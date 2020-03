Le Canada travaille à concrétiser sa vision du secteur minier du 21e siècle

TORONTO, le 1er mars 2020 /CNW/ - Le Plan canadien pour les minéraux et les métaux (PCMM), un jalon dans l'histoire minière de notre pays, propose une nouvelle vision de l'activité minière qui aidera le Canada à saisir les occasions offertes par ce siècle de la croissance propre, au profit des générations à venir.

Aujourd'hui, le ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Seamus O'Regan, en compagnie des ministres des provinces et des territoires, de porte-parole de l'industrie et de chefs d'entreprises autochtones, a présenté le premier plan d'action du PCMM pour stimuler la compétitivité du secteur minier canadien au 21e siècle. M. O'Regan en a fait l'annonce à l'occasion du congrès de 2020 de l'Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs, à Toronto.

Après avoir déclaré que le fruit était mûr pour le secteur minier, M. O'Regan a expliqué que le plan d'action décrit précisément les mesures que prendront les gouvernements et leurs partenaires pour faire du Canada le numéro un du secteur minier au 21e siècle; entre autres mesures, ceux-ci verront à saisir les possibilités offertes par une économie mondiale en pleine transition vers l'énergie propre.

Les ministres canadiens responsables des mines ont convenu de mettre en œuvre des initiatives pancanadiennes pour chacune des six orientations stratégiques du PCMM :

Développement économique et compétitivité : Une nouvelle stratégie géoscientifique pancanadienne pour le secteur public qui visera à assurer un développement responsable de nos ressources géologiques, y compris les minéraux critiques.

Une nouvelle stratégie géoscientifique pancanadienne pour le secteur public qui visera à assurer un développement responsable de nos ressources géologiques, y compris les minéraux critiques. Promouvoir la participation des peuples autochtones : Des conférences sur l'approvisionnement auprès des Autochtones et d'autres mesures pour soutenir l'essor des entreprises autochtones et contribuer à générer des avantages à long terme pour les communautés.

Des conférences sur l'approvisionnement auprès des Autochtones et d'autres mesures pour soutenir l'essor des entreprises autochtones et contribuer à générer des avantages à long terme pour les communautés. Environnement : Un nouveau mandat pour l'Initiative nationale pour les mines orphelines ou abandonnées qui mettra davantage l'accent sur divers éléments, dont les risques associés au climat, l'assainissement des anciennes mines et l'amélioration des garanties financières pour les nouvelles mines.

Un nouveau mandat pour l'Initiative nationale pour les mines orphelines ou abandonnées qui mettra davantage l'accent sur divers éléments, dont les risques associés au climat, l'assainissement des anciennes mines et l'amélioration des garanties financières pour les nouvelles mines. Sciences, technologies et innovations : Des défis d'innovation assortis de prix qui faciliteront non seulement le développement de solutions canadiennes à des défis miniers d'envergure mondiale, mais aussi l'amélioration de la performance du Canada en matière d'innovation.

Des défis d'innovation assortis de prix qui faciliteront non seulement le développement de solutions canadiennes à des défis miniers d'envergure mondiale, mais aussi l'amélioration de la performance du en matière d'innovation. Communautés : Un carrefour des connaissances sur les minéraux, de même que la campagne Les Canadiens et les Canadiennes dans le secteur minier, afin de renforcer l'appui des communautés pour le développement durable des minéraux et d'attirer des groupes sous‑représentés vers ce secteur de haute technologie essentiel à l'écologisation de notre économie.

Un carrefour des connaissances sur les minéraux, de même que la campagne Les Canadiens et les Canadiennes dans le secteur minier, afin de renforcer l'appui des communautés pour le développement durable des minéraux et d'attirer des groupes sous‑représentés vers ce secteur de haute technologie essentiel à l'écologisation de notre économie. Leadership mondial : L'établissement d'une image de marque du Canada pour le secteur minier en vue de traduire le leadership et les meilleurs produits du Canada en toujours plus d'investissements directs étrangers, favorisant ainsi la création d'emplois et la croissance dans les collectivités canadiennes.

Dans les prochains mois, les ministres continueront à s'occuper du plan d'action en rendant publiques d'autres initiatives à l'occasion de la Conférence des ministres de l'énergie et des mines de 2020. De nouveaux plans d'action seront lancés en 2021 et 2022, ainsi que tous les trois ans par la suite, ce qui permettra au Canada d'ajuster le tir pour être à même de profiter des nouvelles possibilités qui se présenteront.

L'industrie des minéraux et des métaux apporte une contribution de taille à l'économie canadienne. Elle représente 626 000 emplois directs et indirects, dont 16 500 pour les peuples autochtones; 19 % de l'ensemble des exportations nationales canadiennes; et environ 47 milliards de dollars en production minérale tirée des mines et carrières de toutes les régions du pays.



« Le fruit est mûr pour le secteur minier. La planète a besoin de plus de précieux minéraux et métaux canadiens produits de façon durable. Avec ce plan d'action, nous entamons notre démarche pour mettre le secteur minier canadien en bonne voie de tirer profit de la transition mondiale vers une économie plus propre et plus numérique. »

L'honorable Seamus O'Regan

Ministre des Ressources naturelles du Canada





