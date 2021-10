Le gaz de schiste est un gaz naturel non conventionnel qui se trouve dans le schiste argileux riche en matières organiques et ses interstrates à l'état libre ou adsorbé. La principale composante du gaz de schiste est le méthane, une ressource énergétique propre et efficace et un produit chimique industriel, largement utilisé dans le gaz résidentiel, les systèmes d'approvisionnement en chaleur dans les milieux urbains, le carburant automobile ainsi que la production et de produits chimiques.

Le champ de gaz de schiste Fuling de Sinopec a une production quotidienne de gaz qui atteint actuellement 20 millions de mètres cubes et peut répondre à la demande en gaz de 40 millions de ménages, ce qui contribue à une transition rapide vers l'énergie propre, permet d'assurer la sécurité énergétique nationale et favorise l'atteinte des objectifs en matière de plafonnement des émissions de carbone et de carboneutralité.

Le champ de gaz de schiste Fuling est situé dans le district de Fuling, dans la ville de Chongqing. Il est l'une des principales sources de gaz du gazoduc Sichuan-Est en Chine et l'un des fondements de la promotion par Sinopec de la popularisation du gaz dans la ceinture économique du fleuve Yangtze. La construction du champ de gaz a commencé en décembre 2012 et, à l'époque, il s'agissait de la première découverte commerciale importante de gaz de schiste à l'extérieur de l'Amérique du Nord. L'exploitation commerciale du champ de gaz de schiste a commencé plus tôt que prévu, soit en mars 2014, devenant le premier champ du genre à faire l'objet d'une exploitation commerciale à grande échelle en Chine. Il a également fait de la Chine le troisième pays du monde à exploiter le gaz de schiste sur le plan commercial, après les États-Unis et le Canada.

Le champ de gaz a été mis en service en 2017, comme prévu, avec une capacité de production annuelle de 10 milliards de mètres cubes, réduisant les émissions de dioxyde de carbone de 12 millions de tonnes par an, ce qui équivaut à planter 110 millions d'arbres ou à retirer 8 millions de voitures des routes. L'exploitation réussie du champ de gaz de schiste Fuling a marqué une nouvelle étape dans l'histoire du développement énergétique de la Chine et a ouvert un nouveau chapitre dans la révolution énergétique du pays.

Modèle de gestion innovant mettant à profit la « vitesse chinoise » relativement à l'exploitation du gaz de schiste

Sinopec Jianghan Oilfield Company a établi des normes de calibre mondial en vue d'optimiser l'organisation et l'exploitation de la production, ainsi que la construction normalisée, accélérant et améliorant considérablement la productivité et la construction du champ de gaz pour établir une capacité de production de 10 milliards de mètres cubes de gaz de schiste en seulement trois ans. Il est devenu le premier champ de gaz de schiste à grande échelle de la Chine à atteindre 10 milliards de mètres cubes, mettant à profit la « vitesse chinoise » qui attire l'attention partout dans le monde.

À présent, la période de construction du forage et de la fracturation a été réduite de moitié. Le puits d'exploration Jiaoye 1HF du champ de gaz est en production continue depuis plus de 3 000 jours. Un autre puits, le Jiaoye 6-2HF, a produit plus de 330 millions de mètres cubes de gaz, de sorte qu'il détient deux records pour la plus longue période d'exploitation des puits de gaz de schiste domestiques et la production cumulative la plus élevée pour un seul puits.

Selon une évaluation effectuée en octobre 2020 par le ministère chinois des Ressources naturelles, les réserves totales prouvées de gaz de schiste à Fuling ont atteint 792,641 milliards de mètres cubes.

En partant de zéro, Sinopec a continuellement procédé à l'exploration, à la fracturation et à l'intégration de cinq systèmes technologiques d'exploitation du gaz de schiste, y compris la mise à l'essai échelonnée du gaz de fracturation des longs puits horizontaux et l'exploitation écologique, jetant des bases théoriques et techniques solides pour l'exploration et l'exploitation à grande échelle du gaz de schiste en Chine.

En novembre 2014, Sinopec a obtenu le « prix international des pionniers » dans le cadre du 5e sommet mondial du pétrole et du gaz de schiste pour sa découverte du champ de gaz de schiste à Fuling. En 2018, le projet visant à « explorer et à exploiter efficacement et à grande échelle le champ de gaz de schiste en milieu marin à Fuling » a remporté le premier prix dans le cadre des National Scientific and Technological Progress Awards.

