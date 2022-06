Vous voulez vivre une expérience typiquement canadienne? Il n'y a rien de plus iconique que de voir les cavaliers et cavalières dans leur tunique rouge sur de beaux chevaux noirs exécuter un éventail de manœuvres équestres chorégraphiées au son de la musique.

Les représentations ont lieu au Centre d'accueil du Carrousel, au 1, chemin Sandridge (intersection du boul. St-Laurent et du ch. Sandridge). Les visiteurs peuvent aussi emprunter le circuit 7 d'OC Transpo pour se rendre sur les lieux. Le stationnement est gratuit et on peut y accéder depuis la promenade Sir‑George-Étienne-Cartier (anciennement la promenade Rockcliffe).

Cet événement vise à remercier les résidents de la région de la capitale nationale de leur appui envers la GRC. Le 1er et le 2 juillet, des denrées non périssables et des dons en argent seront recueillis pour la Banque alimentaire d'Ottawa. Nous demandons aux spectateurs de nous aider à « bourrer le carrosse », le but étant de le remplir d'ici la fin de la journée du 2 juillet. Le 3 juillet, le Congrès des Ukrainiens Canadiens recueillera des dons pour les familles ukrainiennes déplacées à Ottawa.

L'entrée à cette activité familiale est gratuite. Apportez une couverture ou une chaise de jardin!

Pour en savoir plus sur les célébrations de la fête du Canada et ce que vous devez savoir avant d'y aller, visitez le https://www.rcmp-grc.gc.ca/fr/celebrez-fin-semaine-fete-du-canada.

« Nous sommes très heureux de pouvoir recommencer à donner des spectacles ici à la maison. C'est spécial pour nous étant donné que c'est notre façon de remercier les résidents de la région de la capitale nationale de leur appui continu envers la GRC. Nous espérons une grande participation pour les célébrations de la fête du Canada. »

Surintendant principal Kevin Fahey , officier responsable, Sous-direction du Carrousel et du patrimoine, Gendarmerie royale du Canada

La première présentation publique documentée du Carrousel a eu lieu en 1901 à Regina ( Saskatchewan ).

). Le Carrousel est composé de 32 policiers et de leur monture, en plus de l'officier responsable. Il offre un spectacle qui comprend une variété de figures complexes et d'exercices de cavalerie chorégraphiés exécutés au son de la musique.

En tournée, le Carrousel se rend dans toutes les provinces selon une rotation de quatre ans afin que les Canadiens partout au pays aient l'occasion de voir son spectacle.

La dernière tournée du Carrousel remonte à 2019.

En 2020 et 2021, la tournée a été annulée en raison de la pandémie de la COVID-19.

Renseignements: [email protected]