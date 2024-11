Le Centre de géomatique du Québec (CGQ) se joint à l'escouade numérique du Réseau des CCTT

L'ajout du CGQ à l'escouade numérique a été entériné à la suite d'un processus rigoureux, fondé sur l'expertise de pointe et la complémentarité d'interventions. Avec sa spécialisation en géomatique appliquée et sa capacité à transformer des données géospatiales complexes en solutions pratiques, le CGQ enrichit le portefeuille d'expertises de l'Escouade.

Une expertise complémentaire pour des solutions innovantes

L'Escouade numérique est un collectif unique réunissant maintenant 15 CCTT spécialisés dans les technologies numériques formant ainsi une équipe pluridisciplinaire inestimable pour la réalisation de projets de transformation numérique complexes. En tant que nouveau membre, le CGQ apportera une valeur ajoutée essentielle à cet écosystème composé de plus de 375 professionnels.

« L'intégration du Centre de géomatique du Québec permet à l'escouade numérique d'ajouter une corde à son arc de compétences. Leur expertise en géomatique permet d'inclure une dimension analytique et spatiale précieuse à nos actions de recherche appliquée. Cela ouvre la porte à des solutions encore plus adaptées aux défis de transformation numérique des entreprises québécoises. » souligne Sébastien Houle, directeur général de Productique Québec et président de l'Escouade numérique

Un appui concret pour les entreprises et l'innovation

Depuis plus de 25 ans, le CGQ met à profit son expertise pour offrir des solutions adaptées aux besoins des entreprises et des organisations québécoises. En rejoignant l'Escouade numérique, le CGQ étend sa portée en collaborant étroitement avec les autres CCTT spécialisés, favorisant ainsi le développement de synergies à haute valeur ajoutée.

« Nous sommes fiers d'intégrer l'escouade numérique, il s'agit d'une opportunité extraordinaire pour le CGQ de maximiser son impact auprès des entreprises. En combinant nos forces avec celles des autres membres, nous pouvons offrir des solutions numériques complémentaires et adaptées à leur réalité, accélérant ainsi la transformation numérique tout en renforçant l'écosystème d'innovation au Québec. » affirme Dominique Tremblay, directeur général du CGQ

À propos du Réseau des CCTT

Le Réseau des CCTT est le regroupement de 59 centres collégiaux de transfert de technologies et de pratiques sociales novatrices (CCTT). Chaque CCTT possède une expertise unique permettant d'accompagner adéquatement une organisation dans son processus d'innovation. Que ce soit en aide technique, en recherche appliquée, en demande d'information ou encore pour une formation sur l'utilisation de nouveaux procédés ou appareils, les 2 400 experts et expertes du Réseau des CCTT sont en mesure de proposer des solutions adaptées au milieu preneur.

Pour consulter la liste complète de nos CCTT : https://reseaucctt.ca/centres

À propos de l'escouade numérique

L'escouade numérique du Réseau des CCTT regroupe plusieurs centres aux expertises complémentaires ; des experts du numérique qui forment une équipe pluridisciplinaire inestimable pour la réalisation de projets de transformation numérique complexes.

C2T3 : CCTT en télécommunication

CDRIN : CCTT en intelligence numérique

CIMEQ : CCTT en microélectronique

CIMMI : CCTT en imagerie numérique et médias interactifs

CGQ : CCTT en géomatique

CPA : CCTT en production automatisée

CRVI : CCTT en robotique et vision industrielles

CyberQuébec : CCTT en cybersécurité

InnovLOG : CCTT en logistique

ITMI : CCTT en maintenance industrielle

JACOBB : CCTT en intelligence artificielle appliquée

Mécanium : CCTT en mécatronique et en mécanique industrielle

OPTECH : CCTT en optique photonique

Productique Québec : CCTT en technologies numériques

Solutions Novika : CCTT en technologie physique

