OTTAWA, ON, le 9 juill. 2020 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'est engagé à favoriser l'innovation et à bâtir un avenir axé sur l'énergie propre. Cet engagement sera plus important que jamais maintenant que nous commençons à rouvrir l'économie et à planifier notre reprise pour l'après-COVID-19.

Le ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Seamus O'Regan, a participé aujourd'hui au sommet sur les transitions énergétiques propres de l'Agence internationale de l'énergie (AIE). Il s'agit de la première réunion ministérielle de l'AIE portant entièrement sur l'avenir énergétique propre. Le ministre O'Regan a rencontré des dirigeants gouvernementaux et industriels du monde entier pour discuter des mesures à prendre pour favoriser une reprise durable et l'innovation dans le secteur des technologies énergétiques propres.

Le ministre O'Regan a animé une séance ministérielle sur la croissance inclusive qui a principalement porté sur la nécessité de placer les gens et les collectivités au cœur de la reprise économique et de la transition à long terme vers un avenir énergétique propre. En considération des répercussions profondes et singulières de la pandémie de COVID-19, il a souligné l'importance de prendre des mesures pour soutenir les travailleurs et pour mettre en place des conditions propices à la création d'une main-d'œuvre plus inclusive.

Les gouvernements et l'industrie ont aujourd'hui l'occasion de favoriser une croissance de l'emploi plus équitable et plus inclusive. Il sera essentiel de mobiliser la participation de divers groupes habituellement sous-représentés, y compris les femmes, les jeunes, les groupes ethniques et les peuples autochtones, pour faciliter non seulement la reprise après la COVID-19, mais aussi une croissance économique à long terme.

Le ministre O'Regan a également annoncé que le Canada dirige, dans le cadre de l'initiative Parité d'ici 30, l'élaboration d'un cadre de déclaration qui permettra aux signataires d'assurer le suivi et de rendre compte des mesures concrètes qu'ils prennent pour combler l'écart entre les sexes dans le secteur de l'énergie. Placée sous la direction de Ressources naturelles Canada, Parité d'ici 30 est une campagne mondiale qui fait partie de Clean Energy Education and Empowerment (C3E) - une initiative mixte de la réunion ministérielle sur l'énergie propre et de l'AIE qui vise à favoriser l'égalité entre les sexes dans le secteur énergétique. Jusqu'à maintenant, près de 150 organisations du secteur, dont des instances gouvernementales, des entreprises et des organismes sans but lucratif, ont adhéré à Parité d'ici 30.

Le gouvernement demeure déterminé à bâtir un avenir énergétique propre qui non seulement aidera le secteur des ressources naturelles à traverser cette période difficile, mais stimulera aussi l'économie et créera de bons emplois.

Citation



« Faire progresser la diversité et l'égalité entre les sexes dans le secteur de l'énergie n'est pas seulement la bonne chose à faire, c'est aussi la chose intelligente à faire. Grâce à la campagne Parité d'ici 30, nous plaçons les gens au cœur de notre avenir énergétique propre. »

L'honorable Seamus O'Regan

Ministre des Ressources naturelles du Canada



Liens pertinents



Parité d'ici 30

Diversio (en anglais seulement)

Suivez-nous sur Twitter : @RNCan (http://twitter.com/rncan)

SOURCE Ressources naturelles Canada

Renseignements: Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6100, [email protected]; Ian Cameron, Attaché de presse, Cabinet du ministre des Ressources naturelles, 613-447-3488, [email protected]

Liens connexes

www.nrcan.gc.ca