Le Centre des congrès de Québec vous surprendra avec sa nouvelle vidéo « Tout sauf conventionnel »

QUÉBEC, le 17 sept. 2025 /CNW/ - Le Centre des congrès de Québec est fier de dévoiler officiellement sa toute nouvelle vidéo promotionnelle Tout sauf conventionnel, accompagnée d'une page Web au design en parfaite cohérence avec ce vent de nouveauté.

Vidéo promotionnelle "Tout sauf conventionnel" du Centre des congrès de Québec

À l'image de son personnel passionné et créatif, le slogan Tout sauf conventionnel est, depuis 2009, la promesse du Centre des congrès de Québec envers tous ses collaborateurs du quotidien : organisateurs d'événements, visiteurs, partenaires, fournisseurs, collègues de travail. C'est la promesse de rendre leur expérience mémorable et de toujours viser l'excellence!

« Un centre de congrès peut parfois sembler impersonnel. Organiser un événement d'affaires, une réunion ou un congrès peut donner l'impression d'être un projet conventionnel. Or, au Centre des congrès de Québec, notre équipe se distingue par une approche unique et humaine, qui nous différencie de la concurrence depuis toujours. Notre volonté d'innovation et notre savoir-faire façonnent la personnalité même du Centre! », souligne Mme Caroline Lepage, présidente-directrice générale du Centre des congrès de Québec.

Misant sur la modernité et l'authenticité, cette nouvelle vidéo incarne une énergie jeune et audacieuse, avec l'ambition de conquérir de nouveaux publics tout en renforçant la complicité avec la clientèle déjà conquise par l'expérience tout sauf conventionnelle du Centre des congrès.

Tout commence par une visite

Réalisée en collaboration avec l'agence de production Zebra, la vidéo montre le parcours de clients lors d'une visite du Centre des congrès, soit l'étape cruciale de la confirmation d'un nouvel événement. Dès leur rencontre avec leur sympathique déléguée commerciale, le mode tout sauf conventionnel s'active, les faisant ainsi visualiser à quel point le Centre des congrès est le lieu idéal pour leur futur événement, spécialement grâce à son équipe chevronnée et dévouée, et à des installations d'une grande qualité!

En parfaite harmonie avec cette nouvelle vidéo promotionnelle, la page Web toutsaufconventionnel.com présente, à travers une navigation immersive, les quatre piliers qui distinguent le Centre : un service client exceptionnel, une équipe créative, un engagement proactif en développement durable et une brigade culinaire passionnée.

Cliquez ici pour visionner la vidéo

Et vous, qu'attendez-vous pour activer le mode tout sauf conventionnel?

Merci spécial aux danseurs et aux danseuses de District.Mao, une troupe professionnelle de la région de Québec, qui ont prêté leurs talents à la vidéo en incarnant des coordonnateurs d'événements aux mouvements remarquables!

À propos du Centre des congrès de Québec

Ayant pour mission de solliciter la venue de congrès et d'événements d'envergure, le Centre des congrès de Québec génère en moyenne plus de 135 M$ en retombées économiques annuellement pour Québec, tout en contribuant au rayonnement de la capitale, de ses industries clés et de sa communauté scientifique. Certifié Biosphere, LEED-CI et BE, et AIPC Quality Gold Standards, la plus haute certification de l'industrie, le Centre des congrès se distingue également par ses standards de gestion exemplaires, le savoir-faire de son équipe tout sauf conventionnelle et l'excellence de son service à la clientèle.

SOURCE Société du Centre des congrès de Québec

Source : Ann Cantin, Directrice, Communications et mise en marché, Centre des congrès de Québec, 418 564-1312, [email protected]