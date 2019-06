Le catalogue de juin de la Monnaie royale canadienne met à l'honneur les anciens combattants de la campagne de Normandie

L'incroyable exploit est immortalisé dans un demi-kilo d'argent fin, sur une pièce de 125 $ intitulée 75e anniversaire de la campagne de Normandie : Opération Tonga (2019). Le revers présente une vue aérienne d'un parachutiste qui descend vers les terres françaises, quelques instants avant que son parachute se déploie, tiré par la sangle d'ouverture reliée à l'avion. Ses camarades planent en contrebas, le parachute ouvert. L'avers reproduit l'effigie du roi George VI, telle qu'elle figurait sur les pièces canadiennes en 1944.

L'assaut de Juno Beach est quant à lui illustré dans toute son intensité sur la pièce de 20 $ en argent fin Seconde Guerre mondiale : Série Champs de bataille - La campagne de Normandie (2019). L'artiste Brad Anderson met en scène un fantassin accroupi sur la plage. Derrière lui s'avancent ses camarades à bord d'une péniche et d'un char Sherman, qui représente les divisions blindées du Canada. Des ondes sonores dominent la scène, produisant la lettre « V » de la victoire en code morse, soit le signal radio qui a été diffusé massivement en ce célèbre jour J. La pièce est elle aussi ornée à l'avers de l'effigie du roi George VI.

D'autres pièces mises en vente ce mois-ci :

La pièce de 20 $ en argent fin 2019 - 100 e anniversaire du premier vol transatlantique sans escale, une nouvelle pièce colorée en forme de timbre soulignant le vol historique d'un bombardier Vickers Vimy modifié, qui est parti de St. John's, à Terre-Neuve, pour atterrir à Galway, en Irlande .

anniversaire du premier vol transatlantique sans escale, une nouvelle pièce colorée en forme de timbre soulignant le vol historique d'un bombardier modifié, qui est parti de St. John's, à Terre-Neuve, pour atterrir à Galway, en . La pièce de 200 $ en or pur 2019 - HMS New Brunswick 1843, un hommage à la pièce de un cent du Nouveau-Brunswick de l'époque, conçue et produite par l'ancienne Soho Mint de Birmingham, au Royaume-Uni.

1843, un hommage à la pièce de un cent du Nouveau-Brunswick de l'époque, conçue et produite par l'ancienne Soho Mint de Birmingham, au Royaume-Uni. La pièce de 30 $ en argent fin 2019 - Série de photos signées Peter McKinnon : Mont Rundle, un emblème des Rocheuses canadiennes frappé dans 2 oz d'argent fin.

La pièce de 20 $ en argent fin 2019 - Assortiment de feuilles d'érable, une œuvre sublime aux mille détails de l'artiste David Caesar frappée dans 1 oz d'argent fin.

frappée dans 1 oz d'argent fin. La pièce de 25 cents en or pur 2019 - Bouquet de feuilles d'érable, la toute dernière pièce de 0,5 g d'or pur de la Monnaie présentant un diamètre de 11 mm, œuvre de Vanessa Miller.

La pièce de 50 $ en argent fin 2019 - Rose des vents, un hommage de l'artiste Pandora Young à la cartographie classique présentant une rose des vents plaquée d'or entourée d'emblèmes bien connus.

La pièce de 20 $ en argent fin 2019 - Splendeurs célestes : Arc-en-ciel de feu, première d'une nouvelle série consacrée aux phénomènes météorologiques conçue par Tony Bianco et présentant des illusions d'optique qui se produisent naturellement dans le ciel canadien.

La pièce de 30 $ en argent fin 2019 - Oiseaux du voisinage, mettant en vedette quatre espèces d'oiseaux de toutes les couleurs illustrés par l'artiste Neil Hamelin .

. La pièce de 20 $ en argent fin 2019 - Dieux nordiques : Odin, un salut de l'artiste Alexandra Lefort à la mythologie bien connue des Canadiens d'ascendance scandinave.

La pièce de 20 $ en argent fin 2019 - La Belle au bois dormant, une pièce rectangulaire mettant en scène une ballerine rehaussée de rose et de doré, que l'artiste Tony Bianco a illustrée dans une pose gracieuse de l'un des plus grands ballets au monde.

La pièce de 100 $ en argent fin 2019 : Into the Light - Lion, une ode à la savane africaine ornée d'un chef-d'œuvre de l'artiste animalier Robert Bateman et rehaussée d'un placage d'or. Le tout est frappé dans 10 oz d'argent fin.

- Lion, une ode à la savane africaine ornée d'un chef-d'œuvre de l'artiste animalier Robert Bateman et rehaussée d'un placage d'or. Le tout est frappé dans 10 oz d'argent fin. La pièce de 5 $ en argent pur 2019 - Le Canada en tête!, une pièce photoluminescente colorée conçue par Tony Bianco.

en tête!, une pièce photoluminescente colorée conçue par Tony Bianco. La pièce de 3 $ en argent fin 2019 - Petits bonheurs de la vie au Canada : Balade côtière, œuvre de Steve Hepburn .

. La pièce de 5 $ en argent fin 2019 - Série du zodiaque : Cancer, conçue par Jori van der Linde.

Le tirage, le prix et la description complète de chaque pièce figurent à l'onglet « Magasinez » du site www.monnaie.ca, et des images se trouvent ici.

Il est possible de commander tous ces articles directement auprès de la Monnaie en composant le 1-800-267-1871 au Canada et le 1-800-268-6468 aux États-Unis, ou en se rendant au www.monnaie.ca. Les pièces sont également vendues dans les boutiques de la Monnaie à Ottawa et à Winnipeg, ainsi que par l'entremise d'un réseau mondial de marchands et de distributeurs, dont les établissements de Postes Canada participants.

À propos de la Monnaie royale canadienne

La Monnaie royale canadienne est la société d'État responsable de la production et de la distribution des pièces de circulation canadiennes. Reconnue comme l'un des établissements de monnayage les plus importants et les plus polyvalents au monde, elle propose toute une gamme de produits spécialisés de très grande qualité et des services connexes à l'échelle internationale. Pour en savoir plus sur la Monnaie et ses produits et services, visitez le www.monnaie.ca.

SOURCE Monnaie royale canadienne

Renseignements: Alex Reeves, Chef principal, Affaires publiques, Tél. : 613-949-5777, reeves@monnaie.ca

Related Links

https://www.mint.ca/