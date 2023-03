LE CANCER COLORECTAL : TOUJOURS LE 2e PLUS MEURTRIER

La campagne Ensemble, détrônons le cancer du côlon rappelle l'importance de la détection précoce

MONTRÉAL, le 1er mars 2023 /CNW/ - Dans le cadre du Mois national de la sensibilisation au cancer colorectal, la campagne Ensemble, détrônons le cancer du côlon de la Société canadienne du cancer (SCC) invite les Québécoises et les Québécois âgés de 50 à 74 ans à parler de la détection précoce de ce cancer et à se renseigner sur le test de dépistage RSOSi auprès d'un/une médecin ou d'une infirmière praticienne/d'un infirmier praticien.

Alors que le cancer colorectal trône toujours au deuxième rang des causes de décès par cancer au Québec et que la province est la seule au pays à ne pas bénéficier d'un programme de dépistage organisé du cancer colorectal, il est nécessaire de rappeler l'importance de la prévention et de la détection précoce.

Étonnamment, alors que le test RSOSi est l'une des solutions principales afin de détrôner le cancer du côlon, 76 % des répondants à un sondage Léger réalisé en 2022 n'avaient jamais entendu parler de ce test de dépistage. Pourtant, le test RSOSi permet de détecter des lésions précancéreuses qui peuvent être enlevées facilement et en toute sécurité avant même qu'elles se transforment en cancer. Ce test de dépistage se réalise en moins de deux minutes dans le confort et l'intimité de votre foyer. Il est simple, rapide, sans douleur, non invasif et non restrictif.

« Lorsque le cancer colorectal est détecté et traité à un stade précoce (stade 1 ou 2), les chances de réussite du traitement augmentent et celles de survie après cinq ans sont d'au moins 90 %. C'est pourquoi il est important de parler du test de dépistage RSOSi, car lorsque ce test est réalisé à temps, il peut permettre d'interrompre l'évolution du cancer colorectal et sauver des vies », explique Alexandra Lalonde, Gestionnaire de projet, Prévention du cancer et promotion de la santé à la SCC.

Comme le cancer du côlon est silencieux, il ne développe que peu ou pas de symptômes au début de sa formation. C'est pourquoi près d'un cancer colorectal sur deux est déjà à un stade 3 ou 4 lorsqu'il est détecté, c'est-à-dire qu'il s'est propagé ailleurs dans le corps. Au stade plus avancé (stade 4), le taux de survie à ce cancer ne dépasse pas 11 %. En 2022, près de 6200 Québécois ont reçu un diagnostic d'un cancer colorectal et environ 2550 ont été emportés par la maladie.

Hélas, il existe toujours de nombreux tabous entourant le cancer du côlon, ce qui empêche plusieurs personnes de passer à l'action en réalisant le test de dépistage RSOSi. Du 1er au 31 mars , brisons les tabous entourant le cancer colorectal afin d'agir contre cette maladie. Ensemble, brisons les tabous. Parlons du cancer du côlon. Parlons de la détection précoce.

À propos de la Société canadienne du cancer

La Société canadienne du cancer travaille sans relâche afin de sauver et d'améliorer des vies. Nous finançons les plus brillants chercheurs sur le cancer. Nous fournissons un réseau d'aide empreint de compassion à toutes les personnes atteintes de cancer, dans tout le Canada et pour tous les types de cancer. En tant que voix des personnes qui ont le cancer à cœur, nous travaillons de concert avec les gouvernements pour créer une société en meilleure santé. Aucun autre organisme ne fait ce que nous faisons pour faire en sorte d'améliorer des vies aujourd'hui et de transformer l'avenir du cancer à jamais.

Ensemble, agissons contre le cancer. Appelez-nous au 1 888 939-3333 ou visitez cancer.ca/detronons aujourd'hui.

FICHE DE RENSEIGNEMENT

Du 1er au 31 mars ,

Aidez-nous à briser les tabous entourant le cancer du côlon afin d'agir contre cette maladie.

Ensemble, nous pouvons le détrôner!

POURQUOI DÉTRÔNER LE CANCER DU CÔLON?

En 2022, le cancer colorectal a causé plus de morts que les cancers du sein et de la prostate réunis.

On estime qu'en 2022, les cas de cancer colorectal ont représenté 10 % de tous les nouveaux cas de cancer au Canada .

Près de 92 % des cas de ce cancer apparaissent après l'âge de 50 ans.

Le cancer colorectal est silencieux par son absence de symptômes et par tous les tabous qui l'entourent.

En 2022, environ 6200 Québécois ont reçu un diagnostic de cancer colorectal.

Toujours en 2022, environ 2550 Québécois en sont morts.

Le Québec est la seule province à ne pas bénéficier d'un programme de dépistage organisé du cancer du côlon.

DÉTRÔNER LE CANCER DU CÔLON, UN TEST À LA FOIS

La prévention et la détection précoce peuvent tout changer dans bien des cas de cancer. Pour le cancer du côlon, le test de dépistage RSOSi est crucial. Ce test, s'il est réalisé à temps, peut permettre d'interrompre l'évolution du cancer colorectal.

« Le test de dépistage à faire à la maison, c'est ce qui m'a sauvé la vie. On a découvert que j'avais un cancer du côlon à 50 ans même si je n'avais aucun symptôme. Aujourd'hui, je vais très bien et je continue de profiter de la vie! »

Yves Dubé, survivant du cancer du côlon

Il est plus que nécessaire de sensibiliser la population québécoise à l'importance de se renseigner sur le test de dépistage RSOSi auprès d'un/d'une médecin ou d'une infirmière praticienne/d'un infirmier praticien. Dès l'âge de 50 ans, passer ce test tous les 2 ans peut vous sauver la vie. Le test de dépistage RSOSi peut, s'il est réalisé à temps, permettre d'interrompre l'évolution d'un cancer du côlon.

Le test RSOSi permet de détecter des lésions précancéreuses qui peuvent être enlevées facilement et en toute sécurité avant même qu'elles se transforment en cancer. Ce test de dépistage se réalise en moins de deux minutes dans le confort et l'intimité de votre foyer. Il est simple, rapide, sans douleur, non invasif et non restrictif. Il suffit de récupérer une petite quantité de selles grâce à un écouvillon aussi petit qu'une tête d'épingle, puis d'aller porter cet échantillon dans un centre de prélèvements. Ce test n'indiquera pas si la personne testée a un cancer du côlon, mais il pourrait s'avérer très utile advenant le cas.

Lorsque le cancer colorectal est détecté et traité à un stade précoce (stade 1 ou 2), les chances de réussite du traitement augmentent, et celles de survie après cinq ans sont d'au moins 90 %.

Ensemble, brisons les tabous. Parlons du cancer du côlon. Parlons de la détection précoce.

