La forte tendance à la numérisation dans l'industrie du détail a aussi contribué à augmenter les problèmes d'accessibilité des personnes handicapées.

TORONTO, le 24 août 2022 /CNW/ - Le Conseil canadien du commerce de détail (CCCD) est heureux d'annoncer le lancement de son nouveau manuel intitulé L'accessibilité dans une industrie du détail en pleine évolution. Ce document gratuit de 28 pages, offert en français et en anglais, a été rendu possible grâce au généreux soutien du ministère des Services aux aînés et de l'Accessibilité du gouvernement de l'Ontario. Il propose aux détaillants des renseignements, des perspectives et des suggestions de première importance afin de soutenir la création et le maintien de commerces traditionnels et numériques accessibles.

Si la forte tendance à la numérisation dans le secteur du détail pendant la pandémie a facilité le magasinage de bien des gens, elle a cependant aussi compliqué la vie des 9,1 millions de Canadiens handicapés ainsi que celle des Canadiens âgés, dont le nombre croît de façon régulière.

Pour permettre aux détaillants de mieux saisir l'incidence des obstacles à l'accessibilité sur leur clientèle et le succès de leur entreprise, le CCCD a préparé un guide intitulé « L'accessibilité dans une industrie du détail en pleine évolution ». Cet ouvrage les aidera à :

Mieux cerner l'incidence des questions d'accessibilité sur leurs commerces.

Comprendre la spécificité de chaque handicap et la façon d'offrir à tous les consommateurs un service à la clientèle efficace.

Prévoir des moyens simples et abordables d'assurer l'accessibilité universelle de leurs commerces.

Pour compléter les informations contenues dans le manuel « L'accessibilité dans une industrie du détail en pleine évolution », le CCCD organise également en septembre deux webinaires. Ces rencontres se dérouleront en anglais, mais une traduction simultanée en français sera offerte. Ces webinaires sont destinés à quiconque souhaite en apprendre davantage sur la façon d'intégrer la question de la santé mentale dans les opérations commerciales.

Pour s'inscrire :

Ces webinaires font partie de la série EnAbling Change for Retailers du CCCD, une initiative visant à rendre les opérations des commerces de détail plus accessibles, adaptées et inclusives. Une grande variété de sujets y seront abordés afin d'aider les détaillants à résoudre les problèmes d'accessibilité de différentes façons. Voir les précédents webinaires EnAbling Change for Retailers (en anglais).

Le manuel « L'accessibilité dans une industrie du détail en pleine évolution », offert en français et en anglais, peut être téléchargé gratuitement sur le site Web du Conseil canadien du commerce de détail.

À propos du Conseil canadien du commerce de détail

L'industrie du commerce de détail est celle qui comporte le plus grand nombre d'employeurs du secteur privé au Canada. Près de 2 millions de Canadiens y travaillent. Le commerce de détail génère annuellement plus de 78 G$ en salaires et avantages sociaux. Les ventes au détail de base (excluant les automobiles et l'essence) se sont élevées à plus de 433 G$ en 2021. Les membres du Conseil canadien du commerce de détail (CCCD) sont responsables de plus des deux tiers des ventes au détail de base au pays. Le CCCD est une association à but non lucratif financée par cette industrie et représente les petites moyennes et grandes entreprises de vente au détail dans toutes les collectivités du pays. En tant que la Voix des détaillantsMC au Canada, le CCCD est fier de représenter plus de 45 000 commerces de détail de tous types, des magasins à rayons aux épiceries, en passant par les magasins de spécialités, les magasins de rabais, les commerces de détail indépendants et les boutiques en ligne. www.commercedetail.org/

SOURCE Retail Council of Canada

Renseignements: Personne-ressource : Emanuela Lolli, [email protected]