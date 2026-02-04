Célébrer 20 ans de communauté, d'espoir et de survivance

TORONTO, le 4 févr. 2026 /CNW/ - À l'occasion de la Journée mondiale contre le cancer, la Fondation Sauve Ta Peau (FSTP) lance sa campagne du 20e anniversaire, soulignant deux décennies de communauté, d'espoir et de survivance -- tout en réaffirmant son engagement envers les 20 prochaines années pour des soins contre le cancer équitables et fondés sur des données probantes au Canada, pour les personnes atteintes de cancer de la peau, de mélanome et de mélanome oculaire.

Fondée en 2006 par la survivante du mélanome Kathy Barnard, FTSP est née d'une réponse communautaire à une lacune critique : des patients qui traversaient le cancer sans information claire, sans soutien coordonné et sans sentiment d'appartenance. Ce qui a commencé comme la détermination d'une seule femme est devenu un organisme national dirigé par des patients, soutenant les personnes touchées par le mélanome, les cancers de la peau et le mélanome oculaire partout au pays.

« Depuis le début, notre histoire est avant tout une histoire humaine. », a déclaré Kathy Barnard, fondatrice et présidente de la Fondation Sauvez Ta Peau. « Patients, proches aidants, familles, cliniciens, bénévoles et partenaires se sont réunis à un moment où il n'existait aucune feuille de route. Nous l'avons bâtie ensemble -- et cet esprit de communauté continue de guider tout ce que nous faisons. »

Au cœur de la campagne anniversaire se trouve 20 voix pour 20 ans d'impact, une série de récits échelonnée sur un an mettant en lumière 20 membres de la communauté Sauvez Ta Peau à travers des portraits écrits et des vidéos qui seront diffusés tout au long de l'année. La campagne comprend également :

Une plateforme numérique dédiée au 20e anniversaire, incluant une chronologie interactive 20 moments clés de nos 20 ans

dédiée au 20e anniversaire, incluant une chronologie interactive 20 moments clés de nos 20 ans Des événements communautaires et des rencontres partout au Canada, dont une fête du 20e anniversaire à North Vancouver, sur le site de la toute première activité de financement de la Fondation en 2006

Une journée sur la Colline pour réunir les défenseurs des patients, les cliniciens, les dirigeants du système de santé et les acteurs politiques afin de faire avancer les discussions sur le mélanome et les soins du cancer de la peau au Canada.

Des collectes de fonds, notamment Un défi du Viking le 7 mai, ainsi que S'activer pour le mélanome , prévu en septembre 2026

le 7 mai, ainsi que , prévu en septembre 2026 Des initiatives éducatives axées sur la sécurité au soleil et la détection précoce, incluant des distributrices publiques gratuites de crème solaire et des proclamations municipales et provinciales sur la sécurité solaire

et des et provinciales sur la sécurité solaire Des partenariats avec des organisations communautaires et des entreprises

Au cours des 20 dernières années, la Fondation Sauve Ta Peau a contribué à faire entendre la voix des patients, soutenu des milliers de Canadiens tout au long du diagnostic et du traitement, et collaboré avec des partenaires afin d'améliorer l'accès à des thérapies novatrices et à des soins contre le cancer plus équitables.

« Notre anniversaire rend hommage aux personnes qui ont bâti ce mouvement », a ajouté Mme Barnard. « Mais il s'agit aussi de regarder vers l'avenir -- renforcer la détection précoce, améliorer l'accès aux traitements et veiller à ce que personne n'affronte le cancer seul. »

La campagne est lancée aujourd'hui à saveyourskin.ca/fr/20-years , où les Canadiens peuvent explorer la chronologie anniversaire, lire les histoires mises en vedette et découvrir comment s'impliquer.

À propos de la Fondation Sauve Ta Peau

La Fondation Sauve Ta Peau (FSTP) est un organisme national à but non lucratif dirigé par des patients, dédié à la lutte contre les cancers de la peau non mélanomateux, le mélanome et le mélanome oculaire par des initiatives pancanadiennes d'éducation, de sensibilisation et de défense des droits. La Fondation Sauve Ta Peau s'engage à jouer un rôle actif dans la réduction de l'incidence du cancer de la peau au Canada et à offrir un soutien empreint de compassion à toutes les personnes vivant avec un cancer de la peau.

Pour plus d'information, visitez https://www.saveyourskin.ca/fr

