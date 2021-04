Le Centre des congrès de Québec présente sa nouvelle salle de diffusion multifonctionnelle pour les événements hybrides et virtuels

QUÉBEC, le 19 avril 2021 /CNW Telbec/ - Avec l'agilité et la flexibilité comme mots d'ordre en ces temps de pandémie, le Centre des congrès de Québec est fier de présenter sa nouvelle salle de diffusion multifonctionnelle conçue pour la tenue d'événements hybrides et virtuels en tous genres. Toujours proactif, le Centre des congrès s'adapte ainsi aux réalités fluctuantes que subit présentement l'industrie des congrès et réunions, tout en répondant aux besoins actuels et futurs des organisateurs d'événements.

« Nous avons privilégié une solution axée sur la polyvalence, plutôt que d'installer un studio permanent. C'est ce qui distingue notre nouvelle salle de diffusion multifonctionnelle! En plus d'être doté des technologies et équipements essentiels, cet espace s'adapte à tous projets que les organisateurs d'événements désirent mettre en scène, avec ou sans la présence de participants! », a souligné avec enthousiasme M. Pierre-Michel Bouchard, président-directeur général du Centre des congrès de Québec.

Un espace de diffusion adaptable

Conçu en partenariat avec Encore, leader en solutions et technologies audiovisuelles, l'espace de diffusion est aménagé dans une des quatre sections de la salle multifonctionnelle 2000, d'une dimension de 25 000 pieds carrés. Doté d'une immense scène, d'éléments de décor, de zones d'écrans LED, d'équipements scéniques et techniques, d'un système d'éclairage et de sonorisation, l'espace de diffusion est modulable et peut se transformer pour accueillir jusqu'à 250 participants avec la distanciation de 2 mètres.

Une offre clés en main

Pour faciliter la vie des organisateurs d'événements, le Centre des congrès propose une offre clés en main qui se décline en deux options de forfaits flexibles à prix avantageux. Ces forfaits incluent la location de la salle de diffusion, le fond de scène avec ou sans écrans LED, le montage et l'aménagement de la scène avec le mobilier, des heures de main d'œuvre d'opération (techniciens et régisseur), le service de préproduction et de planification, un lien Internet filaire dédié haute vitesse et encore plus! S'ajoutent un accompagnement hors pair, de nombreux autres services, une expérience événementielle sécuritaire pour la santé et le WIFI haute vitesse gratuit mur à mur!

À propos du Centre des congrès de Québec

Ayant pour mission de solliciter la venue de congrès et d'événements d'envergure, le Centre des congrès de Québec génère par ses activités plus de 100 M$ en retombées économiques annuellement pour Québec, tout en contribuant au rayonnement de la capitale, de ses industries clés et de sa communauté scientifique. Certifié LEED-CI et BE, et AIPC Quality Gold Standards, la plus haute certification de l'industrie, nommé Meilleur palais des congrès au monde (AIPC) en 2006 et finaliste en 2014, le Centre des congrès se distingue par ses hauts standards de gestion, le savoir-faire d'une équipe tout sauf conventionnelle et l'excellence de son service à la clientèle.

Renseignements: Source : Ann Cantin, Directrice, Communications et mise en marché, 418 564-1312, [email protected]

