Anciens Combattants Canada fournit du soutien dans le cadre du Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille.

TORONTO, le 10 févr. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, accompagné de l'honorable Robert Oliphant, député de Don Valley-Ouest, a annoncé que le Centre des vétérans de Sunnybrook recevra des fonds pour financer deux projets dans le cadre du Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille.

Une somme de 130 000 $ sera consacrée au premier projet - Vibrant Veterans : thérapie par le yoga pour favoriser le mieux-être - pour offrir des séances de yoga de groupe et individuelles aux vétérans. Ce projet favorisera l'indépendance, contribuera à augmenter la mobilité et améliorera la qualité de vie générale. Ce programme permettra également d'offrir des séances de yoga thérapeutique aux membres de la famille qui sont des aidants naturels et qui éprouvent de l'épuisement ainsi qu'aux membres du personnel qui éprouvent de plus grands niveaux de stress et d'épuisement alors qu'ils sont sur la ligne de front de la lutte contre la pandémie de COVID-19.

Une somme de 110 000 $ sera consacrée au second projet visant à réduire l'incidence de l'isolement obligatoire sur les personnes âgées frêles qui résident dans un centre de soins de longue durée. Le Centre des vétérans de Sunnybrooke élaborera et mettra en œuvre une approche interprofessionnelle en vue de réduire les risques liés à l'isolement des vétérans et autres personnes âgées qui doivent se mettre en quarantaine pour des raisons médicales.

Cette année, les organismes choisis pour recevoir des fonds au titre du Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille tentent de régler les enjeux qui touchent les vétérans et leur famille pendant la relance après la pandémie de COVID‑19, notamment l'itinérance, le recyclage professionnel, le chômage, les problèmes de santé et l'appui des groupes visés par l'équité, comme les femmes vétérans et les vétérans LBGTQ2. Ce soutien est rendu possible grâce au financement supplémentaire pour le Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille annoncé dans le budget de 2021.

Depuis 2018, le Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille a fourni un soutien financier à des organismes privés, publics et universitaires qui s'efforcent d'améliorer la vie des vétérans et des membres de leur famille au moyen d'initiatives, de recherches et de projets innovants.

« Comme cela a été le cas pour tout le monde, la pandémie a eu de réelles répercussions sur nos vétérans et les membres de leur famille. Le Centre des vétérans de Sunnybrook est l'un des nombreux organismes des quatre coins du pays qui accomplissent un travail remarquable pour fournir un soutien ciblé et indispensable. Ayant visité le Centre des vétérans de Sunnybrook à quelques occasions, je suis fier que nous puissions continuer de travailler avec ses représentants dans le cadre du Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille. »

L'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale

« Les vétérans du Canada ont fièrement servi notre pays et c'est un honneur pour nous de reconnaître leur dévouement en leur offrant le soutien dont ils ont besoin. Le Centre des vétérans de Sunnybrook joue un rôle important à cet égard tous les jours, notamment dans le cadre du Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille. Je suis ravi qu'ils puissent nous aider à aider les vétérans. »

L'honorable Robert Oliphant, député de Don Valley-Ouest

« Nos équipes interprofessionnelles prennent soin des personnes parmi les plus vulnérables de l'Ontario, à savoir les vétérans des Forces armées du Canada qui résident dans notre centre. Ce financement nous permettra de mettre en œuvre des interventions actives pour réduire l'incidence de la pandémie sur nos vétérans résidents afin d'assurer leur mieux-être et leur qualité de vie. Il nous permettra également d'améliorer le mieux-être général des familles et des membres du personnel, qui ont mentionné éprouver de plus grands niveaux de stress et d'épuisement alors qu'ils sont sur la ligne de front de la lutte contre la pandémie. »

Dre Jocelyn Charles, directrice médicale du Centre des vétérans de Sunnybrook

Le Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille a été annoncé dans le budget de 2017 et verse au moins 3 millions de dollars annuellement.

verse au moins 3 millions de dollars annuellement. Depuis 2018, le Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille a permis de verser plus de 25 millions de dollars à 66 organismes du pays pour les aider à améliorer la vie des vétérans et de leur famille.

Grâce au nouveau financement prévu dans le budget de 2021, le Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille fournira chaque année au moins 8 millions de dollars jusqu'à l'exercice 2023-2024. Ces projets en cours appuient les vétérans pendant la relance suivant la pandémie de COVID‑19, notamment en abordant les enjeux en matière d'itinérance, de recyclage professionnel, de chômage et de santé ainsi que des projets qui appuient les femmes vétérans et les vétérans LGBTQ2.

