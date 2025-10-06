Le partenariat vise à promouvoir les soins de la peau développés par des dermatologues grâce à des campagnes tout au long de la saison et des initiatives auprès de la communauté au Canada

NEW YORK, le 6 oct. 2025 /CNW/ - CeraVe, la marque d'hydratants la plus recommandée par les dermatologues au Canada, et l'Association Nationale de Basketball (NBA) ont annoncé aujourd'hui un partenariat pluriannuel, faisant de CeraVe le partenaire officiel de soins de la peau et de soins capillaires de la ligue. Ce partenariat verra CeraVe interagir avec les fans de la NBA par le biais de contenus personnalisés, d'activations sur site lors d'événements de la ligue et d'intégrations de produits, présentant ses gammes de soins de la peau et de soins capillaires chez les détaillants à travers le pays.

« Nous sommes incroyablement fiers d'annoncer la collaboration de CeraVe avec la NBA, un partenariat entre deux entités à grande portée culturelle, qui s'aligne parfaitement avec notre conviction fondamentale de rendre des soins efficaces, recommandés par les dermatologues, accessibles à tous », a déclaré Julie Horil, Directrice générale de CeraVe Canada. « La NBA offre une plateforme extraordinaire pour interagir avec un public passionné et diversifié qui comprend l'importance d'une connexion authentique. Cette démarche va bien au-delà d'une simple offre de produits ; c'est un engagement à susciter un dialogue significatif sur l'importance de la santé de la peau et du cuir chevelu, à la fois sur et en dehors du terrain. »

« Ce partenariat reflète l'engagement de la NBA à élargir ses offres en matière de style de vie et de bien-être », a déclaré Paolo Pastore, Vice-président, Développement commercial mondial, NBA. « En tant que Partenaire officiel en soins de la peau, CeraVe apporte une expertise fiable et une approche marketing innovante qui contribue à rapprocher l'expérience NBA auprès des fans, où qu'ils soient. »

Le partenariat s'appuie sur la campagne « À la tête de CeraVe » avec Anthony Davis, 10 fois joueur All-Star de la NBA, élargissant la portée de la marque grâce à du contenu original sur les réseaux sociaux et canaux numériques de la NBA et lors des événements phares de la ligue tout au long de la saison. Cette grande collaboration débute ce soir lors de La Série Canada 2025 de la NBA présentée par Bell, où les Nuggets de Denver affronteront les Raptors de Toronto à l'aréna Rogers de Vancouver. CeraVe aura une présence robuste lors d'autres événements majeurs de la NBA, y compris le Emirates NBA Cup, le NBA All-Star et la NBA Summer League, tout en s'intégrant également à NBA 2K26 pour se connecter avec le public de jeu en ligne de la ligue.

CeraVe collaborera avec la NBA pour engager avec les jeunes à travers « Care For All » (Prendre soin de tous), un programme par lequel une clinique Jr. NBA au Canada fournira aux familles des ressources et une éducation sur la santé de la peau, y compris des opportunités telles que des consultations dermatologiques et des échantillons de produits.

La 80e saison régulière de la NBA débute par une double confrontation le mardi 21 octobre 2025, dans le cadre de l'American Express NBA Tip-Off 2025, lorsque la NBA fera son retour sur NBC et ses débuts sur Peacock, avec le champion en titre de la NBA, le Thunder de Oklahoma City, accueillant les Rockets de Houston (19h30 ET) et les Golden State Warriors rendant visite aux Lakers de Los Angeles (22h00 ET).

À propos de CeraVe

Fondée en 2005 et développée avec des dermatologues, CeraVe est la première et la seule marque à offrir une gamme complète de produits contenant des céramides essentiels et la technologie MVE pour aider à restaurer la barrière protectrice naturelle de la peau. CeraVe propose une gamme complète de produits de soins de la peau et du cuir chevelu pour suivre les étapes recommandées par les dermatologues : nettoyer, traiter et hydrater. La mission de la marque est de fournir des soins thérapeutiques pour tous. Pour plus d'informations, visitez la marque sur Facebook (@cerave), Instagram (@ceraveca), TikTok (@cerave), X (@cerave) ou sur www.cerave.ca.

À propos de la NBA

La National Basketball Association (NBA) est une organisation mondiale de sport et de médias dont la mission est d'inspirer et de connecter les gens partout dans le monde grâce à la puissance du basketball. Constituée de cinq ligues sportives professionnelles : la NBA, la WNBA, la NBA G League, la NBA 2K League et la Basketball Africa League, la NBA a établi une présence internationale majeure avec des matchs et des programmes disponibles dans 214 pays et territoires en 60 langues, et des marchandises en vente dans plus de 200 pays et territoires sur les sept continents. Les effectifs de la NBA au début de la saison 2024-25 comptaient un nombre record de 125 joueurs internationaux provenant d'un nombre record de 43 pays. Les actifs numériques de la NBA incluent NBA TV, NBA.com, l'application NBA et NBA League Pass. La NBA a créé l'une des plus grandes communautés de médias sociaux au monde, avec plus de 2,5 milliards de "j'aime" et d'abonnés au niveau mondial sur toutes les plateformes de ligues, d'équipes et de joueurs. NBA Cares, la plateforme mondiale de responsabilité sociale de la NBA, s'associe à des organisations communautaires renommées du monde entier pour aborder d'importantes questions sociales dans les domaines de l'éducation, de l'inclusion, du développement des jeunes et des familles, ainsi que de la santé et du bien-être.

