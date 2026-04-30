100 distributeurs publics gratuits de crème solaire, des proclamations à l'échelle du pays et des activités de sensibilisation sur la Colline du Parlement soulignent l'urgence d'un changement systémique.

VANCOUVER, BC, le 30 avril 2026 /CNW/ - Alors que les taux de cancer de la peau continuent d'augmenter au Canada, la Fondation Sauve ta peau (FSTP) lance une campagne nationale en mai, à l'occasion du Mois de la sensibilisation au mélanome et au cancer de la peau. Cette initiative conjugue prévention et dépistage précoce, tout en renouvelant son appel à un leadership fédéral pour moderniser les soins en oncologie.

Spokespeople available for interviews: - SYSF President - Melanoma patients - Oncologists and dermatologists Post this Distributeurs publics de crème solaire dans les piscines municipales de New Westminster, en Colombie-Britannique (Groupe CNW/Fondation Sauve ta peau)

Le cancer de la peau est le cancer le plus fréquemment diagnostiqué au Canada, avec plus de 80 000 nouveaux cas chaque année. Cette année seulement, la Société canadienne du cancer estime que 10 800 Canadiens recevront un diagnostic de mélanome et que 1 250 en mourront. Bien que jusqu'à 90 % des cancers de la peau soient liés à l'exposition aux rayons ultraviolets, les Canadiens passent de plus en plus de temps au soleil, ce qui contribue à l'augmentation constante des taux d'incidence.

Parallèlement, les lacunes en matière d'accès aux médecins de famille, aux dermatologues et à des services diagnostiques rapides retardent les soins. À mesure que les temps d'attente s'allongent, les résultats cliniques se détériorent, rendant la prévention, le dépistage précoce et l'amélioration des systèmes de soins plus essentiels que jamais.

« Le cancer de la peau ne touche pas seulement les personnes qui en sont atteintes. Il a des répercussions sur les familles, les communautés et l'ensemble du système de santé. La sensibilisation est essentielle, mais elle ne suffit plus. Grâce à cette campagne, nous amplifions la voix des patients et réclamons des changements concrets afin que le dépistage précoce et l'accès à de meilleurs soins ne relèvent plus de la chance, mais deviennent la norme pour toutes les personnes au Canada. »

Cette année, la campagne de la Fondation Sauve ta peau va au-delà de la sensibilisation à la sécurité au soleil. Elle appelle à une action fédérale coordonnée visant à renforcer les systèmes de données en santé, à améliorer l'accès à un diagnostic rapide et à accroître la participation aux essais cliniques, afin que les Canadiens puissent pleinement bénéficier des avancées en oncologie de précision et en soins contre le cancer.

« Nous réalisons des progrès importants dans le traitement du mélanome, mais trop de patients reçoivent encore leur diagnostic plus tard qu'ils ne le devraient, affirme le Dr Sandeep Sehdev, oncologue médical au Centre de cancérologie de l'Hôpital d'Ottawa. Améliorer l'accès aux spécialistes et à un diagnostic rapide, renforcer les systèmes de données en santé et élargir la participation aux essais cliniques sont des éléments essentiels si nous voulons transformer l'innovation en meilleurs résultats pour les patients partout au Canada. »

En même temps, la FSTP poursuit ses efforts de prévention du cancer de la peau grâce à une série d'initiatives nationales visant à promouvoir des comportements sécuritaires au soleil, notamment l'installation de distributeurs publics gratuits de crème solaire, la diffusion de messages d'intérêt public à l'échelle nationale ainsi que l'obtention de proclamations municipales et provinciales partout au pays.

Porte-parole disponibles pour des entrevues :

La présidente ou la directrice générale de la FSTP

Des patients atteints de mélanome

Des médecins de famille, oncologues et dermatologues

Journée de sensibilisation sur la Colline du Parlement :

En tant qu'élément central du Mois de la sensibilisation au mélanome et au cancer de la peau, la Fondation Sauve ta peau tiendra une Journée de sensibilisation sur la Colline du Parlement le lundi 4 mai 2026, comprenant un panel-déjeuner et une réception parlementaire. Sous le thème « La recherche, c'est aussi des soins », l'événement réunira des patients, des cliniciens et des décideurs afin d'examiner comment l'expérience vécue et les perspectives systémiques peuvent contribuer à améliorer les soins contre le cancer au Canada. Les discussions porteront sur la nécessité d'une action fédérale pour améliorer le partage des données en santé, moderniser les systèmes de soins en oncologie et renforcer l'infrastructure canadienne des essais cliniques.

Distributeurs publics gratuits de crème solaire

Depuis 2022, la FSTP a installé des distributeurs gratuits de crème solaire dans des parcs, sur des plages et dans des communautés mal desservies partout au pays. En 2026, 20 nouvelles unités seront ajoutées, portant le total à 100 distributeurs répartis dans huit provinces. Les emplacements seront mis à jour en ligne et accessibles par l'entremise de l'application SunnyBuddy.

Proclamations

La FSTP poursuit sa collaboration avec les municipalités et les provinces afin de faire reconnaître officiellement le mois de mai comme le Mois de la sensibilisation au mélanome et au cancer de la peau. L'an dernier, 54 villes et huit provinces ont participé, et une mobilisation encore plus importante est attendue cette année. Consultez la liste pour voir si votre municipalité y figure.

Conseils de sécurité au soleil

Profitez du plein air en toute sécurité en :

Limitant l'exposition directe au soleil, particulièrement entre 11 h et 15 h;

Rester dans l'ombre et en portant des vêtements protecteurs, y compris un chapeau à large bord;

Utilisant un écran solaire à large spectre SPF 30 ou plus (y compris une protection pour les lèvres);

Appliquant l'écran solaire 20 minutes avant l'exposition au soleil, puis toutes les deux heures ou après la baignade ou une transpiration excessive.

Pour en savoir plus, visitez saveyourskin.ca/fr/.

À propos de la Fondation Sauve ta peau

La Fondation Sauve ta peau (Save Your Skin Foundation, SYSF) est un organisme sans but lucratif dirigé par des patients, consacré à la lutte contre les cancers de la peau non mélanocytaires, le mélanome et le mélanome oculaire par le biais d'initiatives d'éducation, de défense des droits et de sensibilisation partout au Canada. La FSTP offre également une communauté de soutien aux patients en oncologie et à leurs proches aidants tout au long du continuum de soins, de la prévention et du diagnostic jusqu'à la survie. Pour en savoir plus, visitez saveyourskin.ca/fr/.

SOURCE Fondation Sauve ta peau

Personne-ressource pour les médias : Amy Rosvold, Fondation Sauve ta peau, 778-317-1485, [email protected]