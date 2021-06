Citations « L'emplacement du projet Le Cardinal Nord est au cœur d'un tronçon urbain et familial en plein développement qui a accueilli plusieurs projets résidentiels locatifs et en copropriétés au cours des dix dernières années. Le marché multifamilial de Val-Bélair est en pleine effervescence en ce moment et nous souhaitions saisir cette opportunité afin de combler la demande avec une nouvelle offre locative haut de gamme. Les locataires pourront bénéficier de logements au goût du jour et de qualité supérieure comprenant un balcon privé, la climatisation, un comptoir de cuisine en granit, un système de sécurité intégré permettant un contrôle par puce électronique et des plafonds de 8' 6''. Des espaces de vie communs seront également disponibles pour agrémenter le quoditien de la clientèle, comme un espace terrasse extérieur et une salle d'entraînement. »

Derek Tardif,

président, EDIFIA Groupe Immobilier

« Nous cherchons à consolider notre présence dans le marché immobilier de Québec et nous sommes heureux de pouvoir établir un nouveau partenariat avec un promoteur et constructeur expérimenté qui connaît bien le secteur. En effet, ce dernier a déjà participé à la réalisation de plus de 340 unités pour répondre à la demande immobilière de ce marché. Il s'agit d'un secteur en forte demande qui a un grand attrait pour le type de projets proposés par EDIFIA. Nous pouvons également compter sur le soutien des Fonds régionaux de solidarité FTQ - Québec à titre de co-investisseurs avec nous. On estime que ce projet créera 245 emplois au total ce qui nous rend d'autant plus fier considérant notre mission. »

Normand Bélanger,

président-directeur général, Fonds immobilier de solidarité FTQ

Le projet Cardinal Nord en bref :

Bâtiment de six étages hors-sol incluant 132 condos locatifs

Des appartements de types 3 ½, 4 ½ et 5 ½

Finition haut de gamme : comptoir de granit dans la cuisine, insonorisation supérieure et plafonds de 8' 6''.

Chaque unité locative possède un balcon privé, une unité de climatisation et a accès à un espace terrasse extérieur et à une salle d'entraînement

Accès sécurisé à l'immeuble - système d'accès par interphone, caméra de sécurité et contrôle d'accès par puce électronique

Stationnement extérieur, stationnement intérieur sur deux étages, des bornes de chargement pour véhicules électriques et des casiers de rangement seront disponibles

Le projet Cardinal Nord représente la première de deux phases du projet. La deuxième phase comptera 100 logements (lancement à venir).

Emplacement

Situé sur la rue des Rigoles, quartier Val-Bélair, tout près du Carrefour de la Bravoure, un secteur en pleine effervescence où plusieurs services se trouvent. Des espaces verts et des parcs sont également présents aux alentours. Un juste milieu parfait entre la proximité de la ville et l'accessibilité à la nature!

À propos d'EDIFIA Groupe Immobilier

Créé en 2020, EDIFIA Groupe Immobilier regroupe des leaders et partenaires de l'industrie qui mettent à profit leur expertise pour créer une société de promotion et de gestion immobilière. EDIFIA possède l'expérience et les connaissances nécessaires pour accompagner ses partenaires, et ce, de la conception au développement jusqu'à la gestion des immeubles. Le développement de milieux de vie sécuritaires et de qualité supérieure dans les différentes régions du Québec représente la vision de l'organisation.

À propos du Fonds immobilier de solidarité FTQ

Le Fonds immobilier de solidarité FTQ contribue au développement économique du Québec en participant financièrement et stratégiquement à la réalisation de projets immobiliers rentables, créateurs d'emplois et socialement responsables en partenariat avec des leaders du secteur. Il appuie le démarrage de projets immobiliers de toutes tailles et dans toutes les régions du Québec, tant des projets à usage multiples que des secteurs résidentiels, de bureaux, commercial, institutionnel et industriel. Au 31 décembre 2020, il comptait 52 projets en développement ou en construction d'une valeur de 3,5 milliards de dollars qui créeront quelque 28 000 emplois, 92 immeubles en gestion d'actifs, 1,3 million de pieds carrés de terrain à développer et il cumulait des investissements de 116 millions de dollars pour des projets d'habitation sociale, communautaire ou abordable. Le Fonds immobilier est membre du Conseil du bâtiment durable du Canada-division Québec.

À propos des Fonds régionaux de solidarité FTQ

Depuis 25 ans, les Fonds régionaux de solidarité FTQ participent au développement économique de chacune des régions du Québec. Créés en 1996, les Fonds régionaux ont investi un peu plus d'un milliard de dollars dans tout près de 1400 entreprises. À travers ces investissements, ils ont appuyé près de 52 000 emplois.

