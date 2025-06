Ces bourses de recherche visent à combattre l'insécurité alimentaire au Canada.

MISSISSAUGA, ON, le 4 juin 2025 /CNW/ - Les Aliments Maple Leaf (TSX: MFI) et le Centre de Maple Leaf pour la sécurité alimentaire (« le Centre ») annoncent les quatre récipiendaires des bourses d'études 2025-2026 en insécurité alimentaire du conseil d'administration de Maple Leaf. Cette année, quatre chercheuses exceptionnelles ont reçu un total de 60 000 dollars pour soutenir leurs recherches sur l'insécurité alimentaire au Canada. Les candidates à la maîtrise Rachel Blais de l'Université de Victoria, Sylvia Odhiambo de l'Université de l'Alberta, Michaela Tokarski de l'Université de Carleton et la candidate au doctorat Gabrielle Jacob de l'Université McGill recevront chacune une bourse de 15 000 $.

Rachel Blais , Université de Victoria : Examen du rôle du secteur sans but lucratif dans la lutte contre l'insécurité alimentaire à Iqaluit et élaboration de recommandations communautaires pour des mesures politiques de réduction de la pauvreté.

Ces bourses d'études rendent hommage à la contribution extraordinaire de David Emerson, de Wallace McCain, de Purdy Crawford et de W. Geoffrey Beattie, anciens présidents du conseil d'administration des Aliments Maple Leaf. Chaque année, le Centre attribue quatre bourses d'études à des étudiantes ou étudiants à la maîtrise ou au doctorat menant des recherches qui approfondissent les connaissances sur l'insécurité alimentaire au Canada. Les candidates et candidats sont sélectionnés en fonction de leurs résultats scolaires, de leur contribution à combler les lacunes de la recherche et de la qualité de leur candidature, notamment en matière de faisabilité et de rigueur méthodologique.

« La hausse de l'insécurité alimentaire au Canada entraîne des changements dans la façon dont le secteur sans but lucratif réagit et fait face à la situation, a déclaré Sarah Stern, directrice générale du Centre. Ces projets de recherche nous aideront à mieux comprendre comment les organismes de bienfaisance répondent aux besoins des populations vulnérables, notamment les nouveaux arrivants et les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale. »

Le Centre est fier de soutenir les travaux de recherche qui contribuent à la compréhension des obstacles et des interventions visant à assurer la sécurité alimentaire. Depuis sa création en 2020, le programme de bourses a permis de soutenir les travaux de recherche de 21 étudiants. Pour de plus amples renseignements sur le processus d'attribution des bourses, visitez le site du Centre de Maple Leaf pour la sécurité alimentaire (en anglais seulement).

À propos du Centre de Maple Leaf pour la sécurité alimentaire

Le Centre de Maple Leaf pour la sécurité alimentaire (le « Centre »), un organisme sans but lucratif enregistré, s'est engagé à collaborer avec des parties prenantes pour réduire de 50 % l'insécurité alimentaire au Canada d'ici 2030. Il prône la mise en place de politiques publiques essentielles et investit dans le renforcement des connaissances et les programmes qui aident les gens et les collectivités à atteindre une sécurité alimentaire durable. Le Centre a été créé en 2016 et est dirigé par un conseil d'administration comprenant quatre experts indépendants.

À propos des Aliments Maple Leaf

Les Aliments Maple Leaf Inc. (« Les Aliments Maple Leaf ») est une entreprise de produits de protéines de premier plan fabricant de façon responsable des produits alimentaires sous des marques phares comme Maple Leaf®, Prime de Maple Leaf®, Natural Selections Maple Leaf®, Schneiders®, Mina®, Greenfield Natural Meat Co.®, Lightlife® et Field RoastMC. L'entreprise emploie environ 13 500 personnes et exerce ses activités au Canada, aux États-Unis et en Asie. Son siège social est situé à Mississauga, en Ontario, et ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto sous le symbole MFI.

