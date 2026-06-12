Le Cercle des survivantes pour la justice reproductive réagit à l'adoption du projet de loi S-228 : Mettre fin à la stérilisation forcée et sous contrainte

OTTAWA, ON, le 12 juin 2026 /CNW/ - Le Cercle des survivantes pour la justice reproductive était présent hier au Parlement avec des survivantes de stérilisations forcées et sous contrainte, lors de l'adoption à l'unanimité par la Chambre des communes du projet de loi S-228, une loi modifiant le Code criminel (procédures de stérilisation).

« Nous sommes un pas plus près de mettre fin aux préjudices persistants subis par les femmes autochtones dans ce pays », a déclaré Claudette Dumont Smith, coprésidente du Cercle des survivantes. Elle a ajouté : « Le projet de loi S-228 marquera un tournant dans notre histoire : le racisme dans le système de santé et le traitement injuste des femmes autochtones ne seront plus tolérés. »

Le projet de loi S-228 a été parrainé par le député Jamie Schmale et présenté par la sénatrice Yvonne Boyer. Le projet de loi modifiera le Code criminel afin de préciser qu'une stérilisation pratiquée sans consentement éclairé constitue une agression grave, une infraction passible d'une peine maximale de 14 ans d'emprisonnement.

« Nous sommes solidaires des survivants de stérilisations forcées et sous contrainte qui ont œuvré sans relâche pour que ce jour arrive. Nous vous remercions », a déclaré Harmony Redsky, directrice générale du Cercle des survivants. « Nous serons à jamais reconnaissants envers celles et ceux qui ont osé dénoncer cette injustice et qui ont ouvert la voie à l'abolition des stérilisations forcées et sous contrainte au Canada. »

Le Cercle des survivants pour la justice reproductive gère un registre national des stérilisations forcées et sous contrainte et offre des programmes d'éducation et de sensibilisation sur ce sujet. Il met également à disposition un Fonds de soutien à la guérison pour les survivants de stérilisations forcées et sous contrainte, qui inclut l'accès aux techniques de procréation assistée et en plus.

À propos du Cercle des survivants pour la justice reproductive

Le Cercle des survivants pour la justice reproductive est un organisme national qui a pour mission de défendre la justice reproductive pour tous les membres des Premières Nations, les Inuits et les Métis du Canada. Si vous êtes un survivant ou si vous connaissez quelqu'un qui l'est, veuillez communiquer avec le Cercle des survivants pour la justice reproductive au 613-308-0808. Pour en savoir plus sur la stérilisation forcée au Canada, veuillez consulter le site www.reproductivejusticesurvivors.ca.

SOURCE Survivors Circle for Reproductive Justice

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