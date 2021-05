La norme de construction à carbone zéro du CBDCa est le premier programme de construction écologique du Canada à faire des émissions de carbone l'indicateur clé du rendement des bâtiments. Selon le CBDCa, un bâtiment à carbone zéro offre un rendement énergétique élevé et produit sur place ou se procure de l'énergie renouvelable sans carbone en quantité suffisante pour compenser les émissions annuelles de carbone associées à ses opérations.

La certification offre la preuve transparente et tangible de l'engagement de Toyota à l'égard des objectifs de durabilité, soutenant ainsi l'engagement global de l'entreprise à assurer un avenir net zéro carbone. C'est aussi un exemple éloquent de l'importance que Toyota accorde aujourd'hui à la réduction du carbone dans l'ensemble de ses activités.

« Notre nouvel ECPDC a été conçu dès le départ dans un souci de durabilité environnementale », a déclaré Tony Kelly, vice-président, Services à la clientèle de Toyota Canada. « La certification Bâtiment à carbone zéro est une reconnaissance de nos efforts visant à nous surpasser - non seulement pour atteindre nos propres objectifs de durabilité, mais aussi pour limiter notre empreinte carbone pour les générations futures. »

Voici quelques-unes des caractéristiques qui permettent à ce bâtiment de se démarquer :

Le site a été soigneusement sélectionné pour réduire au minimum l'impact sur les cours d'eau et les écosystèmes locaux.

Le bâtiment recourt au chauffage géothermique pour réduire sa dépendance à l'égard des combustibles produisant des émissions.

Il intègre du verre dynamique à atténuation automatique pour contrôler l'éblouissement et aider à réduire le besoin de refroidissement.

Il comporte une citerne de 25 000 litres pour alimenter les toilettes et les urinoirs à faible débit avec la pluie ou la neige collectée sur le toit, ce qui permet d'économiser plus de 325 000 litres d'eau par an.

Un réseau de panneaux solaires de 965 kW installé sur le toit génère 1 153 MWh par an, fournissant ainsi toutes les compensations carbone nécessaires sur place.

Des plantes naturelles, résistantes à la sécheresse, et des sentiers extérieurs à usage multiple ont été prévus pour la communauté - des caractéristiques qui, en définitive, limitent l'impact environnemental global de l'installation.

Pour en savoir plus sur la certification Bâtiment à carbone zéro - DesignMC de l'ECPDC, lisez l'étude de cas du CBDCa ici.

Cliquez ici pour regarder une vidéo décrivant les principales caractéristiques du bâtiment.

Ce projet est inscrit au système d'évaluation des bâtiments écologiques LEEDMD et vise une certification LEEDMD Or.

Construit dans un souci de sécurité et de confort pour les employés, de durabilité et d'accessibilité, le nouvel ECPDC jouera un rôle essentiel dans les opérations de pièces et de services de Toyota au Canada en assurant une croissance continue et une efficacité accrue pour ses clients et invités Toyota et Lexus dans l'Est du Canada.

À propos Conseil du bâtiment durable du Canada

Le CBDCa est la principale organisation nationale qui se consacre à la promotion de la construction écologique, de la rénovation des bâtiments et des pratiques de développement durable des collectivités. Le CBDCa collabore avec l'industrie et le gouvernement aux niveaux local, provincial et national pour rendre chaque bâtiment plus écologique, en se concentrant sur la réduction des émissions de carbone, l'atténuation des impacts environnementaux des bâtiments et l'amélioration de la santé des occupants. Pour ce faire, le CBDCa établit et vérifie des normes avancées de construction écologique, mène des activités de défense des intérêts du gouvernement et des études de marché, et offre des services d'éducation et de formation. Le CBDCa a mis au point le système d'évaluation LEEDMD des bâtiments écologiques au Canada en 2004 et créé la première norme Bâtiments à carbone zéro en 2017. Pour de plus amples renseignements, visitez le cagbc.org.

À propos de Toyota Canada Inc.

Toyota Canada Inc. (TCI) est le distributeur canadien exclusif des véhicules Toyota et Lexus. Toyota a vendu plus de 6 millions de véhicules au pays, par l'entremise d'un réseau de 287 concessionnaires Toyota et Lexus. Toyota s'engage à fournir aux automobilistes canadiens des véhicules réputés pour leur sécurité, leur qualité, leur durabilité et leur fiabilité, et à leur offrir un service de qualité. Le siège social de TCI est situé à Toronto et l'entreprise a aussi des bureaux régionaux à Vancouver, Calgary, Montréal et Halifax, et des centres de distribution des pièces à Clarington et Vancouver. Toyota exploite également deux usines de production au Canada. Ces usines ont déjà produit plus de 9 millions de véhicules, parmi lesquels des modèles très appréciés des consommateurs canadiens, comme le Toyota RAV4, le Toyota RAV4 hybride, et les Lexus RX 350 et RX 450h hybride. À la suite des récents investissements injectés par Toyota dans ses installations de l'Ontario, la production des très populaires modèles Toyota RAV4 et RAV4 hybride va s'intensifier pour le marché nord-américain.

