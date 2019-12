Le Cercle des ambassadeurs de l'ITHQ accueille six nouveaux membres

MONTRÉAL, le 13 déc. 2019 /CNW Telbec/ - L'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ) et sa Fondation sont heureux et fiers d'intégrer six nouveaux membres au Cercle des ambassadeurs de l'ITHQ. Ce regroupement prestigieux est composé de personnalités québécoises ou de la scène internationale qui contribuent de façon importante à l'essor de l'institution et de l'industrie du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration.

Les six nouveaux ambassadeurs :

Guy Brault

Vice-président, Projets stratégiques, Résidentiel et Hôtels - Ivanhoé Cambridge

Guillaume Dubois

Président régional, région de Québec - Sysco Canada

Sébastien Gagné

Directeur général - Intercontinental Montréal

René Meilleur

Chef-propriétaire - Hôtel et Spa La Bouitte (France)

Christina Poon

Directrice générale - W Montréal

Danny St Pierre

Consultant en services alimentaires

Le Cercle des ambassadeurs de l'ITHQ a accueilli officiellement ses six nouveaux ambassadeurs hier, lors de son dîner gastronomique annuel, qui a été préparé et servi par des professeurs et étudiants de l'ITHQ. Ces alliés se joignent aux 99 membres actuels du Cercle, créé en 2013 afin de marquer le 45e anniversaire de l'ITHQ, ainsi que les 10 ans de sa Fondation. Tous les membres du Cercle des ambassadeurs partagent un profond engagement envers l'ITHQ. Ils s'impliquent dans ses activités ou celles de sa Fondation, accueillent des stagiaires dans leur entreprise, concluent des partenariats au profit des étudiants ou de la recherche, ou encore favorisent son rayonnement international.

Pour connaître la liste des 105 membres du Cercle des ambassadeurs, rendez-vous à www.ithq.qc.ca/institut/cercle-des-ambassadeurs/.

À propos de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ)

Depuis plus de 50 ans, l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ) est la référence au Canada en matière de formation spécialisée dans les domaines du tourisme, de l'hôtellerie et de la gastronomie. Doté d'installations uniques, dont un hôtel-école quatre étoiles, deux restaurants d'application pédagogique et deux unités de recherche, il est le seul établissement au pays à offrir des programmes dans les trois ordres d'enseignement (secondaire, collégial et universitaire). Reconnu pour l'excellence de sa formation qui répond aux plus hauts standards de l'industrie, l'ITHQ offre également des cours aux professionnels et au grand public (Ateliers SAQ par ITHQ et camp culinaire).

À propos de la Fondation de l'ITHQ

Créée en 2003, la Fondation de l'ITHQ est un organisme sans but lucratif qui a pour mission d'organiser des activités de financement dans le but de soutenir le développement de l'ITHQ, incluant celui de ses étudiants, de ses professeurs et de ses outils pédagogiques, ainsi que son rayonnement à titre d'établissement d'excellence. Depuis 2003, la Fondation a remis plus de 1,7 million de dollars en bourses aux étudiants et aux diplômés de l'ITHQ.

