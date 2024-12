LE CERCLE DES AMBASSADEURS DE L'ITHQ ACCUEILLE QUATRE NOUVEAUX MEMBRES

MONTRÉAL, le 13 déc. 2024 /CNW/ - L'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ) et sa Fondation sont heureux et fiers d'accueillir quatre nouveaux membres au sein du Cercle des ambassadeurs de l'ITHQ, portant ainsi à 123 le nombre de personnalités faisant partie de cette communauté prestigieuse. Ce réseau d'alliés précieux rassemble des figures du Québec et de la scène internationale, toutes animées par un engagement sincère envers la grande école hotellière et dans la promotion des secteurs du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration.

Le 12 décembre, le Cercle des ambassadeurs de l'ITHQ a organisé sa soirée annuelle de reconnaissance, marquant l'intégration officielle de ses quatre nouveaux ambassadeurs :

Véronique Doucet

Directrice générale, Parc Jean-Drapeau

Élyse Lambert

Master Sommelier

Josiah Citrin

Chef propriétaire de Citrin Hospitality

Marc-André Jetté

Chef et copropriétaire du Groupe Hoogan et Beaufort, Annette Bar à vin et Boucherie Édouard et Léo

Le Cercle des ambassadeurs de l'ITHQ

Fondé en 2013 à l'occasion du 45e anniversaire de l'ITHQ et des 10 ans de sa Fondation, le Cercle des ambassadeurs réunit désormais 123 membres impliqués dans les diverses activités de l'ITHQ ou celles de sa Fondation. Certains accueillent des stagiaires dans leur entreprise, concluent des partenariats au profit des étudiants ou de la recherche ou encore favorisent son rayonnement local, national et international. Chaque année, ces ambassadrices et ambassadeurs sont célébrés lors d'un dîner gastronomique, préparé et servi par les enseignant(e)s et étudiant(e)s de l'ITHQ, illustrant ainsi l'esprit de communauté et d'appartenance qui lie ses membres.

La liste des 123 membres du Cercle des ambassadeurs est disponible ici.

À propos de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec

Depuis plus de 50 ans, l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ) est la référence au Canada en matière de formation spécialisée dans les domaines du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration et de la sommellerie. Répondant aux plus hauts standards de l'industrie, il est la seule école au pays à offrir des programmes dans les trois ordres d'enseignement (professionnel, technique et universitaire). Doté d'installations uniques, dont un hôtel-école, deux restaurants d'application pédagogique et un bar, il compte deux unités de recherche (GastronomiQc Lab et ExperiSens) et un centre d'expertise. En plus de ses formations diplômantes, l'ITHQ propose aussi des formations aux professionnels, des services aux entreprises et aux institutions, ainsi que des ateliers au grand public (Ateliers SAQ par ITHQ).

À propos de la Fondation de l'ITHQ

Créée en 2003, la Fondation de l'ITHQ est un organisme sans but lucratif qui a pour mission d'organiser des activités de financement dans le but de soutenir le développement de l'ITHQ, incluant celui de ses étudiants, de ses professeurs et de ses outils pédagogiques, ainsi que son rayonnement à titre d'établissement d'excellence. Depuis 2003, la Fondation a remis près de trois millions de dollars en bourses aux étudiants et aux diplômés de l'ITHQ.

