LE CERCLE DES AMBASSADEURS DE L'ITHQ ACCUEILLE DIX NOUVEAUX MEMBRES

MONTRÉAL, le 9 déc. 2022 /CNW Telbec/ - L'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ) et sa Fondation sont heureux et fiers d'intégrer dix nouveaux membres au Cercle des ambassadeurs de l'ITHQ. Ce regroupement prestigieux est composé de personnalités québécoises ou de la scène internationale qui contribuent de façon importante à l'essor de l'institution et de l'industrie du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration.

Les dix nouveaux ambassadeurs :

Danielle Beaulieu

Présidente-directrice générale, Hôtel Mortagne

Stéphane Beausoleil

Vice-président, Montpak International

David Connor

Vice-président régional, Fairmont, Est du Canada; Directeur général, Fairmont Le Reine Élizabeth

Brigitte Coutu

Présidente et chef de la direction, Ricardo Media Inc.

Hideaki Matsuo

Chef propriétaire, Restaurant Kashiwaya

Cédric Ohayon

Président, Farinex

Lise et Giuseppe Racanelli

Fondation Lise et Giuseppe Racanelli

Michel-Luc St-Pierre

Président-directeur général, Doyon Després

Anne-Marie Trudeau

Présidente-directrice générale, Trudeau Corporation

Le Cercle des ambassadeurs de l'ITHQ a accueilli officiellement ses dix nouveaux ambassadeurs hier, lors d'un grand dîner gastronomique, préparé et servi par des professeurs et étudiants de l'ITHQ. Ces alliés se joignent aux 105 membres du Cercle, créé en 2013 afin de marquer le 45e anniversaire de l'ITHQ, ainsi que les 10 ans de sa Fondation. Tous les membres du Cercle des ambassadeurs partagent un profond engagement envers l'ITHQ. Ils s'impliquent dans ses activités ou celles de sa Fondation, accueillent des stagiaires dans leur entreprise, concluent des partenariats au profit des étudiants ou de la recherche, ou encore favorisent son rayonnement international.

À propos de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec

Depuis plus de 50 ans, l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ) est la référence au Canada en matière de formation spécialisée dans les domaines du tourisme, de l'hôtellerie, de la gastronomie et de la sommellerie. Répondant aux plus hauts standards de l'industrie, il est la seule école au pays à offrir des programmes dans les trois ordres d'enseignement (professionnel, technique et universitaire). Doté d'installations uniques, dont un hôtel-école quatre étoiles et deux restaurants d'application pédagogique, il compte deux unités de recherche (GastronomiQc Lab et ExperiSens) et un centre d'expertise. En plus de ses formations diplômantes, l'ITHQ propose aussi du perfectionnement aux professionnels, des services-conseils aux entreprises et aux institutions, ainsi que des ateliers au grand public.

À propos de la Fondation de l'ITHQ

Créée en 2003, la Fondation de l'ITHQ est un organisme sans but lucratif qui a pour mission d'organiser des activités de financement dans le but de soutenir le développement de l'ITHQ, incluant celui de ses étudiants, de ses professeurs et de ses outils pédagogiques, ainsi que son rayonnement à titre d'établissement d'excellence. Depuis 2003, la Fondation a remis plus de 1,7 million de dollars en bourses aux étudiants et aux diplômés de l'ITHQ.

