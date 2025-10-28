La Journée mondiale de la santé de la peau est dirigée par l'International League of Dermatological Societies (ILDS) et la International Society of Dermatology (ISD). Ayant lieu le 8 juillet de chaque année, il offre de l'éducation sur l'importance de la santé de la peau et encourage les discussions et les mesures qui contribuent à améliorer la santé de la peau partout dans le monde. En tant que partenaire d'entreprise officiel de la journée pour la deuxième année, CeraVe a travaillé avec l'ILDS et la DSI pour tirer parti des réalisations de 2024, en s'activant dans 9 pays, en plus d'accroître la sensibilisation partout dans le monde.

Sensibilisation mondiale à une crise de santé de la peau

Bien qu'un tiers de la population mondiale soit touchée par les maladies de la peau, il y a moins d'un dermatologue par million de personnes dans certains pays, ce qui crée un écart de couverture qui laisse 3 milliards de personnes sans accès aux soins.1-3 Grâce à son partenariat avec ILDS et ISD, CeraVe a pour mission d'aider à combler l'écart et de veiller à ce qu'un plus grand nombre de patients dans le monde puissent accéder à une expertise dermatologique.

Des particuliers et des organisations de 76 pays ont participé au partage de messages de campagne pour la Journée mondiale de la santé de la peau, de leurs histoires et de leurs activités afin de sensibiliser la population aux médias sociaux et numériques, contribuant ainsi à une portée de plus de 4,5 millions de personnes. qui comprenait une initiative de sensibilisation mondiale lors de l'événement du 20e anniversaire de CeraVe.

La marque, qui célèbre son 20e anniversaire, a également organisé une célébration mondiale de deux décennies de soins de la peau à l'occasion de la Journée mondiale de la santé de la peau. Des dermatologues et des créateurs de premier plan se sont réunis pour en apprendre davantage sur les solutions dermatologiques accessibles et l'engagement de CeraVe à améliorer la santé de la peau dans le monde.

Aperçu de l'incidence

9 pays activés sur 5 continents

Plus de 3 900 patients mal desservis traités

Plus de 4,5 millions de personnes rejointes en ligne et en personne

Plus de 200 représentants gouvernementaux se sont engagés à soutenir la promotion de la santé de la peau

Mobiliser les soins aux États-Unis et partout dans le monde

De plus, 11 événements nationaux ont eu lieu dans les domaines de la défense des intérêts du gouvernement, de l'éducation sur les soins de santé et des soins aux patients, notamment :

Indonésie : plus de 220 patients ont reçu des soins dermatologiques et plus de 60 représentants gouvernementaux se sont engagés à soutenir la santé de la peau.

Nigeria : plus de 1 200 patients ont eu accès à des services dermatologiques pour la première fois.

Bangladesh : des unités de dermatologie mobiles ont atteint des régions éloignées et inondables pour diagnostiquer et traiter plus de 1 000 patients.

Philippines : Près de 50 dermatologues et travailleurs de la santé ont servi 163 patients dans une communauté éloignée et formé 136 autres travailleurs de la santé.

Aux États-Unis, CeraVe s'est associée à son partenaire, la National Association of Free and Charitable Clinics (NAFC), pour mettre la santé de la peau au premier plan des collectivités mal desservies et sous-financées. Partout au pays, les dermatologues ont donné de leur temps dans les cliniques de l'ANCA pour voir des patients, tandis que L'Oreal Skin Health Advisors a organisé des séances de formation dans d'autres cliniques. À l'occasion de la Journée mondiale de la santé de la peau et au-delà, le partenariat entre CeraVe et l'ANCA a eu une incidence sur des centaines de patients et de bénévoles, inspirant des mesures à long terme.

