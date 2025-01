BANFF, AB, le 22 janv. 2025 /CNW/ - Le Cercle consultatif autochtone (CCA) et Parcs Canada sont ravis d'annoncer l'achèvement réussi de la première récolte protocolaire de bisons dirigée par des Autochtones dans le parc national Banff. Ce projet pilote dirigé par le CCA marque la première chasse au bison sur les terres de ce qui est maintenant connu sous le nom de parc national Banff, depuis la création du parc, il y a près de 145 ans.

La récolte protocolaire de bisons représente une étape déterminante de la revitalisation d'importantes pratiques de chasse protocolaire et culturelle; marquant un moment important du rétablissement des liens culturels qui fait renaître les traditions et approfondit le lien qu'entretiennent les Autochtones avec la terre et le bison.

Le Cercle consultatif autochtone du parc national Banff, créé en 2018, représente une tribune importante qui nous aide à mieux comprendre les points de vue et les priorités des Autochtones dans leurs relations avec Parcs Canada. Les nations autochtones sont au cœur de cette initiative, y compris la Nation des Siksika, les Nations Stoney Nakoda (Bearspaw, Chiniki, et Goodstoney), la Nation Kainai, la Nation Piikani, la Nation Tsuut'ina et le gouvernement métis d'Otipemisiwak - districts métis de Rocky View et de Red Deer. La direction du CCA, avec l'appui de Parcs Canada, a demandé et orienté tous les volets de la récolte de 2024 pour garantir que le processus soit mené avec soin et dans le respect des pratiques culturelles.

La récolte protocolaire correspond aux objectifs communs d'honorer les traditions autochtones et de rétablir les pratiques culturelles dans le parc national Banff. La récolte par les peuples autochtones est déjà pratiquée en toute sécurité sur de nombreux sites patrimoniaux protégés partout au pays, dont environ la moitié des parcs nationaux. Cette récolte a marqué une étape importante dans l'exercice des droits protégés en vertu de l'article 35 de la Loi constitutionnelle et dans le retour d'une cérémonie qui souligne la relation de longue date entre les peuples autochtones et le bison.

Compte tenu de l'intérêt commun pour le bien-être du bison, ainsi que de la croissance observée du troupeau, passant de 16 à plus de 130 animaux, depuis 2017, les nations autochtones et Parcs Canada ont élaboré ensemble l'approche visant à faciliter la chasse. Les activités de récolte ont été menées de manière à garantir la sécurité du public et sans aucun véhicule motorisé à l'intérieur de cette zone éloignée du parc national.

Trois bisons ont été récoltés au cours du projet pilote de 2024, tous dans le cadre d'une chasse en plein air. Cet effort de collaboration marque une étape importante dans les relations entre Parcs Canada et le CCA, soulignant un engagement commun visant à honorer les pratiques et les traditions culturelles et à faire progresser l'intendance autochtone dans le parc national Banff.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur le projet pilote de récolte protocolaire de bisons, veuillez consulter le site Web de Parcs Canada ou communiquer directement avec les Nations participantes.

« En grandissant, nous avons entendu des histoires sur les chasses au bison du passé, et revivre cette histoire maintenant grâce à nos lois sur la chasse au bison a été une expérience profondément enrichissante. Grâce aux directives et aux contrôles établis par Parcs Canada avant la chasse, nous nous sommes engagés à respecter ces protocoles. Le succès de cette chasse n'a pas été défini uniquement par le résultat; il s'agissait de comprendre la terre, de reconnaître les défis à venir et d'honorer notre patrimoine culturel. La chasse au bison a toujours été au cœur de notre survie en tant que peuple. Pendant ces quatre jours, nous avons senti la présence de nos ancêtres marchant avec nous, et nous ne pouvions pas être plus fiers des chasseurs qui ont participé. »

Amber Boyd et Grant Lacombe,

Capitaine de district, district métis de Rocky View, secrétaire provincial de la récolte et de la culture

« Historiquement, les Pieds-Noirs ont toujours chassé dans les montagnes de l'Alberta, mais notre capacité de continuer à chasser sur nos terres ancestrales a été limitée en raison des infractions des temps modernes. Faisant partie des véritables premiers habitants de la terre, la Nation Siksika a pu participer à une chasse au bison spéciale sur notre territoire, qui est maintenant l'actuel parc national du Canada Banff. Être capable de chasser aux mêmes montagnes, rivières et forêts que nos ancêtres nous a permis de nous connecter avec eux d'une manière très spéciale. Notre chasse a commencé par une prière et une cérémonie, et les membres de notre Brave Dog Society étaient présents et nous avons pu aborder la tâche de manière appropriée. Siksika applaudit cette chasse et se réjouit d'y participer dans les années à venir. »

Samuel R.C. Crowfoot (Siipiinaomahka), B.A., J.D.,

Conseiller de la Nation Siksika

« Oki, Les chasseurs de la Nation Piikani, ont récemment perpétué une tradition vieille d'un millénaire en menant une chasse au bison dans les montagnes et les vallées de l'actuel parc national du Canada Banff. Bien avant l'établissement d'une frontière indiquant une zone interdite qui empêchait nos peuples pieds-noirs d'accéder à leur territoire traditionnel, nos peuples avaient une alliance sacrée avec le bison qui suivait nos traditions, nos croyances spirituelles et nos protocoles des Pieds-Noirs. Chacun des chasseurs a reçu une pierre Iniskim (Buffalo stone) et l'a fait transférer lors d'une cérémonie avant la chasse. L'Iniskim était un cadeau du Créateur, donné aux chasseurs des camps de Pieds-Noirs pour assurer le succès de la chasse. Nos ancêtres sont heureux que nous exercions nos méthodes pieds-noirs. »

