seulement une heure et réduit de 80 % les symptômes de peau sèche2.

Principaux ingrédients : crème enrichie de trois céramides identiques ceux de la peau (EOP, NP et AP) pour reconstituer les lipides vitaux, d'acide hyaluronique pour l'équilibre hydrique essentiel, de diméthicone pour renforcer la douceur et la souplesse de la peau, et de pétrolatum pour soulager la peau sèche, squameuse ou irritée en créant une barrière physique pour conserver l'hydratation.

crème enrichie de trois céramides identiques ceux de la peau (EOP, NP et AP) pour reconstituer les lipides vitaux, d'acide hyaluronique pour l'équilibre hydrique essentiel, de diméthicone pour renforcer la douceur et la souplesse de la peau, et de pétrolatum pour soulager la peau sèche, squameuse ou irritée en créant une barrière physique pour conserver l'hydratation. Technologie MVE : système unique d'administration multicouche, la technologie MVE encapsule les ingrédients hydratants et les libère progressivement pour offrir une diffusion continue à la surface de la peau pour une hydratation durable.

système unique d'administration multicouche, la technologie MVE encapsule les ingrédients hydratants et les libère progressivement pour offrir une diffusion continue à la surface de la peau pour une hydratation durable. Doux pour la peau : formule non desséchante

formule non desséchante Non comédogène : ne bouche pas les pores

« Dans mon cabinet, je vois souvent des patients qui prennent soin méticuleusement de leur visage, mais qui négligent d'hydrater leur corps, ce qui est tout aussi important », déclare Dr Wallace Nozile, dermatologue certifié. « Je recommande la crème hydratante CeraVe à mes patients parce qu'elle est formulée pour aller au-delà de l'hydratation. Sa combinaison de trois céramides identiques à la peau et de la technologie MVE a été cliniquement prouvée pour réparer la barrière cutanée en une heure pour assurer une hydratation longue durée et permettre aux patients de se sentir bien dans leur peau. »

La campagne mondiale sera diffusée sur les plateformes sociales et numériques, ainsi que sur des publicités d'extérieur dans divers marchés.

Pour obtenir des conseils supplémentaires sur les soins de la peau et de l'information sur les produits, retrouvez CeraVe à l'adresse www.cerave.com ou sur Facebook (@ceraveusa), Instagram (@cerave), TikTok (@cerave) et X (@cerave).

1Source : Questionnaire du dermatologue CeraVe 3/22 2Source : Étude clinique de quatre semaines sur des sujets dont la peau est sèche à très sèche. La crème hydratante a été appliquée deux fois par jour sur la jambe.







CONTACTS :





Mia Kain Beecher Halladay CeraVe Ogilvy [email protected] [email protected]





À propos de CeraVe

Créé en 2005 dans le but de proposer des soins thérapeutiques pour tous, CeraVe élabore des produits développés avec des dermatologues pour restaurer et maintenir la barrière naturelle de la peau. Toutes les formules de CeraVe sont enrichies de trois céramides identiques à ceux de la peau (céramides 1, 3 et 6-II) et certains produits sont dotés de la technologie MVE pour une hydratation contrôlée et durable. CeraVe est la marque de soins de la peau la plus recommandée par les dermatologues aux États-Unis1 et est recommandée par plus de 90 000 dermatologues dans le monde2. La marque est maintenant disponible dans plus de 100 pays à travers le monde. Pour en savoir plus, visitez la marque sur Facebook (@ceraveusa), Instagram (@cerave), TikTok (@cerave), X (@cerave) ou visitez www.cerave.com.

1 IQVIA, sondage ProVoice, données mobiles sur 12 mois en date de décembre 2025

2Enquête menée sur le marché dermocosmétique menée par APLUSA et d'autres partenaires entre janvier 2025 et mai 2025, auprès de dermatologues dans 29 pays.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2890138/New_Face_of_Legs.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2732925/5744927/CeraVe_Logo.jpg

SOURCE CeraVe