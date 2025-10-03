Le Canada tient un Sommet du G7 pour discuter des enjeux de concurrence liés à la tarification algorithmique

GATINEAU, QC, le 3 oct. 2025 /CNW/ - Le Sommet des autorités de la concurrence et des décideurs du G7, organisé par le Bureau de la concurrence du Canada et le ministère de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, s'est conclu hier après-midi à Ottawa.

Le Sommet portait principalement sur les enjeux de concurrence dans le domaine numérique, en particulier la tarification algorithmique et ses répercussions sur la concurrence, les marchés et l'économie, notamment :

les expériences récentes en matière d'application de la loi et les stratégies de détection;

les nouveaux enjeux de politique découlant des comportements observés sur les marchés numériques;

les consultations, les études et les efforts de promotion récents;

les répercussions potentielles de la tarification algorithmique sur la politique de la concurrence et sur l'application de la loi.

L'événement a accueilli des délégués chargés de l'application de la loi en matière de concurrence ainsi que des représentants gouvernementaux de l'Allemagne, du Canada, de la France, de l'Italie, du Japon, du Royaume-Uni et de l'Union européenne. L'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a également pris part au Sommet. À la demande du Canada, l'OCDE a préparé et présenté un nouveau document d'orientation portant sur la tarification algorithmique et la concurrence (disponible en anglais seulement) afin d'alimenter les discussions.

S'appuyant sur les travaux des précédents Sommets des autorités de la concurrence et des décideurs du G7, les autorités de la concurrence ont publié une mise à jour du recueil des approches visant à améliorer la concurrence sur les marchés numériques (en anglais seulement). Le recueil montre l'ampleur des efforts que les autorités du G7 consacrent aux marchés numériques, en détaillant le travail de chaque autorité et en soulignant les aspects communs des approches.

Chaque année, le Sommet est une occasion unique pour les autorités de la concurrence et les décideurs politiques de discuter de leurs expériences ainsi que des enjeux émergents et des tendances en matière de concurrence. Il est essentiel d'unir nos efforts et de mettre en commun nos connaissances avec nos partenaires du G7 afin de lutter efficacement contre les activités qui ont une incidence sur la concurrence dans plusieurs pays.

Citations

« J'ai été ravi d'accueillir nos partenaires du G7 alors que nous continuons de collaborer pour faire face aux nouveaux enjeux de concurrence engendrés par l'adoption à grande échelle de nouvelles technologies. Nous avons eu une discussion approfondie sur les questions d'application de la loi et les cadres d'action nécessaires pour examiner les répercussions de la tarification algorithmique sur la concurrence, une pratique en plein essor et qui traverse les frontières. Je remercie nos partenaires du G7 d'avoir pris part à ces discussions. »

Matthew Boswell

Commissaire de la concurrence

Faits en bref

Dans le cadre de la présidence canadienne du G7 en 2025, le Canada a accueilli le Sommet des autorités de la concurrence et des décideurs du G7 les 1 er et 2 octobre à Ottawa.

et 2 octobre à Ottawa. Le Groupe des 7 (G7) est un groupe constitué de l'Allemagne, du Canada, des États-Unis, de la France, de l'Italie, du Japon, du Royaume-Uni, ainsi que de l'Union européenne.

Les autorités de la concurrence du G7 sont les suivantes : Autoritá Garante della Concorrenza e del Mercato (Italie), Autorité de la concurrence (France), Bundeskartellamt (Allemagne), Bureau de la concurrence (Canada), Competition and Markets Authority (Royaume-Uni), Direction générale de la concurrence (Commission européenne), Department of Justice (États-Unis d'Amérique), Federal Trade Commission (États-Unis d'Amérique) et Japan Fair Trade Commission (Japon).

Le Bureau de la concurrence est un organisme indépendant d'application de la loi qui protège la concurrence et en fait la promotion au bénéfice des consommateurs et des entreprises du Canada. La concurrence favorise la baisse des prix et l'innovation tout en alimentant la croissance économique.

