OTTAWA, ON, le 21 oct. 2025 /CNW/ - Dans le cadre de la présidence canadienne du Groupe des sept (G7), l'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique, tiendra la réunion des ministres de l'Intérieur et de la Sécurité à Ottawa, en Ontario, du 21 au 23 novembre 2025.

Le ministre Anandasangaree sera accompagné de ses homologues du G7 et d'autres invités, avec qui il discutera des enjeux complexes en matière de sécurité auxquels nos pays sont confrontés et des manières dont les membres du G7 peuvent collaborer pour prévenir et contrer les menaces qui pèsent sur nos citoyens et garantir un avenir plus sécuritaire et plus prospère. Les sujets de discussion seront, entre autres, les suivants :

Crime transnational grave et organisé

Menaces posées par les drogues synthétiques

Passage de clandestins

Répression transnationale

Contenu terroriste et extrémiste violent en ligne

Cybercriminalité et sécurité nationale

Exploitation et abus sexuels d'enfants, y compris en ligne

Les médias accrédités pourront assister à certains événements. D'autres détails seront diffusés au cours des prochaines semaines.

Citation

« Le Canada accueille les délégations et nos partenaires du G7 à l'occasion de cette importante réunion axée sur la sécurité. Ensemble, nous discuterons des enjeux auxquels nous sommes tous confrontés pour améliorer la sécurité et la sûreté des personnes que nous servons dans un monde de plus en plus complexe et dangereux. Je suis impatient d'avoir un dialogue constructif visant à bâtir un avenir plus sécuritaire et plus résilient pour l'ensemble de nos pays et de nos communautés. »

- L'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique

Faits en bref

Le Groupe des sept (G7) est un regroupement informel de sept économies avancées du monde (le Canada, la France, l'Allemagne, l'Italie, le Japon, le Royaume-Uni et les États-Unis, ainsi que l'Union européenne). Ses membres se réunissent tous les ans au Sommet du G7 pour discuter des enjeux économiques et géopolitiques mondiaux.

La réunion des ministres de l'Intérieur et de la Sécurité du G7 est un événement annuel qui rassemble les hauts fonctionnaires responsables de la sécurité et de la sécurité publique à l'échelle du G7. La réunion vise à améliorer la collaboration internationale pour contrer les menaces qui pèsent sur la sécurité mondiale, notamment le crime transnational, le terrorisme et d'autres enjeux qui affectent la sécurité des communautés et des pays.

La réunion des ministres de l'Intérieur et de la Sécurité est une occasion de discuter des mesures concrètes qui appuient la mise en œuvre des priorités globales de la présidence canadienne du G7.

À l'occasion du 50e anniversaire du G7, le programme canadien vise principalement à assurer la sécurité de nos communautés et du monde, à améliorer la sécurité énergétique et à accélérer la transition numérique, ainsi qu'à établir les partenariats de demain.

