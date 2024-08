VANCOUVER, BC, le 8 août 2024 /CNW/ - Le 24 mai 2024, l'honorable juge Roy Dickey a condamné Brent Belveal, propriétaire et exploitant du Gypsy Soul, un bateau de pêche commerciale au flétan, à payer une amende totale de 33 596 $ pour des infractions à la Loi sur les pêches du Canada. M. Belveal a plaidé coupable pour avoir pêché à l'intérieur de la Zone de protection marine des récifs d'éponges siliceuses du détroit d'Hécate et du bassin de la Reine-Charlotte, près de Bella Bella, en Colombie-Britannique, et pour avoir vendu ses prises illégales.

Éponge siliceuse (Groupe CNW/Pêches et Océans Canada, Région du Pacifique)

Un énoncé des incidences environnementales, soulignant la nature unique des récifs d'éponges et les dommages potentiels causés par la pêche illégale dans la Zone de protection marine, a été présentée à la Cour provinciale par un expert de Pêches et Océans Canada (MPO). Les récifs d'éponges siliceuses existent depuis environ 9 000 ans, et sont considérés comme le plus grand spécimen vivant de récifs d'éponges siliceuses qui abondaient il y a des millions d'années. La croissance lente, la fragilité, ainsi que la nature et la structure très délicates de ces éponges rendent les récifs particulièrement vulnérables aux dommages et aux perturbations, car leur rétablissement peut prendre des dizaines, jusqu'à plusieurs centaines d'années. Les pêcheurs qui ne respectent pas les fermetures de la pêche prévues par la Loi sur les pêches et le Règlement sur les zones de protection marine de la Loi sur les océans risquent de causer de nouveaux dommages aux récifs, et leurs actions compromettent des décennies de travail pour assurer la protection de ces écosystèmes uniques au monde.

Le MPO a pour mandat de protéger et de conserver les ressources marines et d'appliquer la Loi sur les pêches. Dans le cadre du travail du MPO pour perturber et réprimer les activités illicites, le Ministère demande à la population de l'informer de toute activité de cette nature et de toute autre violation de la Loi sur les pêches et de ses règlements. Toute personne disposant de renseignements peut appeler la ligne sans frais de signalement des infractions de la Région du Pacifique du MPO au 1-800-465-4336, ou envoyer les détails par courriel à [email protected].

L'affaire découle d'une activité de pêche illégale qui s'est déroulée les 4 et 5 avril 2020, et qui a été rapportée grâce aux données de surveillance électronique, fournies au Ministère comme condition de permis pour la pêche de poissons de fond comme le flétan, et d'autres flottilles de pêche commerciale.

qui a été rapportée grâce aux données de surveillance électronique, fournies au Ministère comme condition de permis pour la pêche de poissons de fond comme le flétan, et d'autres flottilles de pêche commerciale. La ZPM des récifs d'éponges siliceuses du détroit d'Hécate et du bassin de la Reine Charlotte a été désignée en vertu de la Loi sur les océans en février 2017.

en février 2017. Compte tenu de l'engagement historique du secteur des poissons de fond à l'égard des fermetures de ZPM, de la technologie actuelle et de l'équipement électronique disponible et utilisé par les pêcheurs, ainsi que des zones de fermeture étendues et très médiatisées des récifs d'éponges, tous les pêcheurs sont tenus de connaître les règles et de s'y conformer.

