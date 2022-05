DARTMOUTH, NS, le 24 mai 2022 /CNW/ - Une autre saison des ouragans plus active que la moyenne est prévue cette année selon le Centre canadien de prévision des ouragans d'Environnement et Changement climatique Canada. Les météorologues du Ministère encouragent donc les Canadiens à se préparer en conséquence. La saison des ouragans se déroule officiellement du 1er juin au 30 novembre, lorsque la température des eaux de l'Atlantique est suffisamment élevée pour déclencher un cyclone tropical.

Ce matin, la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) des États-Unis a publié l'aperçu de la saison des ouragans de 2022 dans l'Atlantique, qui prédit une saison plus active que la moyenne cette année dans l'Atlantique Nord. La NOAA prévoit entre 14 et 21 tempêtes nommées, entre 6 et 10 ouragans et entre 3 et 6 ouragans majeurs. L'aperçu donne une indication générale de l'activité globale prévue au cours de la prochaine saison des ouragans. Peu après que la NOAA publie son aperçu, le Centre canadien de prévision des ouragans explique les implications pour les Canadiens, afin que ces derniers aient une idée de ce à quoi ils doivent s'attendre et sachent comment s'y préparer.

En moyenne, le Centre canadien de prévision des ouragans est témoin de trois ou quatre cyclones tropicaux par année, dont un ou deux touchent le sol canadien et deux ou trois autres menacent les eaux du large, quel que soit le nombre total de tempêtes prévues pour l'ensemble du bassin de l'Atlantique. Généralement, le risque qu'un ouragan se forme dans les eaux canadiennes se manifeste tard dans la saison; toutefois, le Centre canadien de prévision des ouragans surveille l'océan Atlantique toute l'année afin de détecter les cyclones tropicaux ou d'autres types de cyclones qui pourraient s'y former et menacer le Canada ou les eaux canadiennes.

Pendant la saison des ouragans et tout au long de l'année, les météorologues et les scientifiques d'Environnement et Changement climatique Canada travaillent sans relâche pour fournir des prévisions exactes afin d'aider les citoyens ainsi que les entreprises et les secteurs qui dépendent de la météo à être prêts à l'approche d'une tempête. Le Centre canadien de prévision des ouragans encourage les Canadiens à bien se renseigner sur la météo durant la saison des ouragans cette année, en surveillant les bulletins de prévision des ouragans du Centre diffusés en ligne ou dans les médias locaux, en préparant des trousses d'urgence et en prenant des précautions afin de protéger leurs propriétés et leurs biens.

Pour obtenir d'autres conseils sur ce qu'il faut faire à l'approche de la saison des ouragans, les Canadiens peuvent visiter le site Web Préparez-vous.

Le Centre canadien de prévision des ouragans collabore étroitement avec la NOAA et d'autres partenaires internationaux pour veiller à ce que les Canadiens aient accès aux renseignements météorologiques les plus à jour tout au long de la saison des ouragans de 2022.

Les systèmes de prévisions météorologiques de pointe d'Environnement et Changement climatique Canada avisent les Canadiens des jours à l'avance lorsqu'une tempête tropicale ou un ouragan approche.

Cette année marque le 35e anniversaire du Centre canadien de prévision des ouragans. Créé pour communiquer en temps opportun des renseignements sur les ouragans exacts et adaptés à la situation au Canada, le Centre a diffusé plus de 2 500 bulletins d'information sur les cyclones tropicaux, au sujet de plus de 125 tempêtes, offrant ainsi des renseignements météorologiques essentiels aux entreprises qui dépendent de la météo et au grand public.

