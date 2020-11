Le Cercle des femmes parlementaires mobilisé pour les Journées d'action contre les violences faites aux femmes

QUÉBEC, le 30 nov. 2020 /CNW Telbec/ - À l'occasion des journées d'action contre les violences faites aux femmes, qui se tiennent du 25 novembre au 6 décembre, les membres du comité restreint du Cercle des femmes parlementaires lancent une capsule vidéo de sensibilisation sur le thème : la violence conjugale envers les femmes en temps de pandémie.

À l'initiative de la présidente du Cercle, la députée de Saint-Hyacinthe, Mme Chantal Soucy, les membres du comité restreint prennent la parole dans une capsule vidéo diffusée sur le Canal de l'Assemblée nationale et les médias sociaux. Ces capsules visent à sensibiliser l'ensemble des parlementaires ainsi que la population québécoise sur la violence conjugale envers les femmes en temps de pandémie.

En introduction, Mme Chantal Soucy rappelle que les femmes représentent la majorité des victimes de violence conjugale et que, selon une récente enquête de Statistique Canada, les femmes sont particulièrement inquiètes de la possible violence familiale vécue pendant la crise.

La députée de Saint-François, Mme Geneviève Hébert, met de l'avant l'importance de l'éducation qui permet la valorisation des rapports égalitaires et sains. La députée de Verdun, Mme Isabelle Melançon, mentionne que les épisodes de confinement rendent particulièrement vulnérables les femmes victimes de violence. La députée de Sherbrooke, Mme Christine Labrie, rappelle que cette violence peut prendre plusieurs visages, dont des formes de nature psychologique et physique. Enfin, la députée de Gaspé, Mme Méganne Perry Mélançon, encourage les femmes à faire appel aux ressources disponibles et rappelle à ces dernières qu'elles ne sont pas seules.

En conclusion, Mme Soucy invite toute la population québécoise à offrir son empathie aux victimes et à se mobiliser pour que cesse la violence conjugale.

Le Cercle des femmes parlementaires a été créé en 2010. Il regroupe toutes les femmes membres de l'Assemblée nationale du Québec et sert de lieu de réflexion et de partage d'expériences entre élues. Depuis le début de la 42e législature, il a tenu plusieurs activités lors desquelles des spécialistes ont été invités.

Source

Karine Gaudreault

Conseillère pour le Cercle des femmes parlementaires

Téléphone : 418 558-0140

Courriel : [email protected]

SOURCE Assemblée nationale du Québec

Liens connexes

http://www.assnat.qc.ca/