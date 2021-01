TORONTO, le 28 janv. 2021 /CNW/ - Le Conseil canadien des responsables de la réglementation d'assurance (CCRRA) publie un document de discussion sur les véhicules automatisés et connectés (VAC) et leurs répercussions sur le marché de l'assurance automobile.

Des VAC sont déjà à l'essai sur les voies publiques du Canada et dans le monde entier. La façon dont le secteur doit aborder les enjeux propres aux VAC se précise à mesure que les essais progressent. Les intervenants devront s'unir pour mettre au point des outils de promotion du déploiement et de l'adoption des VAC et favoriser la concrétisation des avantages attendus de la révolution de la conduite totalement automatisée au cours des prochaines décennies.

Les responsables de la réglementation d'assurance canadiens sont déjà en pourparlers. Le CCRRA entend poursuivre le dialogue avec les concepteurs de VAC et les secteurs du droit et de l'assurance afin d'étudier les multiples questions et risques en jeu et de cerner conjointement les besoins réglementaires futurs.

Le rapport peut être téléchargé depuis le site du CCRRA (www.ccir-ccrra.org). Le CCRRA invite les personnes intéressées à transmettre leurs commentaires et observations à l'adresse [email protected] d'ici le 15 mars 2021.

Au sujet du CCRRA :

Le CCRRA est une association intergouvernementale regroupant des organismes de réglementation des assurances. Il a pour mandat de faciliter et de promouvoir un régime de réglementation canadien qui veille avec efficacité aux intérêts du public.

SOURCE Conseil canadien des responsables de la réglementation d'assurance (CCRRA)

Renseignements: Sylvain Théberge, (Médias francophones - Montréal), 514-940-2176, 1-877-525-0337, poste 2341 ; Malon Edwards, (Médias anglophones - Toronto), 647-296-5479