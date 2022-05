Le Centre de crise de Québec : une ressource vitale menacée

QUÉBEC, le 2 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le Centre de crise de Québec (CCQ), un organisme communautaire de première ligne dont la mission est de venir en aide aux personnes en détresse psychologique lance, à son tour, un appel à l'aide afin de pouvoir continuer à remplir sa mission.

Après 35 ans d'existence, faute de financement adéquat du CIUSSS de la Capitale-Nationale et du gouvernement du Québec, le CCQ a de plus en plus de difficultés à remplir sa mission et sa survie est menacée.

Pourtant, chaque année, ses 60 agent-e-s d'intervention effectuent plus de 20 000 interventions auprès d'environ 6000 personnes en détresse et le Centre accueille près de 600 clients en séjour de crise, soit 4000 nuits évitées en centres hospitaliers.

« Parce que nos moyens diminuent, près de 3000 personnes n'ont pu être aidées cette année. La demande est fulgurante à Québec depuis la pandémie », a déclaré Christopher Charest, vice-président du SCFP 5347.

La crise sanitaire a accentué les difficultés du métier. Les employé-e-s qui sont principalement des travailleurs sociaux, des psychoéducateurs et intervenants psychosociaux démissionnent de plus en plus pour aller travailler dans le réseau de la santé lequel offre de meilleures conditions de travail.

Si la tendance se maintient, l'organisme devra éventuellement fermer ses portes, faute de personnel.

Profitant de la Semaine de la santé mentale, le SCFP, en collaboration avec le CCQ, a lancé, ce lundi, une campagne publicitaire afin de convaincre les décideurs publics d'améliorer le financement de l'organisme.

Comptant plus de 125 000 membres au Québec, le SCFP représente quelque 29 750 membres dans le secteur de la santé et des services sociaux au Québec. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

