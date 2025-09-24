TORONTO, le 23 sept. 2025 /CNW/ - La Fondation Sauve ta peau est fière d'annoncer que S'activer pour le mélanome 2025 marquera une étape significative : 500 000 $ amassés depuis le lancement de l'événement en 2019 pour soutenir les patients atteints de mélanome, de cancer de la peau et de mélanome oculaire.

Équipe de golf à West Vancouver, en Colombie-Britannique, pour S'activer pour le mélanome

La Fondation Sauve ta peau organise le 7e événement annuel S'activer pour le mélanome au cours de la fin de semaine des 27 et 28 septembre 2025. Cet événement annuel pancanadien, maintenant dans sa septième année, invite les individus et les équipes de partout au Canada à participer au défi d'activité de leur choix (ex. : marche, course, vélo, golf, danse, etc.) tout en amassant des fonds pour les Canadiens touchés par le mélanome, le cancer de la peau non mélanique et le mélanome oculaire/uvéal.

La Fondation Sauve ta peau est le seul organisme au Canada à soutenir financièrement les patients atteints de cancer de la peau lorsqu'ils en ont le plus besoin. Chaque dollar amassé est versé directement aux patients pour couvrir les coûts de traitement, les vols, l'hébergement et les programmes de soutien.

Cette année encore, S'activer pour le mélanome est en bonne voie d'atteindre son objectif de 75 000 $, portant ainsi le total de l'événement à 500 000 $. Les survivants, patients, membres de la famille, amis et sympathisants de partout au Canada aident la Fondation à atteindre cet objectif.

« Atteindre 500 000 $ depuis 2019 est une preuve de ce que cette communauté peut accomplir lorsqu'elle se rassemble autour d'une cause qui touche tant de personnes », déclare la fondatrice Kathy Barnard. « À la Fondation Sauve ta peau, les patients deviennent rapidement comme une famille. Nous marchons à leurs côtés tout au long de leur parcours, et leur courage inspire tout ce que nous faisons. »

Pourquoi 500 000 $, c'est important

Atteindre un demi-million de dollars en collecte de fonds depuis 2019 est bien plus qu'un chiffre. Cela représente :

Davantage de ressources pour les patients confrontés à un diagnostic de mélanome, de cancer de la peau ou de mélanome oculaire, incluant du counseling individuel, du soutien par les pairs et de l'aide pour naviguer parmi les options de traitement.

confrontés à un diagnostic de mélanome, de cancer de la peau ou de mélanome oculaire, incluant du counseling individuel, du soutien par les pairs et de l'aide pour naviguer parmi les options de traitement. Le financement de traitements pour les patients qui doivent payer de leur poche des traitements salvateurs en raison d'une couverture inéquitable des médicaments contre le cancer.

pour les patients qui doivent payer de leur poche des traitements salvateurs en raison d'une couverture inéquitable des médicaments contre le cancer. Une aide pour les frais de déplacement lorsque les patients doivent se rendre ailleurs pour recevoir un traitement non disponible dans leur province.

Impliquez-vous : S'activer pour le mélanome 2025

La Fondation Sauve ta peau invite les individus et les équipes de partout au Canada à s'inscrire ou à faire un don à la cause. Soutenez nos survivants, honorez vos proches et faites partie de ce mouvement grandissant. La Fondation Sauve ta peau est disponible pour aider les participants à s'inscrire, à créer une page de collecte de fonds personnalisée et à accéder à une gamme de ressources pour rendre la participation et la collecte de fonds faciles et agréables. Toute personne intéressée peut envoyer un courriel à [email protected] pour plus d'informations ou d'assistance.

À propos de la Fondation Sauve ta peau

La Fondation Sauve ta peau (FSTP) est un organisme à but non lucratif dirigé par des patients qui se consacre à la lutte contre les cancers de la peau non mélaniques, le mélanome et le mélanome oculaire par l'éducation, la défense des droits et des initiatives de sensibilisation partout au Canada. La FSTP offre une communauté de soutien aux patients en oncologie et à leurs proches tout au long du continuum de soins, de la prévention et du diagnostic à la survie. Veuillez visiter le site saveyourskin.ca/fr pour plus d'informations.

