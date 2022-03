FREDERICTON, NB, le 21 mars 2022 /CNW Telbec/ - Les forêts du Canada sont essentielles à la lutte que nous menons contre les changements climatiques. Les écosystèmes forestiers résilients contribuent à préserver la biodiversité, à protéger et à conserver nos ressources en eau et à atténuer les effets des changements climatiques grâce au captage et au stockage du carbone, ce qui rend notre air pur et sain. Les forêts jouent également un rôle important dans la vie quotidienne des Canadiens, y compris dans les communautés autochtones.

C'est pourquoi Julie Dabrusin, secrétaire parlementaire du ministre des Ressources naturelles, et Jenica Atwin, députée de Fredericton, au nom de l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Ressources naturelles, ont annoncé le lancement du Programme de collecte de semences autochtones, qui renforcera la capacité des communautés autochtones de collecter des semences d'espèces d'arbres qui revêtent pour elles une importance culturelle, spirituelle et économique.

Ce programme sera administré par le Centre national des semences forestières (CNSF) de Ressources naturelles Canada et fera progresser la conservation et la plantation de différentes essences d'arbres dans le cadre du programme Deux milliards d'arbres . Il soutiendra les communautés autochtones dans un rôle crucial - celui de veiller à ce que les bons arbres soient plantés aux bons endroits.

Plus précisément, le Programme de collecte de semences autochtones servira à :

explorer la capacité de collecte et de stockage de semences des communautés autochtones;

évaluer les besoins d'équipement et de formation dans l'ensemble du pays;

intégrer les connaissances autochtones dans les activités de formation, de conservation et de collecte de semences;

collaborer avec les communautés et les PME autochtones pour déterminer les besoins techniques et de formation;

élaborer une stratégie en concertation avec les communautés autochtones afin de soutenir la collecte de semences intéressantes pour la création d'habitats, la gestion des espèces en péril, la restauration d'écosystèmes et les programmes forestiers communautaires;

établir un réseau de participants communautaires pour aider à la collecte et au traitement des semences.

Citations

« Le Programme de collecte de semences autochtones soutiendra le leadership des peuples autochtones dans le programme Deux milliards d'arbres. Il nous aidera à faire en sorte que le bon arbre soit planté au bon endroit, et il nous guidera dans nos efforts en vue de préserver la biodiversité et de protéger les ressources forestières pour les générations futures. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles



« Les peuples autochtones sont depuis longtemps les intendants et les gestionnaires des terres et des eaux, en plus d'être des chefs de file de la conservation au Canada. L'appui des communautés autochtones en vue d'assurer la collecte de semences d'importantes espèces d'arbres est essentiel pour la santé et la conservation des écosystèmes boréaux. Des forêts en santé, en croissance et gérées de manière durable sont l'un des éléments clés de la lutte contre les changements climatiques et contribuent à la prospérité, à la santé et au bien-être de tous les Canadiens. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Il va sans dire que les valeurs et connaissances traditionnelles des Autochtones doivent figurer au cœur des efforts que nous déployons pour préserver nos forêts. Le Programme de collecte de semences autochtones intègrera le savoir autochtone dans les activités de collecte et de conservation, en particulier pour les espèces qui revêtent une importance culturelle, spirituelle et économique pour les communautés autochtones. »

Jenica Atwin

Députée de Frederiction

« Tout en protégeant les droits issus de traités et les lieux de récolte des communautés autochtones, le Centre peut aider à augmenter la capacité de restauration des forêts par les Autochtones en assurant le traitement et l'entreposage des semences et en réalisant les tests de germination - en appui à l'objectif de planter deux milliards d'arbres d'ici 2030. »

Donnie McPhee

Coordonnateur, Centre national des semences forestières

« Grâce au soutien passé et continu du Centre, notre capacité augmente progressivement. Nous espérons que ce partenariat pourra se poursuivre et qu'en retour nous pourrons aider à identifier les espèces d'importance locale et fournir des semences locales pour la recherche et l'entreposage. »

Elizabeth Jessome

Gestionnaire de projet de la Mi'kmaq Forestry Initiative, Unama'ki Institute of Natural Resources

Quelques faits

Hébergé par le Centre de foresterie de l'Atlantique du Service canadien des forêts, à Fredericton (Nouveau-Brunswick), le CNSF est le centre d'expertise national du Canada pour la collecte et la conservation de semences d'arbres. Avec un réseau de partenaires de partout au Canada , il assure la conservation de semences et fait de l'éducation et de la recherche sur les semences pour les générations présentes et futures. Sa remarquable collection de graines d'arbres et d'arbustes indigènes, qui remonte jusqu'à 1951, soutient des travaux de recherche, de conservation, de restauration et de réhabilitation, et assure le maintien de la diversité génétique et la préservation des forêts du Canada . Par son travail, le CNSF épaule le Canada dans ses efforts pour préserver la biodiversité des forêts du pays et exécuter nos stratégies de lutte contre les changements climatiques, notamment le programme Deux milliards d'arbres.

(Nouveau-Brunswick), le CNSF est le centre d'expertise national du pour la collecte et la conservation de semences d'arbres. Avec un réseau de partenaires de partout au , il assure la conservation de semences et fait de l'éducation et de la recherche sur les semences pour les générations présentes et futures. Sa remarquable collection de graines d'arbres et d'arbustes indigènes, qui remonte jusqu'à 1951, soutient des travaux de recherche, de conservation, de restauration et de réhabilitation, et assure le maintien de la diversité génétique et la préservation des forêts du . Par son travail, le CNSF épaule le dans ses efforts pour préserver la biodiversité des forêts du pays et exécuter nos stratégies de lutte contre les changements climatiques, notamment le programme Deux milliards d'arbres. Le Centre national des semences forestières gère une dynamique bibliothèque vivante de ressources génétiques forestières canadiennes, qui contient plus de 13 000 collections de plus de 200 espèces d'arbres et d'arbustes indigènes. Il s'agit de la collection la plus diversifiée de son genre au Canada .

. La plantation de deux milliards d'arbres à l'échelle nationale aidera le Canada à lutter contre la double crise des changements climatiques et de la perte de biodiversité. Les arbres captent et stockent du carbone atmosphérique, améliorent la qualité de l'air et de l'eau, favorisent la biodiversité et créent ou soutiennent des milliers de bons emplois.

à lutter contre la double crise des changements climatiques et de la perte de biodiversité. Les arbres captent et stockent du carbone atmosphérique, améliorent la qualité de l'air et de l'eau, favorisent la biodiversité et créent ou soutiennent des milliers de bons emplois. En 2012, l'Assemblée générale des Nations Unies a proclamé le 21 mars Journée internationale des forêts pour célébrer tous les types de forêts et faire prendre conscience de leur importance.

Liens pertinents

Suivez-nous sur Twitter : @RNCan (http://twitter.com/rncan)

SOURCE Ressources naturelles Canada

Renseignements: Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6100, [email protected]; Keean Nembhard, Attaché de presse, Cabinet du ministre des Ressources naturelles, [email protected], 613-323-7892