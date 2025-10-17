/R E P R I S E -- Avis aux médias- Le ministre Anandasangaree répondra aux questions des médias concernant la sécurité de la frontière et la protection des collectivités, et visitera un point d'entrée dans le sud de l'Ontario/ English
Nouvelles fournies parSécurité publique et Protection civile Canada
17 oct, 2025, 06:00 ET
OTTAWA, ON, le 16 oct. 2025 /CNW/ - Les membres des médias sont invités à se joindre à l'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique, pour une conférence de presse à un point d'entrée dans le sud de l'Ontario. Le ministre présentera les détails de mesures importantes visant à renforcer la sécurité de la frontière et à protéger les Canadiens.
|
Événement :
|
En personne
|
Date :
|
Vendredi 17 octobre 2025
|
Heure :
|
11 h 45 (HAE)
|
|
Remarques à l'intention des médias :
- Les représentants des médias doivent confirmer leur présence en écrivant à [email protected] en indiquant leur nom, leur organisation, leur courriel et leur numéro de téléphone. Les renseignements concernant le lieu seront communiqués après l'inscription.
SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada
Personnes-ressources: Simon Lafortune, Directeur adjoint des communications et attaché de presse, Cabinet de l'honorable Gary Anandasangaree, Ministre de la Sécurité publique, [email protected]; Relations avec les médias, Sécurité publique Canada, 613 991-0657, [email protected]
