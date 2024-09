L'automne 2024 au Centre des congrès de Québec : Plus de 34,4 M$ en retombées économiques attendues

QUÉBEC, le 17 sept. 2024 /CNW/ - Avec l'arrivée du mois de septembre, la saison des événements reprend officiellement au Centre des congrès de Québec, animé d'une foule de congrès, réunions, expositions et conférences. L'automne 2024 prévoit générer plus de 34,4 M$ en retombées économiques pour la région de Québec.

Photo : Icône Agence Photo (Groupe CNW/Société du Centre des congrès de Québec)

Au calendrier, 72 événements sont inscrits pour la saison automnale, dont 9 congrès canadiens et 3 congrès d'envergure internationale parmi lesquels 2 se tiennent pour la première fois à Québec. Ces 12 congrès attireront à eux seuls plus de 7 200 participants venus des quatre coins du globe et généreront plus de 11 M$ en retombées économiques.

Dans l'ensemble

Jusqu'à la fin du mois de novembre, plus de 67 800 congressistes et visiteurs seront de passage au Centre des congrès et dans la ville de Québec pour leur événement. Leurs déplacements représentent environ 27 000 nuitées dans les hôtels de la région.

« L'année 2023 a atteint des records, tant pour nos revenus d'événements que pour les retombées économiques générées pour Québec. Nous sommes particulièrement fiers de ce succès et nous anticipons une année 2024 remarquable, avec des perspectives prometteuses pour le Centre des congrès et pour l'économie de la grande région de Québec », souligne Mme Caroline Lepage, présidente-directrice générale du Centre des congrès de Québec.



À propos du Centre des congrès de Québec

