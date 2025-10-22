Le CCHST et l'IRSST unissent leurs forces pour faire progresser la santé et la sécurité du travail

Cette entente, conclue pour une durée de cinq ans, officialise une volonté commune de mobiliser les connaissances scientifiques pour mieux prévenir les accidents et les maladies professionnelles. Elle repose sur des valeurs partagées comme l'intégrité, la rigueur scientifique et l'engagement envers le bien-être des travailleuses et travailleurs.

« Cette entente renforce une coopération pancanadienne essentielle pour faire progresser la recherche en santé et sécurité du travail. Elle nous permettra de mutualiser nos expertises, de développer des solutions innovantes et de mieux répondre aux réalités et aux besoins spécifiques des milieux professionnels du Québec. », a ajouté Lyne Sauvageau, présidente-directrice générale de l'IRSST.

« Au cœur de ce partenariat est le but commun de faire avancer le bien-être des travailleurs et travailleuses avec nos connaissances, l'innovation et la collaboration. Nous avons hâte de travailler avec l'IRSST afin de créer des améliorations durables au monde de la santé et la sécurité au travail. », a déclaré Anne Tennier, présidente et première dirigeante du CCHST.

Parmi les engagements clés :

Des rencontres annuelles : les deux organismes se rencontreront chaque année, afin de définir les orientations des projets conjoints et faire le point sur les activités scientifiques, les stratégies de diffusion et de mobilisation des connaissances, les communications, les projets de recherche et leur financement.

: les deux organismes se rencontreront chaque année, afin de définir les orientations des projets conjoints et faire le point sur les activités scientifiques, les stratégies de diffusion et de mobilisation des connaissances, les communications, les projets de recherche et leur financement. Des ententes spécifiques : selon les besoins, des ententes ciblées pourront être conclues pour encadrer des projets particuliers. Elles préciseront les responsabilités de chaque partie, les modalités financières, les échéanciers et les droits de propriété intellectuelle.

: selon les besoins, des ententes ciblées pourront être conclues pour encadrer des projets particuliers. Elles préciseront les responsabilités de chaque partie, les modalités financières, les échéanciers et les droits de propriété intellectuelle. Des activités conjointes : la collaboration pourra également inclure l'échange d'informations scientifiques, la participation à des comités et des groupes de travail, l'organisation de formations et de séminaires, de congrès et conférences, la publication conjointe de résultats et d'outils, ainsi que l'échange de personnel.

Cette entente marque une étape importante dans le renforcement des liens entre deux institutions phares de la santé et sécurité du travail au Canada, et témoigne d'une volonté commune de faire progresser la recherche au service du bien-être des travailleuses et travailleurs.

À propos de l'IRSST

Solidement implanté au Québec depuis 1980, l'IRSST est un organisme de recherche scientifique reconnu pour l'expertise de son personnel et la qualité de ses travaux. L'Institut est une corporation sans but lucratif dont le conseil d'administration est composé d'un nombre égal de représentantes et représentants d'employeurs et de travailleuses et travailleurs. La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) lui fournit la majeure partie de son financement, à même les cotisations qu'elle perçoit des employeurs. De plus, l'IRSST est reconnu depuis 1982 comme organisme de bienfaisance enregistré.

www.irsst.qc.ca

