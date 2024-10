Le Caucus des municipalités de la Métropole de l'UMQ se réunit à Brossard pour aborder les grands enjeux métropolitains

MONTRÉAL, le 28 oct. 2024 /CNW/ - Le Caucus des municipalités de la Métropole de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) s'est réuni vendredi dernier à Brossard. Ce caucus d'affinité regroupe 71 municipalités situées sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal.

Lors de cette rencontre, les élues et élus ont discuté de sujets prioritaires, dont l'habitation, le transport collectif et l'adaptation des infrastructures municipales aux changements climatiques avec madame Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, ainsi que de madame Karine Boivin Roy, députée d'Anjou-Louis-Riel et adjointe gouvernementale au ministre responsable de la Métropole.

« Cette première rencontre avec Madame Fréchette en tant que ministre de l'Économie a permis aux membres du caucus d'aborder des sujets qui touchent directement l'avenir de nos municipalités, dont l'habitation, le transport collectif et l'adaptation des infrastructures municipales aux changements climatiques. Il est essentiel de travailler ensemble pour trouver des solutions innovantes et durables qui répondent aux besoins de la population. Nous sommes impatients de continuer cette collaboration. » a souligné Martin Damphousse, président de l'UMQ et maire de Varennes.

« Nous sommes impatients de poursuivre le travail déjà entamé avec la ministre Fréchette. Le Caucus des municipalités de la Métropole de l'UMQ continuera à jouer un rôle clé dans la défense des intérêts des municipalités de la région et à promouvoir des initiatives visant à bonifier les services offerts aux citoyennes et citoyens ainsi que leur qualité de vie », a déclaré Stéphane Boyer, président du Caucus des municipalités de la Métropole de l'UMQ et maire de Laval.

La voix des gouvernements de proximité

