Le Cercle des survivants pour la justice reproductive introduit la Formation sur la justice reproductive tenant compte des traumatismes en réponse au Projet de loi S-228 : Loi modifiant le Code criminel (actes de stérilisation).

OTTAWA, ON, le 29 juill. 2026 /CNW/ -- En lien avec l'adoption du Projet de loi S-228 : Loi modifiant le Code criminel (actes de stérilisation), le Cercle des survivants pour la justice reproductive a développé un nouveau programme de formation sur la stérilisation forcée ou coercitive. La première séance a eu lieu le mardi 27 juillet, 2026 auprès de travailleurs de première ligne en Alberta.

« Nous avons créé un programme de formation étendu qui sera offert dans tous les secteurs qui devront mettre en œuvre le projet de loi S-228 dans le cadre de leur travail ainsi qu'aux fournisseurs de soins de première ligne qui procurent des soins et services aux survivants autochtones de la stérilisation forcée ou coercitive, » explique Claudette Dumont Smith, la coprésidente du Cercle des survivants pour la justice reproductive. Elle ajoute que « La formation a été conçue pour renforcer la compréhension du public de la stérilisation forcée ou coercitive et des impacts de celle-ci sur les personnes, les familles et les communautés autochtones. Nous survolerons le contexte historique, les points de vue de survivants, et fournirons des conseils pratiques pour interagir auprès des survivants, tout en leur offrant un soutien respectueux. »

Ancrée dans divers points de vue autochtones et développée avec la collaboration d'un groupe de sept Aînés/gardiens du savoir, de survivants et de travailleurs de soutien expérimentés offrant un soutien aux survivants, la formation favorise une prise de conscience, une compréhension culturelle et un engagement attentionné envers les individus et les communautés autochtones.

« La Formation sur la justice reproductive tenant compte des traumatismes, qui sera offerte partout au pays, a été conçue pour sensibiliser les organismes et les personnes touchées des réalités propres aux survivants de la stérilisation forcée ou coercitive membres des Premières Nations, Inuit et Métis, » explique la directrice générale du Cercle des survivants pour la justice reproductive Harmony Redsky. « Nous voulons collaborer avec les collèges de médecins et d'infirmières afin de prévenir le racisme systémique dans les soins de santé. »

Le Cercle des survivants pour la justice reproductive tient un Registre national des survivants de la stérilisation forcée ou coercitive au Canada. L'organisation développe des mesures d'éducation et de sensibilisation du public, gère un Fonds d'aide à la guérison pour les survivants de la stérilisation forcée ou contrainte qui comprend notamment des technologies de reproduction assistée, et exploite une ligne d'aide 24/7 offrant un soutien culturellement sécuritaire et tenant compte des traumatismes aux survivants.

À propos du Cercle des survivants pour la justice reproductive

Le Cercle des survivants pour la justice reproductive est une organisation nationale ayant la mission de militer en faveur de la justice reproductive pour l'ensemble des membres des Premières Nations, Inuits et Métis de partout au Canada. Si vous ou quelque que vous connaissez est un survivant, veuillez communiquer avec le Cercle des survivants pour la justice reproductive au 613 308-0808. Pour en savoir davantage au sujet de la stérilisation forcée au Canada, consultez le www.reproductivejusticesurvivors.ca/fr.

SOURCE Survivors Circle for Reproductive Justice

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