Chef Troy (Bossman) Knowlton,

Piikani Nation

« Pour Tsuut'ina, nous avons un lien particulier avec le bison. Une fois, ils nous ont soutenus et se sont occupés de nous. C'est à notre tour de nous occuper d'eux. »

Violet Meguinis,

Directrice de la consultation, Nation Tsuut'ina

« Le retour du bison (tatâga) dans le parc national du Canada Banff (Mînî Rhpa Mâkoche), dans le territoire traditionnel de Stoney Nakoda, est également le retour d'une espèce culturellement importante dans un paysage d'importance culturelle qui apportera des avantages environnementaux et culturels. La réintroduction du bison est un point de départ important pour Stoney Nakoda et Parcs Canada afin de travailler à la réconciliation; il est important non seulement de parler de réconciliation, mais aussi de pratiquer la réconciliation. »

Bill Snow,

Directeur intérimaire de la consultation, administration tribale Stoney

« Depuis des temps immémoriaux, les Pieds-Noirs occupaient un vaste territoire qui comprend ce qui est maintenant connu sous le nom de Southern Alberta et Northern Montana. Le parc national du Canada Banff fait partie de notre territoire et abrite de nombreux sites sacrés qui contiennent l'histoire et les connaissances du peuple pied-noir. Le parc est important, car il a été utilisé à des fins cérémoniales, de chasse, de camping, de commerce et de guérison.

Le Cercle consultatif en matière de recherche autochtone et Parcs Canada ont élaboré de façon conjointe un plan de récolte coordonné du bison dans le parc national du Canada Banff. Ce plan donne à chaque nation la souplesse nécessaire pour participer d'une manière qui est pertinente sur le plan culturel et qui respecte divers protocoles. Notre relation avec les bisons est solide et évidente dans notre collectivité, et ne se limite pas à la réintroduction du troupeau dans la tribu des Blood.

Lors des premières discussions sur la récolte de bisons de Banff, les aînés ont souligné l'importance de la cérémonie. Dans les commentaires convenus sur la récolte de bisons, un parc de rassemblement a été recommandé par la tribu des Blood avec l'intention que les récoltes de bisons aient lieu à la maison afin que tous les membres de la collectivité puissent y participer. Cependant, aucun bison n'a été capturé.

Nous comprenons l'importance d'exercer nos droits issus de traités de chasse, et nous travaillons actuellement avec Banff sur les questions de chasse au wapiti et à d'autres gibiers dans le parc. Cette récolte de bisons est la première du genre et Parcs Canada a assuré au Cercle consultatif en matière de recherche autochtone qu'il y en aura d'autres.

Nous avons confiance dans la décision que nos aînés ont prise, et nous nous réjouissons à l'idée de poursuivre le développement de la récolte de bisons de Banff au cours des prochaines années. »

Chief Traveller Plaited Hair

Aakaayaamihtsinima

Blood Tribe, Kainai Nation

« Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude aux Nations participantes du Cercle consultatif autochtone pour leur partenariat durable et leurs conseils. Alors que nous collaborons à la récolte protocolaire de bisons et que nous honorons les pratiques culturelles, nous sommes profondément reconnaissants à l'égard de leur sagesse et de leur leadership. Ensemble, nous reconnaissons que les cultures et les identités des peuples autochtones sont enracinées dans la terre, et qu'il est essentiel d'honorer ces liens pour permettre une réconciliation utile. »

Salman Rasheed,

Directeur d'unité de gestion de Banff, Parcs Canada

Faits en bref

Droits des Autochtones : Les activités de récolte menées par les peuples autochtones sont protégées en vertu de l'article 35 de la Loi constitutionnelle . Cette pratique s'inscrit dans leur responsabilité permanente de prendre soin et d'entretenir leur relation avec leurs territoires traditionnels, leurs terres ancestrales et les terres visées par un traité; pratique préservée depuis des millénaires.

Les activités de récolte menées par les peuples autochtones sont protégées en vertu de l'article 35 de la . Cette pratique s'inscrit dans leur responsabilité permanente de prendre soin et d'entretenir leur relation avec leurs territoires traditionnels, leurs terres ancestrales et les terres visées par un traité; pratique préservée depuis des millénaires. Récolte protocolaire de bisons : en octobre 2024, Parcs Canada a codirigé l'organisation d'une récolte protocolaire de bisons dans l'arrière-pays du parc national Banff . Cette initiative pilote, dirigée par le Cercle consultatif autochtone (CCA), met en évidence une approche fondée sur la collaboration visant à rétablir les pratiques culturelles sur le territoire.

en octobre 2024, Parcs Canada a codirigé l'organisation d'une récolte protocolaire de bisons dans l'arrière-pays du parc national . Cette initiative pilote, dirigée par le Cercle consultatif autochtone (CCA), met en évidence une approche fondée sur la collaboration visant à rétablir les pratiques culturelles sur le territoire. Santé de la population de bisons : la population de bisons dans le parc national Banff est saine et florissante, ce qui met en valeur le succès de reproduction et l'adaptation à son environnement. Cette croissance souligne l'importance des pratiques de gestion durable, comme la récolte protocolaire, qui non seulement appuient la durabilité écologique, mais renforcent également les liens culturels.

la population de bisons dans le parc national est saine et florissante, ce qui met en valeur le succès de reproduction et l'adaptation à son environnement. Cette croissance souligne l'importance des pratiques de gestion durable, comme la récolte protocolaire, qui non seulement appuient la durabilité écologique, mais renforcent également les liens culturels. Appuyer l'intendance autochtone : en appuyant les pratiques de récolte et d'autres pratiques d'intendance, Parcs Canada démontre son engagement à l'égard de la relation renouvelée du gouvernement du Canada avec les peuples autochtones et de la mise en œuvre de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.

