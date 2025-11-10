Le Bureau continuera de suivre de près ce secteur essentiel de notre économie afin de protéger la concurrence

GATINEAU, QC, le 10 nov. 2025 /CNW/ - Le Bureau de la concurrence a mis fin à son enquête civile sur l'utilisation de logiciels de tarification algorithmique dans le marché du logement locatif au Canada. Le Bureau a déterminé que les propriétaires n'ont pas utilisé les outils de gestion des revenus à une assez grande échelle pour nuire sensiblement à la concurrence.

Le Bureau a constaté que les outils de gestion des revenus de RealPage Canada, Inc. (RealPage) et Yardi Canada, Ltd. (Yardi) se sont progressivement répandus après leur introduction au Canada. Cependant, depuis la fin de l'année 2024, face aux préoccupations et à la vigilance du public, les propriétaires à travers le pays ont considérablement réduit leur utilisation de ces outils. Selon l'analyse du Bureau, le niveau d'adoption n'a pas dépassé les seuils anticoncurrentiels permettant d'établir qu'une infraction à la Loi sur la concurrence a eu lieu.

Bien que le Bureau n'ait pas trouvé suffisamment d'éléments de preuve pour conclure que RealPage ou Yardi ont abusé d'une position dominante ou qu'elles ont conclu une collaboration anticoncurrentielle à ce jour, il demeure préoccupé par les répercussions potentielles des outils de tarification algorithmique sur la concurrence dans le marché des logements locatifs multifamiliaux.

Orientations pour l'industrie

Afin de favoriser la conformité à la Loi, le Bureau publie des orientations à l'intention des propriétaires, des gestionnaires immobiliers et des fournisseurs de logiciels. Nous encourageons les intervenants de l'industrie à lire attentivement ces orientations.

Le Bureau continuera à suivre le marché du logement locatif de près afin de pouvoir réagir aux éléments susceptibles de perturber la concurrence dans ce secteur essentiel de notre économie. Si nous trouvons des preuves révélant l'existence d'un comportement anticoncurrentiel, nous prendrons les mesures appropriées pour préserver une concurrence loyale sur le marché du logement locatif.

Pour en savoir plus sur l'enquête et les conclusions du Bureau, consultez notre énoncé de position.

Faits en bref

Yardi Canada Ltd. est une filiale de Yardi Systems Inc., une entreprise de logiciels dont le siège social est situé en Californie, aux États-Unis. Yardi propose une gamme de produits et de services pour aider à la gestion immobilière, y compris la gestion des logements locatifs multifamiliaux. Yardi propose un logiciel de gestion des revenus appelé Revenue IQ, précédemment connu sous le nom de « RENTmaximizer ».

RealPage Canada, Inc. est une filiale de RealPage, Inc., une entreprise de logiciels dont le siège social est situé au Texas, aux États-Unis. RealPage propose une gamme de solutions numériques pour la gestion immobilière, y compris des outils pour l'optimisation des prix des logements locatifs multifamiliaux. Elle propose divers logiciels de gestion des revenus, dont YieldStar, AI Revenue Management et Lease Rent Options.

De juin à août 2025, le Bureau a invité les intervenants du marché à donner leur avis sur la tarification algorithmique et ses incidences sur la concurrence au Canada. Les renseignements recueillis lors de cette consultation permettront d'orienter les priorités et les travaux futurs du Bureau en matière de concurrence et d'intelligence artificielle.

En janvier 2025, le Bureau a publié un rapport résumant les commentaires reçus sur l'intelligence artificielle (IA) et la concurrence à la suite de sa consultation.

Le Bureau de la concurrence est un organisme indépendant d'application de la loi qui protège la concurrence et en fait la promotion au bénéfice des consommateurs et des entreprises du Canada. La concurrence favorise la baisse des prix et l'innovation tout en alimentant la croissance économique.

