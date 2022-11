OTTAWA, ON, le 22 nov. 2022 /CNW/ - Encore une fois, Médicaments novateurs Canada (MNC) est déçue des informations inexactes et trompeuses sur la valeur des médicaments novateurs contenues dans le Rapport annuel 2021 du Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés (CEPMB). Étant donné le manque de reconnaissance continu de la part du CEPMB à l'égard du rôle que joue le secteur de la recherche pharmaceutique dans les résultats sur la santé des Canadiens et de sa contribution à l'économie, MNC demande au gouvernement fédéral de suspendre immédiatement le processus de consultation actuel sur les Lignes directrices du CEPMB, qui est écourté et inadéquat, et de le remplacer par une approche pangouvernementale.

En 2021, le Canada est demeuré au milieu du groupe de pays de comparaison utilisé par le CEPMB, les prix médians internationaux étant 12 % plus élevés que les prix canadiens. Le dernier rapport du CEPMB indique que « les prix des médicaments brevetés actuels sont plutôt stables », ce qui laisse entendre que les médicaments novateurs vendus au Canada ne sont pas offerts à des prix excessifs et qu'ils n'augmentent pas de manière substantielle par rapport à l'indice des prix à la consommation.

En utilisant une définition erronée et dépassée de la recherche et développement (R et D) dans l'industrie, qui date de 1987, le CEPMB sous-estime également de façon constante les dépenses en la matière. Selon le dernier rapport de Statistique Canada, qui utilise des critères modernes, l'industrie de la recherche pharmaceutique canadienne a investi plus de 2,2 milliards de dollars en R et D en 2019, soit une hausse de 13 % par rapport à l'année précédente, a contribué pour plus de 15 milliards de dollars à l'économie et a soutenu plus de 100 000 emplois de grande valeur chaque année. À l'aide de ces données, on peut estimer le ratio des dépenses de R et D par rapport aux recettes tirées des ventes de l'industrie à 8,8 %, une estimation nettement plus élevée que l'évaluation du CEPMB.

Pour garantir à la population un meilleur accès aux nouveaux médicaments, le gouvernement du Canada doit suspendre le processus de consultation actuel sur les Lignes directrices du CEPMB et le remplacer par une approche pangouvernementale. Cette approche élargie permettrait une évaluation adéquate et approfondie des répercussions des Lignes directrices révisées sur l'accès de la population aux médicaments novateurs. Elle permettrait également de tenir compte des conséquences négatives des Lignes directrices révisées sur d'autres priorités importantes du gouvernement fédéral dans le secteur de la santé, comme la stratégie nationale sur les médicaments pour le traitement des maladies rares et la Stratégie en matière de biofabrication et de sciences de la vie.

À propos de Médicaments novateurs Canada

Médicaments novateurs Canada (MNC) est l'association nationale qui représente la voix de l'industrie pharmaceutique innovatrice canadienne. L'association défend des politiques qui favorisent la découverte, le développement et l'offre de médicaments et de vaccins novateurs afin d'améliorer la vie de l'ensemble de la population. De plus, elle soutient l'engagement de ses membres d'être des partenaires précieux du système de santé canadien. L'association représente 50 entreprises, qui investissent près de 1,4 milliard de dollars par an en recherche et développement. De cette façon, elle alimente l'économie fondée sur la connaissance du pays tout en contribuant à hauteur de 8 milliards de dollars à l'économie nationale. Tous ses membres suivent le Code d'éthique de MNC, ils travaillent donc de manière hautement éthique avec les gouvernements, les payeurs privés, les professionnels de la santé et les parties prenantes.

