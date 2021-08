OTTAWA, ON, le 11 août 2021 /CNW/ - Bien que les Canadiens doivent continuer à éviter les voyages non essentiels dans le monde entier, le gouvernement du Canada reconnaît que les preuves de vaccination aideront à la réouverture des sociétés et des économies.

Les Canadiens recherchent un moyen plus fiable et plus sûr de prouver leurs antécédents de vaccination COVID-19 aux autorités frontalières étrangères et canadiennes. À cette fin, le gouvernement du Canada collabore avec les provinces et les territoires pour mettre au point une preuve de vaccination qui facilitera les déplacements transfrontaliers, tout en réduisant le risque de propagation et d'importation de la COVID-19. Nous poursuivons aussi le dialogue avec nos partenaires autochtones à la grandeur du pays pour assurer qu'une preuve de vaccination répond aux besoins et aux droits des peuples autochtones.

Le gouvernement du Canada travaille avec les provinces et les territoires pour mettre au point une approche pancanadienne sécurisée. Ce plan est basé sur les conseils de nos responsables de la santé publique, la priorité étant accordée à la sécurité de tous les Canadiens.

Pour les Canadiens qui décident de voyager, l'utilisation d'une preuve de vaccination fournira aux autorités frontalières étrangères les antécédents de vaccination nécessaires pour évaluer si un voyageur satisfait aux exigences en matière de santé publique, ainsi qu'une preuve fiable et vérifiable pour leur retour au pays.

Les voyageurs pourront soumettre leur preuve de vaccination dans ArriveCAN (application mobile ou Canada.ca/ArriveCAN) au moment de leur retour au Canada. Bien que l'accent soit mis sur une preuve de vaccination numérique, nous veillerons également à ce que ces documents soient accessibles à tous les Canadiens qui pourraient avoir besoin de les utiliser.

Le gouvernement du Canada encourage toutes les personnes qui le peuvent, peu importe leur plan de voyage, à se faire vacciner. La vaccination au moyen d'une série complète de vaccins COVID-19 approuvés confère aux individus une protection substantielle contre le virus.

Les pays de destination déterminent quel type de preuve de vaccination est exigé, le cas échéant, et les avantages connexes qui peuvent être fournis, tels que des exigences réduites ou nulles en matière de dépistage ou de quarantaine. Les Canadiens qui n'ont pas de preuve de vaccination peuvent voyager à l'extérieur du pays, mais ils devront peut-être être mis en quarantaine ou satisfaire à d'autres exigences dans leur pays de destination, et ils seront soumis au dépistage et à une quarantaine obligatoires à leur retour au Canada.

Les Canadiens devraient toujours consulter les Conseils aux voyageurs et avertissements du gouvernement du Canada, ainsi que les exigences en matière d'entrée et de santé publique de leur pays de destination avant de réserver un voyage.

« Grâce aux progrès incroyables que les Canadiens ont réalisés, notre pays rouvre - progressivement, prudemment et guidé par la santé publique. Cela signifie que de nombreux Canadiens envisagent de faire quelque chose qu'ils n'ont pas fait depuis plus d'un an et demi : voyager. Notre travail avec les provinces et les territoires pour fournir une preuve uniforme de vaccination est une étape clé pour garantir que les Canadiens auront les documents dont ils ont besoin lorsqu'il sera de nouveau possible de voyager en toute sécurité. »

- L'honorable Marco E. L. Mendicino, C.P., député, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

« Partout dans le monde, les taux de vaccination augmentent et les pays rouvrent leurs frontières. Nous poursuivrons notre travail avec les provinces, les territoires et les partenaires autochtones pour fournir aux Canadiens une preuve de vaccination sûre et fiable, qui pourrait être requise pour les voyages internationaux. J'encourage tous les Canadiens à se faire vacciner dès qu'ils le peuvent. »

- L'honorable Patty Hajdu, C.P., députée, ministre de la Santé

Le Canada continue de participer au dialogue international sur la preuve de vaccination pour les voyages internationaux, notamment à l'Organisation mondiale de la santé et à l'Organisation de l'aviation civile internationale, et par l'entremise du G7.

continue de participer au dialogue international sur la preuve de vaccination pour les voyages internationaux, notamment à l'Organisation mondiale de la santé et à l'Organisation de l'aviation civile internationale, et par l'entremise du G7. À l'heure actuelle, il n'existe pas de consensus international sur une preuve de vaccination acceptable, mais nous travaillons avec des partenaires internationaux pour reconnaître les preuves de vaccination délivrées au Canada.

Des mesures de protection sont intégrées aux politiques, aux procédures et aux systèmes techniques pour protéger la vie privée des Canadiens. Les provinces, les territoires et les organisations autochtones sont et resteront les gardiens des données sur la santé des Canadiens.

Le gouvernement du Canada travaille avec des partenaires pour assurer la reconnaissance de la stratégie de vaccination réussie et fondée sur des données scientifiques du Canada à l'étranger, qui comprend des calendriers de vaccination mixtes, des intervalles de dose prolongés et un portefeuille de vaccins sûrs et efficaces.

Le gouvernement du Canada poursuit le dialogue avec les partenaires autochtones à la grandeur du pays pour assurer que la preuve de vaccination qui sera élaborée répond aux besoins et aux droits des peuples autochtones. Cela comprend de s'assurer que le programme est équitable et accessible, et qu'il tient compte des besoins des communautés autochtones, y compris les communautés frontalières canado-américaines.

Les voyageurs entièrement vaccinés, y compris les Canadiens, qui sont admissibles à venir au Canada doivent continuer à télécharger leur documentation vaccinale actuelle par l'entremise d'ArriveCAN en anglais ou en français (ou une traduction certifiée) s'ils veulent être admissibles à l'exemption des exigences de quarantaine et de dépistage après l'arrivée.

Le gouvernement du Canada continue de travailler avec l'Organisation mondiale de la santé et ses partenaires internationaux pour partager les données prouvant l'efficacité d'un calendrier vaccinal mixte. Les vaccins sont sûrs et efficaces, et offrent une solide protection contre les formes graves de la COVID-19.

Les Canadiens qui ont actuellement besoin d'une preuve de vaccination peuvent s'adresser à leur province ou territoire pour obtenir le dossier ou le reçu de vaccination s'ils ne l'ont pas déjà. Pour plus d'informations, consultez le site canada.ca/preuve-vaccinale.

