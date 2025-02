Le Centre canadien du bien-être agricole lance la Ligne d'écoute nationale pour les agriculteurs

FAC envoie ce communiqué de presse au nom du Centre canadien du bien-être agricole

REGINA, SK, le 4 févr. 2025 /CNW/ - Le Centre canadien du bien-être agricole (CCBA) est fier d'annoncer le lancement de la ligne d'écoute du Réseau national pour le bien-être des agriculteurs (RNBA), 1-866-327-6701, une initiative transformatrice conçue pour répondre aux défis uniques en matière de santé mentale auxquels font face les agriculteurs, les familles d'agriculteurs et les travailleurs agricoles du Canada. Ce programme, rendu possible grâce à un investissement de 1,5 million de dollars sur trois ans de Financement agricole Canada (FAC), offre un soutien personnalisé en matière de santé mentale, offert par des professionnels agréés formés dans le cadre du Programme canadien d'alphabétisation en agriculture (PCAA).

L'agriculture est l'une des professions les plus exigeantes et les plus stressantes. Les pressions financières, l'isolement et les exigences émotionnelles liées aux soins du bétail et des cultures peuvent avoir un impact sur la santé mentale. La ligne d'écoute du Réseau national pour le bien-être des agriculteurs comble l'écart en offrant des services de gestion de crise confidentiels, accessibles et adaptés à la culture agricole, ce qui permet aux agriculteurs de recevoir des soins adaptés à leurs besoins en moments de crise.

Témoignages

Témoignage du Dr Briana Hagen, directrice générale et scientifique en chef du Centre canadien du bien-être agricole

« Le Réseau national pour le bien-être des agriculteurs veille à ce que les agriculteurs aient accès à un soutien vital en matière de santé mentale, adapté à l'exploitation agricole. Avec l'appui de FAC, il s'attaque aux facteurs de stress propres à l'industrie et renforce la résilience des communautés agricoles du Canada. Depuis 2022, le CCBA s'efforce de combler les lacunes en matière de services de santé mentale pour les agriculteurs. La ligne d'écoute du Réseau national pour le bien-être des agriculteurs répond à un besoin crucial, en offrant un soutien urgent et en assurant la continuité des soins à l'échelle nationale. »

Témoignage de Deborah Vanberkel, responsable de la programmation, Réseau national pour le bien-être des agriculteurs

« Le Réseau national pour le bien-être des agriculteurs est plus qu'un programme, c'est un engagement envers les familles agricoles du Canada. Nous sommes ici pour offrir un soutien qui comprend et respecte les réalités uniques de la vie agricole. En collaboration avec FAC, nous créons un réseau en lequel les agriculteurs peuvent avoir confiance pour relever leurs défis et donner la priorité à leur bien-être. »

Témoignage de Justine Hendricks, présidente-directrice Générale, FAC

« La vie à la ferme est empreinte de joies et de célébrations. Or, les défis qu'elle pose sont souvent relevés par une seule personne, sans le soutien nécessaire. Ce partenariat avec le CCBA témoigne de notre engagement envers les producteurs et les productrices de partout au pays : favoriser l'accès des familles à des ressources essentielles en santé mentale qui tiennent compte de leur réalité quotidienne. FAC est fière de s'associer au CCBA afin de veiller à ce que les gens qui nourrissent et soutiennent le Canada puissent recevoir de l'aide quand ils en ont besoin. »

Faits saillants

Les agriculteurs peuvent bénéficier d'un soutien immédiat et gratuit en matière de santé mentale et de crise, spécifique à la communauté agricole, en appelant la Ligne d'écoute nationale pour les agriculteurs au 1-866-327-6701 . Cette ligne d'écoute garantit aux agriculteurs et à toute personne travaillant dans le secteur agricole l'accès à une aide sûre et confidentielle.

. Cette ligne d'écoute garantit aux agriculteurs et à toute personne travaillant dans le secteur agricole l'accès à une aide sûre et confidentielle. Tous les professionnels de la santé mentale sont formés dans le cadre du Programme canadien d'alphabétisation agricole (PCAA) afin de fournir un soutien spécialisé adapté au secteur agricole.

Le programme cherche à éliminer les obstacles à la prise en charge de la santé mentale, tels que l'isolement géographique, la stigmatisation et le manque de ressources adaptées.

Le réseau collabore avec des organisations provinciales pour fournir une liste de ressources, garantissant l'accès à des professionnels hautement qualifiés et culturellement compétents pour un soutien continu en matière de santé mentale dans chaque province.

Nous établissons activement des partenariats avec les provinces afin de mettre en place un réseau solide et de collaborer avec les prestataires de services locaux. Cette initiative vise à offrir des services de conseil continus aux agriculteurs et à leurs familles, en veillant à ce qu'ils aient accès à un soutien continu au-delà de leur appel initial.

À propos du Centre canadien pour le bien-être agricole (CCBA)

Le Centre canadien du bien-être agricole (CCBA) est une organisation nationale à but non lucratif dont la mission est de faire de la santé mentale et du bien-être des agriculteurs canadiens et des communautés agricoles une priorité. Le CCBA joue un rôle de premier plan en offrant des programmes de santé mentale fondés sur des données probantes et culturellement éclairées, des recherches sur la santé mentale des agriculteurs, des activités de défense des droits et de l'éducation adaptées aux défis uniques de l'agriculture. La vision du CCBA s'étend au-delà des champs et des étables, appelant les entreprises, les décideurs politiques, les chercheurs, les éducateurs et les professionnels de la santé mentale à faire du bien-être mental une priorité commune. En plaçant les agriculteurs et leur santé mentale au premier plan, le CCBA vise à cultiver un secteur agricole durable qui valorise la force et le bien-être des agriculteurs, de leurs familles et des travailleurs agricoles à travers le Canada.

Ensemble, le CCBA et FAC sont unis dans leur engagement à faire en sorte que les agriculteurs canadiens et leurs familles aient accès au soutien dont ils ont besoin pour prospérer dans leur exploitation agricole.

Pour les questions relatives aux médias et aux partenariats, veuillez contacter : Dr. Briana Hagen, Directrice générale et scientifique en chef de la recherche sur la santé mentale des agriculteurs canadiens, Centre canadien du bien-être agricole, (403) 497-4383, [email protected]