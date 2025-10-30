Le CERIEC célèbre 5 ans de recherche et d'innovation pour le déploiement de l'économie circulaire

Créé en 2020, le CERIEC s'est rapidement imposé comme un acteur incontournable de la transition circulaire au Québec, ailleurs au Canada et à l'international. En peu de temps, le Centre a démontré sa capacité à innover et à mobiliser des parties prenantes clés avec des dispositifs qui conçoivent et mettent en pratique des solutions concrètes ancrées sur les besoins de la société. Avec son Écosystème de laboratoires d'accélération sectoriels en économie circulaire (ELEC), mis sur pied grâce à la contribution financière majeure de Desjardins et du Gouvernement du Québec, le CERIEC rapproche la recherche des milieux preneurs. L'ELEC déploie déjà trois laboratoires et de nombreux projets dans les secteurs de la construction, des systèmes alimentaires et des textiles : une initiative structurante alignée avec les priorités de la Feuille de route gouvernementale en économie circulaire 2024-2028.

En parallèle, le CERIEC assure la coordination du Réseau de recherche en économie circulaire du Québec (RRECQ), le plus vaste réseau multidisciplinaire du genre au monde. Ce dispositif structurant soutenu par le Fonds de recherche du Québec fédère les expertises, regroupant 366 chercheuses et chercheurs issus de toutes les universités québécoises, de plusieurs cégeps et centres collégiaux de transfert de technologie, ainsi que d'universités canadiennes et internationales.

Les dispositifs de recherche du CERIEC, ainsi que les initiatives d'enseignement, de formation et de transfert de connaissances qui les accompagnent, contribuent à structurer des activités scientifiques porteuses pour l'évolution de notre société et pour la prise de décisions des décideurs publics et privés, de plus en plus confrontés à des enjeux complexes de gestion de ressources.

« Nous constatons déjà l'impact concret de la force mobilisatrice du CERIEC, lieu de rencontres intersectorielles qui a permis de lever plusieurs freins à la collaboration. Les cinq premières années ont posé les bases d'un mouvement collectif fort et nous entendons poursuivre sur cette lancée, amplifier les synergies et les ouvrir à de nouveaux horizons. »

- Annie Levasseur, professeure au Département de génie de la construction de l'ÉTS, directrice scientifique du CERIEC

L'économie circulaire : conjuguer productivité et responsabilité

En ce mois de l'économie circulaire, dans le contexte économique et environnemental incertain que nous connaissons, le CERIEC rappelle que l'économie circulaire n'est pas un luxe, mais une nécessité. Ce modèle permet d'optimiser l'utilisation des ressources, dont la productivité demeure relativement faible au Québec comme au Canada, comparativement à d'autres économies industrialisées. Selon l'Institut de la statistique du Québec, la productivité matière serait en déclin depuis le sommet atteint en 2016.

« Nous pouvons -- et devons -- faire beaucoup mieux avec les ressources dont nous disposons, dont celles qui circulent déjà dans notre économie. Faire mieux, c'est répondre aux besoins de la société avec moins de ressources vierges, moins de gaspillage, tout en réduisant nos impacts environnementaux. Plus que jamais, la science doit être mise à contribution et les collaborations avec les entreprises, les gouvernements et les citoyens doivent se multiplier pour déployer les solutions sur le terrain. C'est ce à quoi le CERIEC s'engage à contribuer dans la poursuite de ses activités. »

- Daniel Normandin, directeur du CERIEC

« Depuis plus de 50 ans, l'ÉTS s'engage à relever les grands défis de la société. En développant une expertise de pointe en économie circulaire, en formant des centaines d'étudiant(e)s, en développant et en mettant en œuvre des projets de recherche et d'expérimentation, notamment à travers l'Écosystème de laboratoires d'accélération sectoriels en économie circulaire du CERIEC, nous sommes fiers de contribuer à des solutions concrètes pour réinventer notre économie et faire face aux incertitudes actuelles. »

- Kathy Baig, directrice générale et cheffe de la direction de l'ÉTS

