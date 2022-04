Le Whyte Ridge Community Centre reçoit un soutien du gouvernement du Canada, de la Province du Manitoba et de la Ville de Winnipeg pour construire un nouvel espace extérieur de loisirs et de rassemblement

WINNIPEG, MB, le 14 avril 2022 /CNW/ - Les centres communautaires sont le cœur des quartiers. Ce sont des endroits où se réunissent des personnes de tous âges et de toutes capacités pour tisser des liens et participer à des activités qui favorisent leur mieux-être mental et physique. Les trois ordres de gouvernement soutiennent cette initiative communautaire qui revitalisera un espace public, accueillera à nouveau les visiteurs en toute sécurité et stimulera l'économie.

Terry Duguid, député de Winnipeg-Sud et secrétaire parlementaire du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, au nom de l'honorable Daniel Vandal, ministre de PrairiesCan, a annoncé un financement de 375 000 $ pour la construction d'une aire de jeux d'eau au Whyte Ridge Community Centre. Grâce à l'appui de PrairiesCan par l'entremise du Fonds canadien de revitalisation des communautés, ce nouvel espace extérieur servira de lieu de rencontre où les voisins pourront socialiser et profiter des chauds mois d'été à Winnipeg.

Le gouvernement du Canada est déterminé à promouvoir la croissance économique dans les Prairies au moyen de programmes et de services qui aident les entreprises, les organismes sans but lucratif et les collectivités à se renforcer.

La Ville de Winnipeg a annoncé une contribution de 225 000 $ pour le projet du Whyte Ridge Community Centre, contribution provenant du fonds de réserve pour la cession de terrains.

Le projet comprendra une aire de jets d'eau accessible de 3 000 pieds carrés, entourée de sentiers asphaltés, d'un nouvel aménagement paysager et d'autres caractéristiques du parc.

Citations

« Des collectivités dynamiques mènent à des économies locales solides. Ce sont les endroits où les gens veulent vivre, travailler et fonder une famille. Notre gouvernement est heureux de faire un investissement dans le Whyte Ridge Community Centre afin de contribuer à améliorer l'infrastructure locale, de ramener en toute sécurité les gens dans les espaces publics et de leur faire profiter des joies estivales bien méritées! »

- L'honorable Daniel Vandal, ministre responsable de PrairiesCan

« Les centres communautaires jouent un rôle important dans la vie des Canadiens. Ils contribuent à bâtir des collectivités solides, des relations et un sentiment de camaraderie entre voisins. Cet investissement vise à créer un espace extérieur accueillant pour que les résidents de la collectivité de Fort Whyte et d'ailleurs se rassemblent et profitent du plein air. »

- Terry Duguid, député de Winnipeg-Sud

« Au Manitoba, les centres communautaires sont un centre d'activités et de rassemblement pour la collectivité. Le nouvel espace qui sera créé au Whyte Ridge Community Centre permettra aux familles du sud-ouest de Winnipeg de se réunir et de nouer de nouvelles relations pour les générations à venir. »

- Eileen Clarke, ministre des Relations municipales, Province du Manitoba

« De plus en plus de jeunes familles s'installent à Linden Ridge, à Whyte Ridge et dans les quartiers environnants. Je suis très heureuse de travailler avec le Whyte Ridge Community Centre à la réalisation de nombreux travaux de modernisation et d'amélioration dans notre collectivité. »

- Janice Lukes, conseillère municipale, Waverley West Ward, Ville de Winnipeg

« Il y a un manque criant de sites aquatiques dans la région du sud-ouest de Winnipeg; la possibilité d'avoir accès à un site gratuit dans cette région est incroyablement réjouissante pour toutes les collectivités voisines. Nous sommes très reconnaissants du financement de PrairiesCan qui contribue à faire de ce projet une réalité, ainsi que du financement du Fonds pour le développement des collectivités du Canada et de la Ville de Winnipeg. »

- Kimberley O'Hara, présidente, Whyte Ridge Community Centre, conseil d'administration

Faits en bref

Le Fonds canadien de revitalisation des communautés (FCRC) aide les collectivités de tout le Canada à bâtir et à améliorer des infrastructures communautaires afin qu'elles puissent se remettre des effets de la pandémie de COVID-19. PrairiesCan administre le Fonds au Manitoba . Doté d'une allocation nationale de 500 millions de dollars sur deux ans, le Fonds a pour objectif d'aider les organismes sans but lucratif, les municipalités, les institutions publiques et les communautés autochtones à amorcer une relance économique.

à bâtir et à améliorer des infrastructures communautaires afin qu'elles puissent se remettre des effets de la pandémie de COVID-19. PrairiesCan administre le Fonds au . Doté d'une allocation nationale de 500 millions de dollars sur deux ans, le Fonds a pour objectif d'aider les organismes sans but lucratif, les municipalités, les institutions publiques et les communautés autochtones à amorcer une relance économique. Les projets soutenus par le Fonds visent à revitaliser les centres-villes et les rues principales, à réinventer les espaces extérieurs, à créer des infrastructures vertes et à accroître l'accessibilité des espaces communautaires.

Liens connexes

Restez branché

Suivez PrairiesCan sur Twitter et LinkedIn

Ligne téléphonique sans frais : 1-888-338-9378

ATS (appareil de télécommunications pour personnes malentendantes) : 1-877-303-3338

SOURCE Développement économique Canada pour les Prairies

Renseignements: Personnes-ressources : Kyle Allen, Attaché de presse, Bureau du ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord, [email protected]; Sana Mahboob, Directrice intérimaire, Politique, Planification et Relations extérieures, Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected]; Brant Batters, Attaché de presse, Gouvernement du Manitoba, [email protected]; Kalen Qually, Agente des communications, Ville de Winnipeg, [email protected]