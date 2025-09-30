Les nouvelles découvertes révèlent des facteurs microbiens critiques, des variations ethniques et de nouveaux axes de soins personnalisés du cuir chevelu

NEW YORK, 30 septembre 2025 /CNW/ - CeraVe et L'Oréal Groupe annoncent aujourd'hui que leur étude collaborative sur la biologie du cuir chevelu a reçu le Prix de recherche appliquée lors du 35e congrès de la Fédération internationale des sociétés de chimistes cosmétiques (IFSCC), reconnaissant une percée dans la compréhension des pellicules et l'avancement de la science de la protection du cuir chevelu.

« Recevoir le Prix de recherche appliquée de l'IFSCC témoigne de notre engagement commun envers l'innovation scientifique et la compréhension de la biologie complexe de la santé de la barrière cutanée et du cuir chevelu », déclare Gene Colón, vice-président principal mondial, Affaires médicales et communications pour CeraVe, L'Oréal. « Cette étude révolutionnaire va au-delà de la vision traditionnelle des pellicules pour mettre en évidence le rôle de la carence en céramide et du dysfonctionnement de la barrière du cuir chevelu, la composante bactérienne critique et l'impact de l'ethnicité. Ces recherches élargissent considérablement notre compréhension scientifique, ancrée dans notre science fondamentale de la céramide, offrant de nouvelles perspectives et possibilités pour les innovations futures. »

Première étude du genre sur le cuir chevelu, cette recherche primée compare des cuir chevelus pelliculés et en bonne santé en évaluant les symptômes cliniques, les profils des céramides, la composition du microbiome et les marqueurs inflammatoires afin de brosser le tableau le plus complet de la pathophysiologie pelliculaire. Des chercheurs de L'Oréal ont évalué plus de 200 participants de diverses origines raciales et ethniques.

« Cette reconnaissance reflète le leadership des équipes Research & Innovation de L'Oréal en matière d'innovation scientifique et notre mission de pionnier continu de la science de la peau, des cheveux et du cuir chevelu », déclare Qian Zheng, Ph.D., vice-président principal de la recherche avancée en Amérique du Nord et responsable mondial de la beauté régénérative chez L'Oréal Groupe. « En intégrant la recherche sur le microbiome à la biologie barrière dans une optique inclusive, nos équipes sont à l'avant-garde de nouvelles approches en matière de soins du cuir chevelu, traduisant des connaissances biologiques approfondies en solutions ciblées et efficaces pour les consommateurs du monde entier. »

Cette nouvelle étude inédite s'appuie sur des recherches antérieures sur le microbiome, publiées dans le Journal of Drugs in Dermatology, tout en élargissant considérablement sa portée. Alors que les travaux antérieurs caractérisaient le microbiome du cuir chevelu dans une population mondiale, l'étude reconnue par l'IFSCC va plus loin, fournissant une analyse plus approfondie en examinant les différences entre les groupes ethniques et, pour la première fois, en explorant le profil fonctionnel du microbiome. Ces nouvelles dimensions, combinées à des connaissances sur les cibles microbiennes au-delà de Malassezia (un champignon naturel du cuir chevelu longtemps associé aux pellicules) et leur lien avec l'inflammation, représentent une avancée majeure dans la compréhension de la biologie des pellicules. Voici quelques-unes des principales découvertes :

Facteurs bactériens : le staphylocoque doré et le staphylocoque capitis, deux types de bactéries couramment présentes sur la peau, étaient systématiquement plus abondants dans les pellicules dans toutes les ethnies.

Lien probant avec le staphylocoque doré : une corrélation positive significative a été établie entre l'abondance de staphylocoque doré et la présence et la gravité des pellicules.

Facteurs de virulence : les cheveux pelliculés ont montré des niveaux de gènes de facteur de virulence (FV) considérablement plus élevés, particulièrement chez les groupes latino-hispaniques et asiatiques-américains, de nombreux FV ayant déjà été liés à la pathogénicité du staphylocoque doré.

Traitement personnalisé : il s'agit de la première étude à caractériser la fonction microbiome du cuir chevelu des pellicules dans toutes les ethnies, soulignant la nécessité d'approches de traitement diversifiées et personnalisées.

Variations ethniques : les concentrations de Malassezia étaient plus élevées dans les pellicules dans tous les groupes ethniques, sauf les Américains d'origine asiatique, et Malassezia globosa, l'une des espèces les plus répandues associées à la santé du cuir chevelu, prévalait sur des cuir chevelus sains dans toutes les populations.

Le congrès de l'IFSCC, qui se tient chaque année et est reconnu comme l'événement mondial le plus prestigieux dans le domaine de la science cosmétique, réunit des acteurs de premier plan pour mettre en valeur les avancées scientifiques de pointe.

À propos de CeraVe

Créé en 2005 dans le but d'offrir des soins thérapeutiques pour tous, CeraVe crée des produits développés avec des dermatologues pour restaurer et maintenir la barrière naturelle de la peau. Toutes les formules de CeraVe sont enrichies de trois céramides identiques à ceux de la peau (céramides 1, 3 et 6-II) et certains produits sont dotés de la technologie MVE pour une hydratation contrôlée et durable. CeraVe est la marque de soins de la peau la plus recommandée par les dermatologues aux États-Unis1 et est recommandée par plus de 90 000 dermatologues dans le monde2. La marque est maintenant disponible dans plus de 100 pays à travers le monde. Pour en savoir plus, visitez la marque sur Facebook (@ceraveusa), Instagram (@cerave), TikTok (@cerave), X (@cerave), ou visitez www.cerave.com.

1IQVIA, sondage ProVoice, données mobiles sur 12 mois à compter de février 2025

2Enquête menée sur le marché dermocosmétique menée par APLUSA et d'autres partenaires entre janvier 2025 et mai 2025, auprès de dermatologues dans 29 pays.

À propos de L'Oréal

Depuis 115 ans, L'Oréal, le plus grand joueur de beauté au monde, se consacre à une seule chose : répondre aux aspirations des consommateurs du monde entier en matière de beauté. Notre cœur de métier, créer la beauté qui fait bouger le monde, définit notre approche de la beauté comme étant essentielle, inclusive, éthique, généreuse et engagée en faveur de la durabilité sociale et environnementale. Avec notre vaste portefeuille de 37 marques internationales et des engagements ambitieux en matière de durabilité dans notre programme L'Oréal pour le Futur, nous offrons à chaque personne dans le monde le meilleur en termes de qualité, d'efficacité, de sécurité, de sincérité et de responsabilité, tout en célébrant la beauté dans son infinie pluralité.

Avec plus de 90 000 collaborateurs engagés, une présence géographique équilibrée et un chiffre d'affaires sur l'ensemble des réseaux de distribution (commerce électronique, grande consommation, grands magasins, pharmacies, parfumeries, salons de coiffure, magasins de marque et de voyages), le Groupe a réalisé en 2024 un chiffre d'affaires de 43,48 milliards d'euros. Avec 21 centres de recherche répartis dans 13 pays à travers le monde et une équipe dédiée à la recherche et à l'innovation de plus de 4 000 scientifiques et 8 000 talents numériques, L'Oréal s'efforce d'inventer l'avenir de la beauté et de devenir un acteur incontournable de la Beauty Tech.

En 2025, L'Oréal Groupe a été nommé l'entreprise la plus innovante d'Europe par le magazine Fortune, dans un classement couvrant 300 entreprises dans 21 pays et 16 industries en Europe.

Pour en savoir plus : https://www.loreal.com/fr/mediaroom