« Notre partenariat continu avec CeraVe a apporté une valeur énorme à nos cliniques, qu'il s'agisse d'offrir des possibilités de formation aux bénévoles ou d'élargir la portée des soins que nous pouvons offrir à nos patients, a déclaré Ariana Gordillo, directrice principale de l'ANCA. « Nous savons que l'accès aux soins de la peau et aux ressources pour la peau est limité à l'échelle mondiale et au sein de nos propres collectivités, alors le fait d'avoir un partenaire comme CeraVe nous permet d'élargir notre offre et d'offrir des soins significatifs aux patients partout au pays. »

Henry W. Lim, président d'ILDS, a déclaré : « Encore une fois, la Journée mondiale de la santé de la peau de cette année a mis en lumière l'impact profond des maladies de la peau sur des milliards de personnes et leurs familles dans le monde, tout en offrant une éducation vitale et en mettant en lumière le besoin urgent d'un meilleur accès aux soins dermatologiques.

« Grâce au généreux partenariat de CeraVe Care For All, nous avons été en mesure de financer 9 initiatives inspirantes dans des régions mal desservies du monde, chacune ayant une incidence significative sur la santé de la peau dans les collectivités qui en ont le plus besoin. Nous sommes profondément reconnaissants de l'engagement continu de CeraVe à faire progresser l'équité en matière de santé de la peau. »

Promouvoir l'équité en matière de santé de la peau grâce aux soins pour tous

Ces initiatives font toutes partie de CeraVe Care For All, un programme philanthropique qui vise à améliorer l'accès aux soins dermatologiques dans les communautés mal desservies du monde entier et à donner aux travailleurs de la santé de première ligne les moyens d'aider des millions de patients mal desservis.

« Chez CeraVe, nous avons eu le privilège de collaborer avec des organisations et des dirigeants extraordinaires qui partagent notre engagement profond à élargir l'accès aux soins dermatologiques, a déclaré Tom Allison, vice-président principal du marketing en dermatologie médicale à L'Oreal. « La santé de la peau est un droit humain fondamental, et le soutien d'initiatives comme la Journée mondiale de la santé de la peau offre à CeraVe une plateforme mondiale pour susciter la conversation, promouvoir l'équité et ouvrir la voie à un changement significatif pour tous. »

L'appui à la Journée mondiale de la santé de la peau 2025 a été une autre étape audacieuse pour CeraVe dans l'élimination des obstacles aux soins et l'autonomisation des experts en santé de la peau. Pour en savoir plus sur CeraVe Care For All et les initiatives qui ont lieu partout dans le monde, visitez le site https://www.lorealdermatologicalbeauty.com/cerave/care-for-all.

À propos de CeraVe

Fondée en 2005 avec pour mission de fournir des soins thérapeutiques de la peau à tous, CeraVe crée des produits développés avec des dermatologues pour restaurer et maintenir la barrière naturelle de la peau. Toutes les formules CeraVe sont enrichies de trois céramides identiques à la peau (céramides 1, 3 et 6-II), avec des produits sélectionnés dotés de la technologie MVE pour une hydratation contrôlée et durable. CeraVe est la marque de soins de la peau la plus recommandée par les dermatologues aux États-Unis* et est maintenant disponible dans plus de 60 pays. Trouvez CeraVe sur Facebook (@ceraveusa), Instagram (@cerave), TikTok (@cerave), X (@cerave) ou visitez www.cerave.com.

À propos de la Journée mondiale de la santé de la peau

La Journée mondiale de la santé de la peau est un projet conjoint de la Ligue internationale des sociétés de dermatologie (ILDS) et de la Société internationale de dermatologie (ISD). Depuis 2013, la Journée mondiale de la santé de la peau a lieu partout dans le monde pour sensibiliser la population à divers problèmes de peau et les traiter.

À propos de la National Association of Free and Charitable Clinics (NAFC)

La National Association of Free & Charitable Clinics (NAFC) est la seule organisation sans but lucratif 501c(3) dont la mission est uniquement axée sur les enjeux et les besoins des personnes mal desservies sur le plan médical partout aux États-Unis, et plus de 1,400 cliniques gratuites et caritatives et pharmacies caritatives qui les servent. Les programmes de l'ANCA offrent un large éventail de soutien à nos membres et, en retour, aux patients grâce au financement, à l'éducation et à la formation, à la défense des droits, aux normes, aux secours en cas de catastrophe et plus encore.

