Le Centre des congrès de Québec renouvelle sa certification Or de l'AIPC Quality Standards

QUÉBEC, le 25 août 2026 /CNW/ -- Le Centre des congrès de Québec est fier d'annoncer le renouvellement de sa certification AIPC Quality Standards - niveau Or, décernée par l'Association internationale des palais des congrès (AIPC), à la suite d'un audit externe indépendant. Cette distinction, que le Centre détenait depuis 2011, confirme qu'il continue de répondre aux plus hauts standards internationaux en matière de gestion, de gouvernance et d'exploitation des centres de congrès.

C'est en 2011 que le Centre des congrès de Québec obtenait pour la première fois sa certification AIPC Quality Standards, niveau Or.

Développé exclusivement pour l'industrie des centres de congrès, le programme AIPC Quality Standards demeure la seule certification internationale conçue spécifiquement pour évaluer les pratiques de gestion de ce type d'infrastructures. Il examine 11 grands domaines de gestion, notamment la qualité des services, les opérations, la gouvernance, la santé et la sécurité, les ressources humaines, la responsabilité sociale, le développement durable, l'accessibilité ainsi que les relations avec la clientèle, les fournisseurs et la communauté.

Le renouvellement de cette certification témoigne de l'engagement continu du Centre des congrès de Québec envers l'excellence et l'amélioration continue. L'audit a souligné le caractère complet et rigoureusement documenté du dossier soumis, de même que la solidité des pratiques de gestion qui le sous-tendent.

« Cette certification Or est bien plus qu'une reconnaissance de nos pratiques internes. Elle s'aligne parfaitement avec notre vision d'être le modèle d'excellence et d'avant-gardisme parmi les centres de congrès d'ici et d'ailleurs. Pour nos clients et nos partenaires, elle représente également une garantie de confiance. Lorsqu'ils choisissent le Centre des congrès de Québec, ils savent qu'ils travaillent avec une équipe tout sauf conventionnelle, qui répond aux plus hauts standards internationaux et qui vise l'excellence à chaque événement », souligne Caroline Lepage, présidente-directrice générale du Centre des congrès de Québec.

La présidente de l'AIPC, Julianne Jammers, a également salué cette réalisation : « Le renouvellement de la certification Or de l'AIPC démontre un engagement constant envers l'excellence, l'amélioration continue et les meilleures pratiques internationales. Nous félicitons le Centre des congrès de Québec pour le maintien de cette référence importante dans l'industrie et pour son engagement à offrir une performance remarquable à ses clients, ses partenaires et sa communauté. »

Au-delà de la reconnaissance internationale, cette recertification met en lumière les nombreuses initiatives déployées au cours des dernières années pour faire évoluer l'organisation, notamment en matière de développement durable, d'accessibilité, de cybersécurité, de gouvernance, de formation du personnel et d'engagement communautaire. Les résultats de l'audit confirment la volonté du Centre de dépasser constamment les attentes de sa clientèle et de contribuer au rayonnement de Québec comme destination d'affaires de premier plan.

En renouvelant sa certification Or, le Centre des congrès de Québec consolide sa position parmi les chefs de file de l'industrie des congrès et réaffirme son engagement à offrir un environnement performant, responsable et innovant, au bénéfice de ses clients, de ses partenaires et de toute la communauté. Cette distinction revêt une signification toute particulière alors que le Centre célèbre ses 30 ans d'ouverture en 2026. Elle témoigne de trois décennies d'efforts et d'innovation consacrées à faire évoluer l'organisation et à offrir une expérience de haut niveau à sa clientèle.

À propos du Centre des congrès de Québec

Le Centre des congrès de Québec sollicite la venue d'événements à fort impact qui contribuent au dynamisme économique, touristique, scientifique et social de la région. Grâce à l'expertise reconnue de son équipe tout sauf conventionnelle et à son infrastructure de calibre international, il génère annuellement plus de 135 M$ en retombées économiques pour Québec, tout en contribuant au rayonnement de la capitale comme destination d'affaires de premier plan. Son approche axée sur l'innovation et l'excellence du service à la clientèle est portée par les plus hauts standards de l'industrie, comme en témoignent ses certifications Biosphere, LEED-CI, BE et AIPC Quality Gold Standards.

SOURCE Société du Centre des congrès de Québec

Source : Ann Cantin, Directrice, Communications et mise en marché, Centre des congrès de Québec, 418 564-1312, [email protected]